Cât trebuie să scoți din buzunar pentru o noapte la hotelul Andreei Bănică din Eforie Nord. Tariful pentru luna septembrie 2026

Andreea Bănică se numără printre vedetele din România care au investit în turismul de pe litoral. Artista deține un hotel în Eforie Nord, iar cei care vor să își prelungească vacanța la mare și în luna septembrie trebuie să țină cont de prețurile practicate de unitatea de cazare.

Cât costă o noapte de cazare în hotelul Andreei Bănică de pe litoral Foto: Instagram

În timp ce alte vedete și-au îndreptat atenția către alte stațiuni de pe litoral, Andreea Bănică a ales Eforie Nord. Am verificat tarifele pentru finalul lunii august și începutul lui septembrie 2026, iar o noapte de cazare poate ajunge la aproape 1.000 de lei.

Pentru ultimele zile din august 2026, tarifele disponibile pentru o noapte de cazare variază între 686 și 945 de lei, în funcție de data aleasă.

Cum sezonul estival se apropie de final, opțiunile disponibile pentru această perioadă sunt însă limitate.

În septembrie, situația este și mai interesantă. Potrivit site-urilor de rezervări, hotelul din Eforie Nord apare disponibil doar până pe 12 septembrie. După această dată, nu mai sunt afișate tarife pentru cazare.

770 de lei pentru o noapte în septembrie

Cei care aleg să meargă la hotelul Andreei Bănică în septembrie 2026 trebuie să plătească, în general, 770 de lei pentru o noapte. Există însă o excepție: în prima zi a lunii, tariful este de 621 de lei.

Unitatea de cazare se află în apropierea Plajei Debarcader și oferă camere cu balcon. Potrivit informațiilor disponibile pe Booking, hotelul beneficiază de facilități care pot face șederea mai confortabilă.

„Se oferă la locație WiFi gratuit și parcare privată. Unitățile de cazare sunt dotate cu climatizare și au o terasă, un televizor cu ecran plat și o baie proprie cu duș și articole de toaletă gratuite.

Oaspeții au la dispoziție de asemenea un cuptor cu microunde și un minibar, precum și o cafetieră și un ibric electric. Oaspeții cazați la acest aparthotel pot să se destindă în grădină sau să desfășoare în apropiere activități precum pescuit”, se arată în descrierea hotelului de pe litoralul românesc, care are nota 9,5 din peste 300 de evaluări.

Și alte vedete au investit în litoral

Andreea Bănică nu este singura vedetă care a intrat în industria ospitalității de la malul mării. În Vama Veche, Smiley, Gina Pistol, Adela Popescu, Radu Vâlcan, Irina Fodor, Răzvan Fodor și Maria Apostol dețin o pensiune de patru stele, cu 14 camere. În luna august 2026, o noapte de cazare la această unitate costa 700 de lei.