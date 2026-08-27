Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”

Monica Tatoiu s-a bucurat de o frumoasă vacanță în Sardinia, acolo unde își petrece câteva săptămâni de vară de 15 ani încoace.

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După Italia, femeia de afaceri se pregătește să plece din nou, în alte destinații mai îndepărate din America și Canada, de data asta fără soț, doar cu prietenele.

„Am luat motorină în afara autostrăzii la prețul de 1,79 euro”

Monica Tatoiu a povestit exclusiv pentru Click! ce a făcut în vacanța din Sardinia și ce bunătăți a adus acasă de acolo.

„A fost o vară frumoasă pentru că am făcut alegeri inteligente. De 15 ani plec în nordul Sardiniei, la Palau. Înainte plecam după 2 august și prindeam vacanța italienilor întreagă. Anul ăsta am plecat de la mijlocul lui iulie. Liniște și pace până în 15 august când a început nebunia pe plaje și în restaurante. Am traversat Italia cu barca la remorcă, duminica. O bucurie după ce am luat motorină în afară autostrăzii la prețul de 1,79 euro față de 2,03 euro”, a început să ne povestească vedeta care a venit acasă cu provizii din Italia. Și chiar dacă a mâncat mult și gustos, Monica Tatoiu nu s-a îngrășat deloc în vacanță, din contră, a mai slăbit și a reușit să se țină de dieta pe care a început-o înainte să plece la plimbare și relaxare.

Femeia de afaceri a renunțat la șampanie în favoarea apei plate, nu a mâncat paste deloc în vacanța italiană și a înotat câte 2 ore pe zi pentru a se menține în formă.

„În Palau este târgul săptămânal vinerea dimineață de la 7 la 13. La ora 8 era deja coadă la Casa dei Formaggi. Brânză, ulei de măsline, botarga, salamuri făcute de familia care deține ferma. Nu există ceva mai bun. An de an plec cu un frigider pentru acasă. Și pungi multe de pâine carasau cu ulei și mirt. Alături este un stand de familie cu prăjituri specifice zonei, făcute cu făină din grano duro. Miracolul mâncării bune este că deși am mâncat bine am reușit să continui dieta metabolică începută acasă. Am plecat cu 68,3 kilograme și m-am întors cu o greutate de 65,1 kilograme din vacanță. Secretul: Gata cu șampania! În loc de ea - 2,5 litri de apă plată. Mult pește “alla vernaccia”, (n.r.: pește tradițional din Sardinia, cu vin, măsline și roșii uscate) “verdure alla griglia” (n.r.: legume la grătar), fără paște și 2 ore înot pe zi. Dacă vrei poți”, a mai povestit Monica Tatoiu pentru Click!

Nu se distrează cu soțul cum o face cu prietenele ei

Nici bine nu a revenit din Sicilia căci Monica Tatoiu își face din nou bagajele de vacanță. De data aceasta, femeia de afaceri va pleca la începutul lunii septembrie în SUA și Canada.

Totodată vedeta are și un sfat important și le recomandă tuturor ca cel puțin în perioada următoare, până pe 12 septembrie, să nu poarte niciun articol vestimentar de culoare roșie pentru îndepărtarea energiilor negative.

„Am venit pentru 12 zile ca să îmi fac bagajele pentru Sua și Canda. O ieșire cu fetele. Cu soțul nu a fost “fun” de bârfă.Un sfat pentru perioada următoare: Nu purtați nimic de culoare roșie până în 12 septembrie. Energiile negative din lume nu trebuie ajutate să ne facă rău!”, ne-a mai declarat Monica Tatoiu, aflată pe picior de plecare în America.