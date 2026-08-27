 Horoscop vineri, 28 august. O zodie primește bani de unde nu mai spera. Cine are noroc?
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Trucuri de frumusețeDragoste și SexEvenimenteHoroscopRețete culinareTravel
scroll right

Horoscop vineri, 28 august. O zodie primește bani de unde nu mai spera. Cine are noroc?

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Ziua de vineri, 28 august, vine cu lecții importante în plan sentimental, profesional și financiar. Unele zodii sunt îndemnate să aibă mai multă încredere în propriile forțe, în timp ce altele trebuie să încetinească ritmul și să-și acorde timp pentru clarificări. Oportunități profesionale, bani recuperați, întâlniri cu persoane dragi și nevoia de echilibru emoțional se numără printre temele zilei.

Horoscop vineri, 28 august.
Horoscop vineri, 28 august. Foto: Shutterstock

Berbec **

Iubire - Învățați de la prieteni sau partener. Dacă le cereți părerea, primiți sfatul optim.

Sănătate - Consumați alimente care știți că vă energizează. Nivelul de energie trebuie suplimentat din exterior.

Bani - Fiți atenți pentru a nu rata oportunitățile. Sunteți ambițios și vi se poate propune o funcție superioară.

Taur **

Iubire - Vă simţiţi sufocat de partener. Explicaţi diplomat despre ce traversați şi ieşiţi cu grupul personal de amici.

Sănătate - Vedeţi ce lipseşte. Rezultatele dietei sau antrenamentului nu sunt chiar cele sperate.

Bani - Încetinţi ritmul. Lăsaţi timp ideilor să se aşeze!

Gemeni **

Iubire - Sunteți încrezător, aveți carismă iar prietenii se aliniază după preferințele voastre pentru timpul liber.

Sănătate - Vă reveniți după stări fizice neplăcute. Aveți răbdare și fiți blând cu corpul. Nu forțați limitele.

Bani - Atrageți noi clienți și asta aduce rezultate pozitive pentru afacere. Obțineți profit.

Rac **

Iubire - Aveți abilitatea de a ieși cu reputația nepătată, chiar dacă lucrurile par să meargă contrar dorințelor.

Sănătate - Tăria mentală vă permite să nu lăsați nici unul din factorii externi să vă afecteze credința în tratamentele începute.

Bani - Întrebați de ce și sondați mai adânc motivația din spatele unor cheltuieli ale partenerilor. Inițiați discuții.

Leu **

Iubire - Primiți semnale despre adevărata față a persoanelor pe care le aveți în preajmă. Sunteți norocos pentru că aveți măcar un prieten adevărat.

Sănătate - Motivația interioară e cea care determină starea de bine. Gândurile schimbă dispoziția și starea.

Bani - Cereți să discutați cu superiorii pentru a lămuri unele detalii lăsate la voia întâmplării și a urma instrucțiunile.

Fecioară **

Iubire - Vi se oferă gesturi de afecţiune, emoţie şi e indicat să răspundeţi cu entuziasm, să vă arătaţi deschiderea şi reciprocitatea.

Sănătate - Prea multă muncă şi prea puţin divertisment acum pot răbufni. Vă plictisiţi, aveţi nevoie de puţină detensionare.

Bani - Beneficiaţi de promoţii sau cei din jur vă ajută să vă îndepliniţi dorinţele de moment.

Balanța **

Iubire - Evitați relaționarea cu persoanele cu care știți că sunt subiecte rămase nediscutate. Tensiunea poate răbufni.

Sănătate - Comunicarea trăirilor și descărcarea de poverile interioare vă ajută să vă clarificați mintea.

Bani - Sunteți omul potrivit pentru noile sarcini. Fiți încrezători și nu vă gândiți prea mult înainte de a accepta.

Scorpion **

Iubire - Nu aşteptaţi să fiţi invitat. Organizaţi propriul eveniment şi chemaţi pe cine doriţi. Aveţi undă verde la socializare.

Sănătate - Sunteţi în vervă, vă faceţi treburile cu eficienţă şi nu prea aveţi de ce vă plânge. Zona gâtului e mai sensibilă.

Bani - Bateţi fierul cât e cald. Mergeţi în magazine şi cereţi să testaţi tehnologiile de care sunteţi interesat.

Săgetător **

Iubire - Dacă doriți să plecați cu partenerul, luați-l prin surprindere. Dacă vreți să stați cu prietenii, vizitați-i.

Sănătate - Nu mâncați alimente reci și evitați curenții de aer rece. Zona cervicala și gâtul sunt sensibile.

Bani - Primiți bani de unde nu mai sperați. Fiți recunoscători chiar dacă poate nu recuperați întreaga sumă.

Capricorn **

Iubire - Legătura cu familia s-a cam răcit. Luați atitudine, sunați-i sau chiar stabiliți o vizită pentru a vă reechilibra.

Sănătate - Sunteți deranjat de situația relațională. Fizic, sunteți în regulă, dar rulajul mental vă sâcâie.

Bani - Puteți fi decepționat de împărțirea veniturilor. Vă simțiți nedreptățiți.

Vărsător **

Iubire - Arătați-vă generozitatea, atât față de cunoscuți, cât și față de cei nou intrați în viața voastră.

Sănătate - Sistemul digestiv vă readuce atenția asupra meniului și dietei. Nu fiți superficial și perseverați cu regulile.

Bani - Lucrurile mici contează. Faceți cumpărături pentru voi, dar nu uitați să puneți în coș și ce v-a cerut partenerul.

Pești **

Iubire - Acceptați mai greu persoanele noi. Relațiile mai vechi de prietenie se pot transforma acum în ceva mai profund.

Sănătate - Nemulțumirile avute le gestionați controlat, eficient doar dacă sunteți atent la ce puteți adapta.

Bani - Vreți să știți pe ce sume de bani vă bazați și faceți investiții care nu presupun foarte multe riscuri.

Ghid de cumpărături

rebecca lazarescu jpg
Fosta iubită a lui Vlad Pascu, bătută crunt de iubitul căsătorit și cu doi copii. Rebecca Lăzărescu: „Am leșinat” Actualitate
andreea raicu jpg
Andreea Raicu, confesiune sinceră despre lupta cu vârsta: „Am făcut prima dată botox la 20 și ceva de ani” Vedete românești
image
„Au luat-o de aripi și au cărat-o pe plajă”. Două turiste au mutat drona cu explozibil descoperită miercuri în Olimp, înainte să ajungă geniștii adevarul.ro
image
Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Cum au fost prinși adevarul.ro

Parteneri

image
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv www.fanatik.ro
image
Stațiunea în care s-au dat lupte pe viață și pe moarte pentru şezlonguri. Cozile încep cu câteva ore înainte observatornews.ro
image
10.000 de monede, îndesate în crăpăturile coloanelor de la Barajul Uriașului, au fost scoase una câte una pentru a proteja situl UNESCO www.antena3.ro
image
Statele baltice se pregătesc pentru agresiunea Rusiei. O scrisoare trimisă de comisarii UE ridică semne de îngrijorare www.gandul.ro
image
Destin frânt la doar 22 de ani! Cazimir Ionescu, prima reacție după ce fiica sa a fost găsită moartă: „Era în depresie” www.wowbiz.ro
image
Serialul turcesc “Inimă de mamă”, o poveste tulburătoare despre cea mai pură formă de iubire, din 17 septembrie, la Kanal D! www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
Adevărul spus de Mihai Neşu, după ce soţia lui l-a părăsit şi s-a recăsătorit cu un om de afaceri as.ro
image
Cât te costă să mergi cu 140 km/h în loc de 110 km/h. Minutele câștigate și banii pierduți la un drum de 300 km playtech.ro
image
Sfatul primit de Sorana Cîrstea de la jucătoarea pe care Ilie Năstase a făcut-o să plângă pe teren: „Sfârșitul e aproape” www.fanatik.ro
image
Victoria, fiica EX-deputatului Cazimir Ionescu, condusă pe ultimul drum 🥲 IMAGINILE DURERII! www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Detalii tulburătoare ies la iveală despre Victoria, fata fostului senator Cazimir Ionescu, care a fost găsită fără viață la o fermă din Argeș, la doar 22 de ani. „Am crezut că îi va face bine să meargă acolo”. Ce s-a întâmplat cu tânăra www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Împărăteasa desfrâului! Nu-i scăpa niciun bărbat chipeș: acuzată că și-a sedus fratele și chiar propriul fiu okmagazine.ro
image
Prințul Harry și Meghan s-au întors OFICIAL în Marea Britanie, alături de cei doi copii ai lor, la 6 ani după ”Megxit” okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Istoria cravatei: de la eșarfa soldaților croați la accesoriul universal historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
„Dragă tată, trimite bani”: scrisorile studenților medievali sună surprinzător de modern historia.ro
zodiac zodii horoscop shutterstock jpeg
Horoscop joi, 27 august. Săgetătorii ar putea răni o persoană dragă, Vărsătorii trebuie să-și asculte intuiția Horoscop
horoscop sâmbătă 30 noiembrie jpeg
Horoscop miercuri, 26 august. Taurii au parte de lucruri bune, surprize pentru Scorpioni, Vărsătorii trebuie să-și asculte intuiția Horoscop
Captură de ecran din 2026 08 25 la 16 02 58 png
Timbaland ajunge pentru prima dată în România. RETROGRADE Festival începe în 4 zile Advertoriale
click ro Ce geacă alegi când vremea nu se hotărăște jpg
Ce geacă alegi când vremea nu se hotărăște Advertoriale
Horoscop, foto shutterstock jpg
Horoscop marți, 25 august. Racii fac un pas curajos, finalul unei etape pentru Scorpioni Horoscop
horoscop
Două zodii care se întorc la o fostă iubire. Relațiile din trecut primesc o a doua șansă Horoscop
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop luni, 24 august. Vărsătorii fac o faptă bună, iar Balanțele se apropie de familie Horoscop
Click 12 iunie png
SuperWeekend la prețuri Lidl: oferte imbatabile și reduceri de până la 40% la produse pentru toată familia Advertoriale
image
Jurnalista Liliana Ruse, bolnavă de cancer, vorbește despre lupta pentru citostatice: „Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres / Am crezut că nu aud bine, după care am început să plâng” actualitate.net
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net