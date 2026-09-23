 Petrecerile aniversare pentru copii de un an au ajuns la bugete de nuntă. Ce nemulțumiri au părinții: „Scăpat de sub control”
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Petrecerile aniversare pentru copii de un an au ajuns la bugete de nuntă. Ce nemulțumiri au părinții: „Scăpat de sub control”

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Inspirația pentru petreceri copiilor a evoluat de la idei simple la adevărate spectacole. Mamele postează aniversări cu tematici atât de elaborate încât fiecare detaliu - de la pachețelele pentru invitați la piscina cu bile, arcadele de baloane, panourile LED și ținutele personalizate - este perfect coordonat.

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Foto: shutterstock

Petrecerile copiilor au devenit ca niște nunți

Pentru o internaută, planificarea primei aniversări a fiicei sale nu putea fi un eveniment modest. Fostă majoretă a echipei New England Patriots și creatoare de conținut stabilită în West Palm Beach a iubit dintotdeauna organizarea de evenimente.

Și-a imaginat singură propria nuntă, a visat la Crăciunuri cu familia extinsă și la reuniuni mari, pline de energie. Așa că, atunci când a venit momentul să o sărbătorească pe Blair, acum în vârstă de 18 luni, a știut că va fi o petrecere „mare, pentru toată lumea”, potrivit Yahoo Life.

„Am vrut să organizez o petrecere cu adevărat mare, nu doar pentru Blair, ci și pentru satul nostru”, spune ea. „Toți cei care ne-au sprijinit în primul nostru an, bunicii și familia. Asta a însemnat mult pentru mine”.

Spune că fiica ei este extrem de sociabilă și că ar fi strălucit într-un cadru plin de oameni dragi. Pentru Bella, aniversarea nu era doar despre copil, ci despre oamenii care i-au fost alături în primul an: bunici, rude, prieteni apropiați.

Petrecerea, organizată într-o după-amiază perfectă de martie, pe malul apei, cu tematică de magie a primului an de viață, a fost spectaculoasă, emoționantă și, evident, costisitoare. Rapp chiar a făcut haz de necaz într-un videoclip viral, în care soțul ei se juca cu Blair în mijlocul decorului elaborat.

Pe rețelele sociale, atât influenceri, cât și părinți obișnuiți postează imagini cu aniversări care seamănă mai degrabă cu mini-nunți. S-au dus vremurile în care 100 de dolari cheltuiți pe câteva baloane și un tort de la supermarket erau suficiente. Acum, temele sunt elaborate, mâncarea este specializată, iar divertismentul poate include DJ, lumini, dansatori sau chiar momente artistice.

Stephanie Galarza, organizatoare de evenimente din New York, confirmă noua tendință. A avut clienți care au adus violoniști și dansatori la petrecerile de un an ale celor mici. Ea însăși a experimentat extremele: la 16 ani, când și-a sărbătorit primul copil, s-a speriat de nota de plată de la restaurant. 

La cea mai mică dintre copii săi, născută în 2021, Galarza era deja un planner de succes și a vrut să marcheze momentul în stil mare. Petrecerea a costat 17.000 de dolari și a inclus fotograf, videograf, zone de joacă, pungi cadou, artificii și un tort cu șapte etaje.

Comentariile negative

Reacțiile din mediul online nu au fost toate pozitive. Postarea Stepaniei Galarza, în care dezvăluia suma uriașă cheltuită pentru aniversarea fiicei, a stârnit o dezbatere amplă, iar comentariile critice nu au întârziat să apară.

„Situația a scăpat de sub control”; 

Ea spune că nu se lasă afectată de cei care o acuză că irosește bani, argumentând că mulți nu își dau seama cât costă, în realitate, un eveniment personalizat de tipul celor pe care le văd pe Instagram.

În opinia ei, dacă nu ai organizat niciodată o petrecere de la zero, nu ai cum să înțelegi cât de repede se adună costurile - de la decoruri la baloane, de la servicii la detalii inspirate din fotografiile perfecte pe care le urmăresc mamele online.

Galarza este convinsă că rețelele sociale au alimentat explozia acestor aniversări extravagante. De când și-a deschis afacerea, în urmă cu 12 ani, cererile pentru petreceri de un an au crescut constant, pe măsură ce părinții au acces la tot mai multe idei pe TikTok, Instagram și Pinterest.

Spune că, înainte de era social media, mulți părinți nici nu își imaginau ce ar putea include o astfel de petrecere sau cum ar putea arăta.

Tot mai multe mame și creatori de conținut spun că presiunea de a organiza aniversări „demne de Instagram” transformă un moment intim într-o competiție.

Într-un text publicat pe Substack, Julia Topp mărturisește că avalanșa de imagini cu petreceri perfect tematice - decoruri din lemn, bannere, baloane cu personaje, mese coordonate, pereți pentru fotografii, catering, torturi personalizate și fotografi profesioniști - o face uneori să simtă că nu face suficient pentru copilul ei. În opinia ei, aceste imagini creează impresia că toată lumea organizează astfel de evenimente, iar orice abatere de la standard pare o dovadă de „lene”.

Chiar și așa, Julia Topp recunoaște că dorința de a face ceva special pentru copil este universală. Crede că o petrecere poate fi extravagantă și sinceră în același timp, atâta timp cât reflectă familia și ceea ce îi face pe părinți să se simtă bine. Mesajul ei este simplu: dacă nu te regăsești în petrecerile grandioase, nu te simți obligată să le copiezi. Fiecare familie ar trebui să aleagă ce i se potrivește.

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