Cât de scump a ajuns Istanbulul pentru turiști. „Un cocktail și o bere pot ajunge la 1.600 de lire”

Istanbul rămâne una dintre destinațiile preferate ale turiștilor datorită peisajelor, obiectivelor istorice și atmosferei sale, însă prețurile îi iau prin surprindere pe unii dintre cei care ajung aici. Un turist a povestit pe Reddit că orașul i s-a părut mai scump decât Londra sau Paris.

Cât de scump este în Istanbul Foto: Pexels

Istanbul continuă să atragă milioane de turiști, însă experiența unei vacanțe în metropola de pe Bosfor poate veni cu surprize atunci când vine vorba despre nota de plată.

Un turist străin a povestit pe Reddit că, deși este impresionat de frumusețea orașului și spune că este dispus să plătească pentru experiențele de aici, unele prețuri i se par exagerate.

Ce s-a schimbat în Istanbul în ultimii ani

Turistul recunoaște că orașul este în continuare spectaculos și că este dispus să plătească pentru experiențele oferite, însă susține că unele situații întâlnite în timpul vacanței sale au fost greu de anticipat.

Un exemplu oferit de acesta a fost experiența de la Salon Galata:

„Am plătit 1.800 de lire pentru un French toast mic, granola, fructe și un suc de portocale”, a povestit acesta.

Postarea a generat rapid reacții din partea altor persoane care au vizitat Istanbulul. Unul dintre utilizatori a făcut însă o diferență între localurile orientate către turiști și variantele mai accesibile ale orașului.

„Prețurile la atracțiile turistice pentru străini sunt revoltătoare, după părerea mea. Cât despre mâncare, pur și simplu mănânci într-un loc extrem de scump; de banii ăia aș putea mânca de mai multe ori și foarte bine.”

Un alt turist a spus că nici alegerea unui restaurant obișnuit nu garantează neapărat o experiență ieftină:

„Am mâncat ieri într-un restaurant oarecare din Kadıköy și a fost, de asemenea, destul de scump. Alcoolul, în special, este șocant de scump: un cocktail și o bere pot ajunge la 1.600 de lire”.

Ce spun turiștii care cunosc Istanbulul

Altcineva și-a amintit de o vizită făcută în Istanbul în jurul anului 2015 și a comparat situația de atunci cu cea din prezent.

„Am fost acolo în jurul anului 2015. Plăteam 700 de lire pe lună pentru un apartament întreg”, a povestit acesta, menționând că la acea vreme aproximativ trei lire echivalau cu un euro.

Un alt utilizator a atras atenția că există și zone sau restaurante unde experiența poate fi diferită. Acesta și-a amintit de restaurantul Chiya Sofrasi din Kadıköy, despre care spune că era „delicios și nu era scump”.

În același timp, utilizatorul a explicat că alcoolul a fost dintotdeauna mai costisitor în restaurantele din Istanbul și că localurile care îl servesc atrag adesea o clientelă mai înstărită.

Discuția a scos la iveală și o comparație surprinzătoare cu Italia. „O pizza în Italia costă 5 euro în majoritatea orașelor și 6 sau 7 euro în orașe scumpe precum Milano. Istanbulul este mult mai scump”, a remarcat un alt utilizator.

De ce se îndrăgostesc turiștii de Istanbul? Locurile care fac orașul de neuitat

Istanbul este una dintre cele mai cunoscute metropole ale lumii, un oraș care a fascinat generații întregi, iar astăzi, metropola de pe Bosfor a devenit una dintre destinațiile de vacanță preferate de turiști, atrași atât de istoria sa, cât și de atmosfera și peisajele spectaculoase.

Printre locurile care merită descoperite se numără Eminönü, punctul de plecare și sosire pentru numeroase feriboturi care traversează Bosforul, dar și Moscheea Süleymaniye, aflată în apropiere, unde se află mormintele lui Suleyman Magnificul și al soției sale, Roxelana.

Pentru pasionații de fotografie, cartiere precum Balat, cu faimoasele sale case colorate, sau Yeldeğirmeni, cunoscut pentru picturile murale, oferă numeroase cadre spectaculoase.