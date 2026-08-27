 Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Unde pleacă în vacanță Monica Tatoiu fără soț. Sfatul surprinzător pentru perioada următoare: „Nu purtați nimic roșu”

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Monica Tatoiu s-a bucurat de o frumoasă vacanță în Sardinia, acolo unde își petrece câteva săptămâni de vară de 15 ani încoace.

Banner Monica Tatoiu
1/7
Banner Monica Tatoiu

După Italia, femeia de afaceri se pregătește să plece din nou, în alte destinații mai îndepărate din America și Canada, de data asta fără soț, doar cu prietenele.

„Am luat motorină în afara autostrăzii la prețul de 1,79 euro”

Monica Tatoiu a povestit exclusiv pentru Click! ce a făcut în vacanța din Sardinia și ce bunătăți a adus acasă de acolo.

„A fost o vară frumoasă pentru că am făcut alegeri inteligente. De 15 ani plec în nordul Sardiniei, la Palau. Înainte plecam după 2 august și prindeam vacanța italienilor întreagă. Anul ăsta am plecat de la mijlocul lui iulie. Liniște și pace până în 15 august când a început nebunia pe plaje și în restaurante. Am traversat Italia cu barca la remorcă, duminica. O bucurie după ce am luat motorină în afară autostrăzii la prețul de 1,79 euro față de 2,03 euro”, a început să ne povestească vedeta care a venit acasă cu provizii din Italia. Și chiar dacă a mâncat mult și gustos, Monica Tatoiu nu s-a îngrășat deloc în vacanță, din contră,  a mai slăbit și a reușit să se țină de dieta pe care a început-o înainte să plece la plimbare și relaxare. 

 Femeia de afaceri a renunțat la șampanie în favoarea apei plate, nu a mâncat paste deloc în vacanța italiană și a înotat câte 2 ore pe zi pentru a se menține în formă.

„În Palau este târgul săptămânal vinerea dimineață de la 7 la 13. La ora 8 era deja coadă la Casa dei Formaggi. Brânză, ulei de măsline, botarga, salamuri făcute de familia care deține ferma. Nu există ceva mai bun. An de an plec cu un frigider pentru acasă. Și pungi multe de pâine carasau cu ulei și mirt. Alături este un stand de familie cu prăjituri specifice zonei, făcute cu făină din grano duro. Miracolul mâncării bune este că deși am mâncat bine am reușit să continui dieta metabolică începută acasă. Am plecat cu 68,3 kilograme și m-am întors cu o greutate de 65,1 kilograme din vacanță. Secretul:  Gata cu șampania! În loc de ea -  2,5 litri de apă plată. Mult pește “alla vernaccia”, (n.r.: pește tradițional din Sardinia, cu vin, măsline și roșii  uscate) “verdure alla griglia” (n.r.: legume la grătar), fără paște și 2 ore înot pe zi. Dacă vrei poți”, a mai povestit Monica Tatoiu pentru Click!

Nu se distrează cu soțul cum o face cu prietenele ei

Nici bine nu a revenit din Sicilia căci Monica Tatoiu își face din nou bagajele de vacanță. De data aceasta, femeia de afaceri va pleca la începutul lunii septembrie în SUA și Canada.

Totodată vedeta are și un sfat important și le recomandă tuturor ca cel puțin în perioada următoare, până pe 12 septembrie,  să nu poarte niciun articol vestimentar de culoare roșie pentru îndepărtarea energiilor negative.

„Am venit pentru 12 zile ca să îmi fac bagajele pentru Sua și Canda. O ieșire cu fetele. Cu soțul nu a fost “fun” de bârfă.Un sfat pentru perioada următoare: Nu purtați nimic de culoare roșie până în 12 septembrie. Energiile negative din lume nu trebuie ajutate să ne facă rău!”, ne-a mai declarat Monica Tatoiu, aflată pe picior de plecare în America.

Ghid de cumpărături

diaspora png
„De ce nu rămâneți acolo?” Un român îi întreabă pe cei plecați în Occident de ce se întorc în țară Național
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
image
„Au luat-o de aripi și au cărat-o pe plajă”. Două turiste au mutat drona cu explozibil descoperită miercuri în Olimp, înainte să ajungă geniștii adevarul.ro
image
Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Cum au fost prinși adevarul.ro

Parteneri

image
Cutremur marca Gigi Becali! Florin Tănase, decis să plece de la FCSB! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Cea mai scumpă casă din România. Are 20 de băi şi e în Nordul Capitalei observatornews.ro
image
10.000 de monede, îndesate în crăpăturile coloanelor de la Barajul Uriașului, au fost scoase una câte una pentru a proteja situl UNESCO www.antena3.ro
image
Premierul maghiar ironizează situația de la Cernavodă și se laudă că centrala nucleară a Ungariei funcționează la putere maximă www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Serialul turcesc “Inimă de mamă”, o poveste tulburătoare despre cea mai pură formă de iubire, din 17 septembrie, la Kanal D! www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Când va fi gata Via Carpatia, autostrada de 3.000 de kilometri care va traversa Europa. Pe unde va trece Via Carpatia în România playtech.ro
image
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a anunţat de luna trecută ce va păţi şeful SPP. Video www.fanatik.ro
image
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la ora 21:00 www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
oana roman jpg
Oana Roman a ajuns de urgență la spital. „Sperăm să nu mai recidiveze” Vedete românești
Design fără titlu (6) png
Cristian Faur a slăbit 72 de kilograme și vrea să mai dea jos încă 28! „Mă simt din nou tânăr” Vedete românești
Design fără titlu (5) png
VideoGigi Becali, viral pe TikTok călare pe măgar! A plătit 1.000 de euro ca să ajungă primul la Muntele Athos Vedete românești
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
brigitte si florin pastrama 5 webp
„Era să bag divorț”. Brigitte Pastramă, dezvăluiri despre episodul de violență din actuala căsnicie Vedete românești
Cabral si Andreea, foto Instagram jpg
Ce proprietăți au Cabral și Andreea Ibacka. Schimbări importante în acte înainte ca divorțul să devină public Vedete românești
sandra bullock si dolly parton png
VideoSandra Bullock, dezvăluire surprinzătoare despre Dolly Parton. Cum au ajuns să doarmă în autobuze Vedete internaționale
tim curry jpg
Ce s-a întâmplat înainte de moartea lui Tim Curry. Detalii despre apelul de urgență care anunța decesul Vedete internaționale
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net