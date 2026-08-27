Horoscop vineri, 28 august. O zodie primește bani de unde nu mai spera. Cine are noroc?

Ziua de vineri, 28 august, vine cu lecții importante în plan sentimental, profesional și financiar. Unele zodii sunt îndemnate să aibă mai multă încredere în propriile forțe, în timp ce altele trebuie să încetinească ritmul și să-și acorde timp pentru clarificări. Oportunități profesionale, bani recuperați, întâlniri cu persoane dragi și nevoia de echilibru emoțional se numără printre temele zilei.

Horoscop vineri, 28 august. Foto: Shutterstock

Berbec **

Iubire - Învățați de la prieteni sau partener. Dacă le cereți părerea, primiți sfatul optim.

Sănătate - Consumați alimente care știți că vă energizează. Nivelul de energie trebuie suplimentat din exterior.

Bani - Fiți atenți pentru a nu rata oportunitățile. Sunteți ambițios și vi se poate propune o funcție superioară.

Taur **

Iubire - Vă simţiţi sufocat de partener. Explicaţi diplomat despre ce traversați şi ieşiţi cu grupul personal de amici.

Sănătate - Vedeţi ce lipseşte. Rezultatele dietei sau antrenamentului nu sunt chiar cele sperate.

Bani - Încetinţi ritmul. Lăsaţi timp ideilor să se aşeze!

Gemeni **

Iubire - Sunteți încrezător, aveți carismă iar prietenii se aliniază după preferințele voastre pentru timpul liber.

Sănătate - Vă reveniți după stări fizice neplăcute. Aveți răbdare și fiți blând cu corpul. Nu forțați limitele.

Bani - Atrageți noi clienți și asta aduce rezultate pozitive pentru afacere. Obțineți profit.

Rac **

Iubire - Aveți abilitatea de a ieși cu reputația nepătată, chiar dacă lucrurile par să meargă contrar dorințelor.

Sănătate - Tăria mentală vă permite să nu lăsați nici unul din factorii externi să vă afecteze credința în tratamentele începute.

Bani - Întrebați de ce și sondați mai adânc motivația din spatele unor cheltuieli ale partenerilor. Inițiați discuții.

Leu **

Iubire - Primiți semnale despre adevărata față a persoanelor pe care le aveți în preajmă. Sunteți norocos pentru că aveți măcar un prieten adevărat.

Sănătate - Motivația interioară e cea care determină starea de bine. Gândurile schimbă dispoziția și starea.

Bani - Cereți să discutați cu superiorii pentru a lămuri unele detalii lăsate la voia întâmplării și a urma instrucțiunile.

Fecioară **

Iubire - Vi se oferă gesturi de afecţiune, emoţie şi e indicat să răspundeţi cu entuziasm, să vă arătaţi deschiderea şi reciprocitatea.

Sănătate - Prea multă muncă şi prea puţin divertisment acum pot răbufni. Vă plictisiţi, aveţi nevoie de puţină detensionare.

Bani - Beneficiaţi de promoţii sau cei din jur vă ajută să vă îndepliniţi dorinţele de moment.

Balanța **

Iubire - Evitați relaționarea cu persoanele cu care știți că sunt subiecte rămase nediscutate. Tensiunea poate răbufni.

Sănătate - Comunicarea trăirilor și descărcarea de poverile interioare vă ajută să vă clarificați mintea.

Bani - Sunteți omul potrivit pentru noile sarcini. Fiți încrezători și nu vă gândiți prea mult înainte de a accepta.

Scorpion **

Iubire - Nu aşteptaţi să fiţi invitat. Organizaţi propriul eveniment şi chemaţi pe cine doriţi. Aveţi undă verde la socializare.

Sănătate - Sunteţi în vervă, vă faceţi treburile cu eficienţă şi nu prea aveţi de ce vă plânge. Zona gâtului e mai sensibilă.

Bani - Bateţi fierul cât e cald. Mergeţi în magazine şi cereţi să testaţi tehnologiile de care sunteţi interesat.

Săgetător **

Iubire - Dacă doriți să plecați cu partenerul, luați-l prin surprindere. Dacă vreți să stați cu prietenii, vizitați-i.

Sănătate - Nu mâncați alimente reci și evitați curenții de aer rece. Zona cervicala și gâtul sunt sensibile.

Bani - Primiți bani de unde nu mai sperați. Fiți recunoscători chiar dacă poate nu recuperați întreaga sumă.

Capricorn **

Iubire - Legătura cu familia s-a cam răcit. Luați atitudine, sunați-i sau chiar stabiliți o vizită pentru a vă reechilibra.

Sănătate - Sunteți deranjat de situația relațională. Fizic, sunteți în regulă, dar rulajul mental vă sâcâie.

Bani - Puteți fi decepționat de împărțirea veniturilor. Vă simțiți nedreptățiți.

Vărsător **

Iubire - Arătați-vă generozitatea, atât față de cunoscuți, cât și față de cei nou intrați în viața voastră.

Sănătate - Sistemul digestiv vă readuce atenția asupra meniului și dietei. Nu fiți superficial și perseverați cu regulile.

Bani - Lucrurile mici contează. Faceți cumpărături pentru voi, dar nu uitați să puneți în coș și ce v-a cerut partenerul.

Pești **

Iubire - Acceptați mai greu persoanele noi. Relațiile mai vechi de prietenie se pot transforma acum în ceva mai profund.

Sănătate - Nemulțumirile avute le gestionați controlat, eficient doar dacă sunteți atent la ce puteți adapta.

Bani - Vreți să știți pe ce sume de bani vă bazați și faceți investiții care nu presupun foarte multe riscuri.