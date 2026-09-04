 Șoc pentru un turist care și-a rezervat o vacanță în Egipt pentru 900 de euro. Hotelul i-a cerut de 12 ori mai mult
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Șoc pentru un turist care și-a rezervat o vacanță în Egipt pentru 900 de euro. Hotelul i-a cerut de 12 ori mai mult

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un turist polonez a rezervat trei camere pentru patru persoane într-un hotel din Luxor, Egipt, pentru suma de 900 de euro, apoi a fost informat că s-au schimbat costurile. Hubert Bartkowiak a aflat, ulterior, că are de plătit 10.000 de euro pentru aceeași rezervare, altfel va fi anulată.

image
Foto: unsplash.com

Și-a planificat vacanța cu mai bine de un an înainte și urma să stea la Luxor View Hotel pentru 1.040 de dolari, aproximativ 895 de euro, timp de trei nopți. Costul era de aproximativ 74 de euro de persoană pe noapte, însă a avut parte de o surpriză neplăcută.

Mesajul care l-a șocat pe turist

Rezervarea la hotelul din Egipt a fost făcută prin intermediul platformei Booking.com. Acesta a primit un mesaj de la reprezentanții unității de cazare în care i s-a cerut de 12 ori mai mult, altfel rezervarea ar fi fost anulată.

„Vă rugăm să rețineți că prețurile au crescut; pentru rezervarea dvs. în această perioadă, camera va costa 1.300 de dolari (960 de lire sterline) pe noapte”, se arăta în mesaj, conform Mirror.

Acesta a refuzat să plătească suma, iar angajatul hotelului i-a spus că rezervarea va fi anulată, iar hotelul va fi închis „pentru renovare”, deci să nu se prezinte că nu va primi nicio cameră.

„Hotelul va fi închis pentru renovare. Sunteți liberi să plecați. Nu veți avea camere”, se arăta în mesajul primit de Hubert, conform sursei citate.

În final, turistul polonez a rezolvat problema. În momentul în care publicația menționată a contactat Booking.com în această situație, hotelul a decis să-i păstreze rezervarea la tariful stabilit inițial.

„Pot înțelege creșterea prețurilor, deoarece cererea este mare, dar modificarea prețului după efectuarea unei rezervări sau anularea acesteia pentru o ofertă mai bună este pur și simplu nedreaptă”, a spus Hubert.

Și alți turiști s-au trezit cu astfel de mesaje

Mai mulți turiști care și-au planificat vacanțele în Spania, Tunisia și Egipt s-au confruntat cu probleme de acest gen. Kara Wiley a rezervat un hotel tot în Luxor, pentru care plătise 681 de dolari, aproximativ 586 de euro, pentru trei nopți. Ulterior, proprietarul i a cerut 3.900 de dolari, aproximativ 3.350 de euro, pentru aceeași perioadă.

„Nu mi-l pot permite, iar zborurile mele sunt deja rezervate”, a scris ea într-o postare pe un grup de Facebook.

Unii au rămas fără cazare cu o zi înainte de vacanță. Este cazul lui David Tunnicliffe. Acesta a rezervat o vilă în Escalona del Prado, Spania, cu doi ani înainte, însă nu i s-a mai răspuns la rezervare chiar cu o zi înainte de vacanță. Proprietarul vilei era de negăsit, așa că și-a căutat o altă variantă.  A costat de două ori mai mult, dar platforma de rezervări pe care a folosit-o a fost de acord să plătească cheltuielile suplimentare.

Ghid de cumpărături

bridget fonda jpg
Bridget Fonda, de nerecunoscut la 62 de ani. Fosta actriță de la Hollywood a slăbit 45 de kilograme Vedete internaționale
parintele matei vulcanescu
VideoEste păcat să spălăm duminica? Răspunsul unui preot va surprinde mulți enoriași: „Ideea este foarte simplă” Fapt divers
image
Călin Georgescu, refuzat de patronul unei fabrici de mobilă pentru o vizită într-un turneu ploitic. „Nu înțelegem de ce suntem prinși în acest program” adevarul.ro
image
„Îmi vine să-mi cer vechiul buletin înapoi”. Noua carte de identitate trebuia să simplifice viața românilor. Ce probleme au descoperit după schimbarea buletinului adevarul.ro

Parteneri

image
Transferurile lui Gigi Becali la FCSB au băgat frica în Universitatea Craiova: „Va fi un competitor dificil!” www.fanatik.ro
image
Două cauze identificate pentru mirosul urât din Bucureşti, după 1.000 de sesizări observatornews.ro
image
Surse: Nicuşor Dan i-a sunat pe lideri, cu o propunere de tehnocrat - surpriză pentru funcţia de prim-ministru www.antena3.ro
image
Un terorist deținut în SUA, condamnat pe viață pentru complicitate la atacurile de la 11 septembrie 2001, solicită să fie transferat în Franța www.gandul.ro
image
Anda este adolescenta din Gorj care a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital! Fata de 14 ani a fost adusă în stare gravă, în urma unor complicații www.wowbiz.ro
image
Adriana Piteșteanu, actriță de teatru și film, s-a stins din viață la 90 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
„Medicii au spus clar: 4 luni de viață!” Povestea neștiută a omului care a luptat cu soarta as.ro
image
De ce se pune praful imediat după ce l-ai șters. Obiceiurile care pot face curățenia aproape inutilă playtech.ro
image
MM Stoica, anunț în direct despre starul de la FCSB: ”Gigi Becali îl va vinde, sunt convins” www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Luca și Valentina și-au omorât fiica, apoi s-au SINUCIS. Ce a arătat autopsia www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
Se iubesc și nu se mai ascund! Ea are 60 de ani, el... nici 40! Toți românii o știu de la TV, dar am aflat și cine e iubitul ei tinerel! www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
După ce i-a vrut soțul, Camilla nu se mai satură acum nici de geanta Dianei! Regina poartă pe repeat modelul Lady Dior, botezat în onoarea Prințesei okmagazine.ro
image
„Adevărata reacție” a Prințului William și a lui Kate la întoarcerea lui Harry în Marea Britanie. S-a aflat! okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Expedițiile naziste în căutarea originilor ariene: O istorie falsă, copiată perfect de pe stâncile Scandinaviei historia.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
avion foto Profimedia jpg
Vacanță aniversară transformată în coșmar. Doi pensionari, refuzați la îmbarcare de easyJet Internațional
anda maria, tanara de 14 ani moarta la spital jpg
Cine e adolescenta de 14 ani care a murit la spitalul din Gorj. Anda Maria era fiica unui profesor și urma să înceapă liceul Național
front 1 jpg
Au mutat castelul de 360 de tone cu peste doi metri de la locul său inițial. De ce s-a luat această decizie Internațional
spital jpg
Adolescentă de 14 ani, moartă la un spital din Gorj. Fata suferea de pneumonie Național
woman suffering from allergies outside jpg
#Exclusiv Click!
Strănutul și ochii care lăcrimează nu sunt întotdeauna răceală. Ambrozia, în plin sezon Național
1 friptura de vita jpg jpeg
VideoSecretul chinezilor pentru o friptură de vită fragedă pe care nu mulți îl cunosc: ce trebuie evitat Fapt divers
791960603 2543456769408452 5268952716990991463 n jfif
Crima care a șocat Italia: o femeie a fost răpită și ucisă de fostul iubit. Lorena apucase să sune la poliție Internațional
image png
Mesaj de amenințare cu bombă la Tribunalul Vaslui Național
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net