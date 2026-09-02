 Bucătarul hotelului din Saturn dă vina pe turiști pentru că s-au îmbolnăvit. „Beţi foarte multe sucuri reci”
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VideoBucătarul hotelului din Saturn dă vina pe turiști pentru că s-au îmbolnăvit. „Beţi foarte multe sucuri reci”

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Bucătarul hotelului din Saturn susține că tot turiștii sunt vinovați pentru că s-au îmbolnăvit. Unitatea de cazare fusese amendată recent din cauza mai multor nereguli, însă aseară autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, după ce aproape 60 de turiști au început să se simtă rău. Șase persoane, dintre care o gravidă și doi copii, au ajuns la spital.

Hotel Neko Saturn.
Hotel Neko Saturn. Foto: alltur.ro/ ISU Constanța

Hotelul Neko din Saturn a fost împânzit de autorități, iar bucătarul-șef dă vina tot pe turiști pentru cele întâmplate. Oaspeții unității de cazare au declarat că au avut dureri mari, concediile acestora fiind ruinate.

Oamenii s-au simțit extrem de rău

Majoritatea turiștilor au fost tratați la fața locului, însă șase dintre ei au ajuns la spital. Oamenii au început să se simtă brusc rău după ce au servit masa, având dureri abdominale extreme.

Am mâncat la restaurant. Ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel"

"Dezastru! Eu de 20 de ani vin la mare, dar n-am întâlnit aşa ceva"

"Mâncarea e dezastru. Frisoane. Am pus pilota pe mine, acum vara la câte grade sunt"

"Am mâncat un sos. M-a luat stomacul. După am avut frisoane", au spus turiștii, conform observatornews.ro.

Oamenii susțin că vacanța le-a fost stricată și se vor muta în altă parte pentru zilele de concediu rămase. „Am avut 4 nopţi şi 5 zile, am stat 2. Diferenţa stăm în altă parte".

De asemenea, turiștii își vor banii înapoi. „A mâncat ceva peşte. Efectiv era stricat. Am cerut să ne dea banii înapoi. A zis că nu, că am făcut prin agenţie. La alţii le-au dat. O să mergem în altă parte", a mai spus un alt oaspete al hotelului, conform sursei menționate.

Hotelul fusese amendat recent

Coincidență sau nu, hotelul fusese amendat recent din cauza mai multor nereguli. La acest ultim control au fost aplicate sancţiuni în valoare totală de 117.000 de lei şi a fost dispusă oprirea temporară a unităţii alimentare.

„Unitatea fusese controlată anterior de către colegii noştri, au fost dispuse măsuri, s-au dispus remedierea neconformităţilor si a fost sancţionată. Agentul economic nu s-a pliat cerinţelor sanitar veterinare iar starea unitătii in momentul controlului a fost mai precară decât cea iniţială", a declarat Corina Ivanciu, director DSVSA Constanţa.

Bucătarul dă vina tot pe turiști

Tot aseară a izbucnit și un scandal între o turistă și bucătarul-șef al hotelului. Aceasta susține că l-a văzut e acesta aruncând mâncare la gunoi, în ideea în care unitatea de cazare încerca să scape de alimentele neconforme.

Au fugit încolo cu căruţurile cu mâncare. Au aruncat la gunoi mâncarea", a spus femeia. Atunci, bucătarul a menționat că aceea este mâncarea rămasă de la bufet și îi acuză pe oaspeți că e vina lor că s-au îmbolnăvit pentru că au adus alimente cu ei.

„Seara, după ce strângem bufetul, toată mâncarea se aruncă la gunoi. Sunteţi bolnavi pentru că beţi foarte multe sucuri reci, mâncaţi ciorbe calde. V-aţi adus de acasă mâncăruri", a declarat bucătarul.

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