Vacanță în Spania cu doar 116 euro. Ce a reușit să facă un turist cu banii: „Nu-mi vine să cred”

Benidorm, stațiunea spaniolă celebră pentru falezele pline de pub-uri britanice și lumini neon, este sinonimă cu vacanțele ieftine și distractive. Dar cât de ieftină poate fi, de fapt, o noapte acolo?

Foto: Captură video Ed Chapman

Un YouTuber pe nume Ed Chapman a decis să meargă în Benidorm cu doar 100 de lire în buzunar – aproximativ 116 euro. Și-a propus să acopere o seară în oraș, o noapte de cazare și o activitate distractivă pentru a doua zi.

Ce a descoperit youtuber-ul în stațiunea Benidorm din Spania

Planul lui a început cu cea mai mare provocare, potrivit videoclipului postat pe Youtube: găsirea unei cazări care să nu-i sece bugetul. Deși ar fi putut opta pentru un hostel, Ed a vrut o cameră „adevărată”.

Surpriza a venit imediat. Pentru doar 62 de lire, a primit o cameră cu balcon.

„Nu-mi vine să cred, chiar avem balcon”, spune el – și o baie neașteptat de modernă: „Duș mare, modern, foarte puternic. Chiar sunt impresionat.”

Cu un uscător de mâini montat în perete și un mic lavoar lateral, camera depășea cu mult așteptările unui hotel de o stea.

Pentru cină, Ed a ales Bulldog, un bar-restaurant cu prețuri prietenoase. A comandat un cartof copt cu fasole, doar 6 euro, „perfect comestibil”, după cum glumește el, plus inevitabila salată pe care „nu o mănâncă nimeni niciodată”. Cu o halbă uriașă de cidru, nota totală a ajuns la 9 lire – suficient cât să-i ofere energie pentru o plimbare pe celebrul „Strip”.

Deși o seară pe străzile Benidormului poate părea ciudată, Ed spune că s-a simțit excelent.

După noaptea agitată, Ed s-a întors la hotel, iar dimineața a pornit în căutarea unui mic-dejun englezesc. A găsit unul la 5 lire, dar cele două sticle de apă au ridicat nota la 7. Chiar și așa, prețul rămâne surprinzător de mic pentru o stațiune atât de populară.

Ce l-a scos din buget

Singura parte care l-a scos puțin din buget a fost activitatea aleasă pentru finalul experimentului: un parc acvatic tip „Total Wipeout”, 16 euro. Ed a încercat să se mențină pe mingi uriașe gonflabile, a sărit pe o trambulină udă și a recunoscut că nu are deloc talent pentru astfel de probe: „Nimeni nu face asta la Total Wipeout, nu-i așa?”

La final, a cheltuit 101 lire – cu un singur pound peste bugetul propus.

Experimentul lui Ed arată că Benidorm rămâne ceea ce promite: un loc unde poți avea o noapte plină de povești, o cameră decentă și o activitate haioasă, totul cu un buget care, în multe orașe europene, abia ți-ar acoperi cina.