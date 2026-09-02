Turiștii povestesc prin ce au trecut la hotelul din Saturn, unde 58 de persoane s-au îmbolnăvit: „Am crezut că mor”

Un sejur la mare s-a transformat într-un calvar pentru zeci de familii cazate în regim All Inclusive la un hotel de trei stele din stațiunea Saturn. Nu mai puțin de 58 de persoane, printre care 11 copii, au acuzat stări acute de toxiinfecție alimentară, autoritățile activând de urgență Planul Roșu.

Turiștii povestesc cu groază ce li s-a întâmplat Foto: ISU Constanța

Scene de groază la un hotel din Saturn, unde zeci de ambulanțe au intervenit după ce turiștii au început să acuze stări puternice de rău în urma meselor servite la restaurant.

Oamenii vorbesc despre un adevărat dezastru culinar, iar Direcția de Sănătate Publică Constanța a demarat o anchetă de amploare în mijlocul unui scandal uriaș.

Planul Roșu, declanșat în recepția hotelului

Seara s-a transformat într-o alertă medicală generală începând cu ora 20:28, moment în care primele zeci de apeluri la numărul unic de urgență au indicat simptome severe de toxiinfecție alimentară apărute la o unitate de trei stele din Saturn.

În doar câteva minute a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție, iar holul recepției a devenit un spital improvizat:

Declarațiile turiștilor afectați potrivit Observator:

„Am crezut că mor!”

„Am mâncat la restaurant. Ne-am îmbolnăvit. Toată lumea este bolnavă în hotel.”

„Dezastru! Eu de 20 de ani vin la mare, dar n-am întâlnit așa ceva.”

„Mâncarea e dezastru. Toată dimineața mi-a fost foarte foarte rău. Frisoane. Am pus pilota pe mine, acum vara la câte grade sunt.”

„Am mâncat un sos. M-a luat stomacul. După am avut frisoane.”

„Am avut dureri abdominale foarte rele. După aia a început soția cu vărsături, acum băiatul...”

Gravitatea situației la fața locului a fost confirmată în timp real de echipele de intervenție și reporteri:

„La două ore de la activarea Planului Roșu, echipajele medicale încă sunt aici, iar medicii acordă îngrijiri medicale atât în recepția hotelului, cât și în ambulanțe.” — Cristina Niță, reporter Observator

„E vorba de 27 de persoane care prezintă simptome de toxiinfecție alimentară.” — Paul Foleanu, viceprimar Mangalia.

Printre pacienți se află și copii, dar și o femeie însărcinată.

„Acuzau stări de rău, de greață, vomitături, mai ales în rândul copiilor, că aceștia au fost cei mai afectați. Dintre persoanele transportate la spital este și o femeie însărcinată.” — Alexandru Costache, ISU Constanța.

Bilanțul victimelor

Bilanțul final a ajuns la 58 de persoane care au necesitat asistență medicală, dintre care 11 minori.

Șase pacienți cu simptome critice – doi copii, trei femei (dintre care una însărcinată) și un bărbat – au fost transferați de urgență la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța.

Planul Roșu a fost revocat după două ore și 12 minute, moment în care inspectorii DSP Constanța au descins pentru prelevarea probelor epidemiologice.

Venirea autorităților a declanșat o revoltă deschisă în fața unității de cazare, martorii susținând că angajații ar fi încercat să ascundă probele:

Acuzații aduse de o turistă: „Au fugit încolo cu căruțurile cu mâncare. Au aruncat la gunoi mâncarea. Mâncarea s-a servit la prânz și la cină.”

Replica oferită de conducerea bucătăriei a stârnit și mai multă indignare în rândul turiștilor afectați:

Marius Tudorache, bucătar-şef: „Seara, după ce strângem bufetul, toată mâncarea se aruncă la gunoi. Ce pleacă cu mâncarea în partea cealaltă este mâncare care pleacă la personal. Ați înțeles? Da, avem cazare de personal. Sunteți bolnavi pentru că beți foarte multe sucuri reci, mâncați ciorbe calde. V-ați adus de acasă mâncăruri.”

Oamenii își fac bagajele înainte de termen

Pe lângă focarul de toxiinfecție, clienții reclamă deficiențe majore legate de igiena și condițiile din unitatea hotelieră.

Reprezentanții autorităților locale au explicat contextul în care funcționează complexul în acest sezon estival:

„Este un hotel pentru primul an închiriat de o societate. A fost închiriat la o societate comercială, având ca obiect de activitate Hoteluri și Restaurante.” — Paul Foleanu, viceprimar Mangalia

Numeroase familii au refuzat să își continue concediul și au început să își strângă lucrurile încă din timpul nopții:

„Trebuia să stau până vineri, dar nu mai am curaj să mănânc nimic de aici.”