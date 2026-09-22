 Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani. Ce l-a făcut să-și dorească cu ardoare moartea
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Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani. Ce l-a făcut să-și dorească cu ardoare moartea

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Actorul și regizorul francez Arnaud Denis a fost eutanasiat marți, 22 septembrie. Acesta a suferit extrem de mult în urma unei operații care l-a lăsat cu dureri groaznice. La doar 43 de ani, acesta a preferat să moară decât să mai trăiască o viață în invaliditate.

Arnaud Denis.
Arnaud Denis. Foto: Facebook

Eutanasierea a avut loc în Belgia. Avocatul lui Arnaud Denis a explicat faptul că decizia actorului a fost luată după ce s-a consultat cu trei medici. Care este intervenția chirurgicală care l-a împins spre moarte.

Operația care l-a adus pe actorul Arnaud Denis să-și dorească moartea

Arnaud Denis a rămas cu un grav handicap după ce i s-a plasat un implant pentru a trata o hernie. Intervenția pentru hernia inghinală dreaptă a avut loc pe 17 iulie 2023, iar de atunci actorul s-a confruntat cu dureri crunte. În timpul intervenției i s-a pus o proteză din polipropilenă, ce i-a schimbat total viața.

„Nu mai pot ieși din casă. Nu am viață socială. Nu am viață deloc. Nu mi-a mai rămas nimic din ceea ce constituie demnitatea unui om. Și situația devine din ce în ce mai proastă. (...) Medicii nu mai au nimic de oferit”, declarat el pentru  L’Est républicain marți, 6 ianuarie, anunțându-și totodată intenția de a muri.  

Tot el a creat și un grup dedicat persoanelor care se confruntă cu aceleași probleme provocate de această intervenție chirurgicală. Avocatul său, Philippe Courtois, a declarat că decizia eutanasierii a fost luată după ce s-a consultat cu trei medici din Belgia.

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării a trei medici din Namur [în Belgia] . Corpul său nu-l mai putea susține. Își pierduse controlul. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerii intense pe care o suferea de mai multe luni”, a declarat Courtois pentru Agence France-Presse, conform Le Monde.

Ce probleme a avut după operație

În urma unei hernii inghinale drepte, lui Arnaud Denis i s-a implatat acea proteză la clinica Ambroise Paré din Paris. „L-am întrebat în mod specific pe chirurg despre toate efectele secundare; m-a avertizat pur și simplu asupra riscului de durere cronică”, a spus Denis, conform L’Est républicain.

La o săptămână după această procedură i s-a înnegrit un testicul, a observat sânge în urină și scaun, și-a pierdut auzul, avea probleme cu vederea, și-a pierdut pofta de mâncare, avea insomnii și astenie. 

„Mi s-a spus că totul e în capul meu, că sunt deprimat”. În octombrie 2023, artistul a fost forțat să oprească repetițiile și să fie spitalizat. Dar starea lui a continuat să se deterioreze. „Când am ieșit din clinică, slăbisem 17 kilograme.” 

Diagnosticul pus: sindromul ASIA

Arnaud Denis a primit și un diagnostic. El suferea de ASIA ((sindromul autoimun indus de adjuvanți), care este un sindrom inflamator rar, caracterizat prin apariția diferitelor simptome fizice și/sau neurologice (oboseală intensă, afectare cognitivă, durere cronică etc.) în urma expunerii la un adjuvant (vaccin, implanturi etc.). Cu toate acestea, nu este recunoscută ca boală și rămâne un subiect controversat în rândul oamenilor de știință.

În cazul lui Arnaud, implantul ar fi putut provoca o inflamație care i-a perturbat sistemul imunitar, rezultând o gamă largă de simptome. Cu toate acestea, potrivit Societății Franceze de Chirurgie Parietală - Clubul Herniei (SFCP-CH), „până în prezent, nu există dovezi în literatura medicală ale unui sindrom de intoleranță la materialele protetice care implică sistemul imunitar. În Franța, experții în chirurgia herniei se întâlnesc lunar pentru a discuta cazuri dificile cu colegii lor: nu au fost înregistrate cazuri de sindrom disimunar (cum ar fi sindromul ASIA)”, a scris societatea într-un comunicat de presă din aprilie 2025.

A depus o plângere, însă i-a fost respinsă

Actorul depusese o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru vătămare corporală involuntară la 5 ianuarie 2026, dar aceasta a fost respinsă la sfârșitul lunii august „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni”

„Mi-a încredințat sarcina de a continua personal acțiunea sa în justiție și de a-i sprijini familia”, a mai spus avocatul lui Denis. Într-o declarație publicată pe 18 septembrie de grupul media Ebra, actorul s-a declarat „indignat și dezamăgit” de hotărâre.

„Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”, a spus Denis. Courtoise a anunțat că a depus o nouă plângere pe 18 septembrie, de data aceasta cu o acțiune civilă, pentru a obține „deschiderea unei anchete judiciare”.

Ultimul mesaj lăsat de Arnaud Denis

Actorul și regizorul Arnaud Denis a lăsat un mesaj cu câteva ore înainte de eutanasiere. Acesta a scris pe Facebook despre experiența sa, despre durerile prin care a trecut de-a lungul timpului și prin experiențele neplăcute cu medicii care îi spuneau că nu are nimic. 

„Cât despre cei care ar îndrăzni să judece decizia mea de a vrea să plec cu puțină demnitate fizică și morală care mi-a mai rămas, le interzic acest lucru. Sunt la ani-lumină de a-și imagina suferința fizică și neurologică permanentă pe care o cauzează această boală. Studiile internaționale privind calitatea vieții plasează encefalomielita mialgică în rândul celor mai rele calități ale vieții posibile, dintre toate bolile cronice la un loc”, se arată într-un paragraf.

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