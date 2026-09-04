Șoc pentru un turist care și-a rezervat o vacanță în Egipt pentru 900 de euro. Hotelul i-a cerut de 12 ori mai mult

Un turist polonez a rezervat trei camere pentru patru persoane într-un hotel din Luxor, Egipt, pentru suma de 900 de euro, apoi a fost informat că s-au schimbat costurile. Hubert Bartkowiak a aflat, ulterior, că are de plătit 10.000 de euro pentru aceeași rezervare, altfel va fi anulată.

Foto: unsplash.com

Și-a planificat vacanța cu mai bine de un an înainte și urma să stea la Luxor View Hotel pentru 1.040 de dolari, aproximativ 895 de euro, timp de trei nopți. Costul era de aproximativ 74 de euro de persoană pe noapte, însă a avut parte de o surpriză neplăcută.

Mesajul care l-a șocat pe turist

Rezervarea la hotelul din Egipt a fost făcută prin intermediul platformei Booking.com. Acesta a primit un mesaj de la reprezentanții unității de cazare în care i s-a cerut de 12 ori mai mult, altfel rezervarea ar fi fost anulată.

„Vă rugăm să rețineți că prețurile au crescut; pentru rezervarea dvs. în această perioadă, camera va costa 1.300 de dolari (960 de lire sterline) pe noapte”, se arăta în mesaj, conform Mirror.

Acesta a refuzat să plătească suma, iar angajatul hotelului i-a spus că rezervarea va fi anulată, iar hotelul va fi închis „pentru renovare”, deci să nu se prezinte că nu va primi nicio cameră.

„Hotelul va fi închis pentru renovare. Sunteți liberi să plecați. Nu veți avea camere”, se arăta în mesajul primit de Hubert, conform sursei citate.

În final, turistul polonez a rezolvat problema. În momentul în care publicația menționată a contactat Booking.com în această situație, hotelul a decis să-i păstreze rezervarea la tariful stabilit inițial.

„Pot înțelege creșterea prețurilor, deoarece cererea este mare, dar modificarea prețului după efectuarea unei rezervări sau anularea acesteia pentru o ofertă mai bună este pur și simplu nedreaptă”, a spus Hubert.

Și alți turiști s-au trezit cu astfel de mesaje

Mai mulți turiști care și-au planificat vacanțele în Spania, Tunisia și Egipt s-au confruntat cu probleme de acest gen. Kara Wiley a rezervat un hotel tot în Luxor, pentru care plătise 681 de dolari, aproximativ 586 de euro, pentru trei nopți. Ulterior, proprietarul i a cerut 3.900 de dolari, aproximativ 3.350 de euro, pentru aceeași perioadă.

„Nu mi-l pot permite, iar zborurile mele sunt deja rezervate”, a scris ea într-o postare pe un grup de Facebook.

Unii au rămas fără cazare cu o zi înainte de vacanță. Este cazul lui David Tunnicliffe. Acesta a rezervat o vilă în Escalona del Prado, Spania, cu doi ani înainte, însă nu i s-a mai răspuns la rezervare chiar cu o zi înainte de vacanță. Proprietarul vilei era de negăsit, așa că și-a căutat o altă variantă. A costat de două ori mai mult, dar platforma de rezervări pe care a folosit-o a fost de acord să plătească cheltuielile suplimentare.