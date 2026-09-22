Alexia Eram, imagini rare cu iubitul ei. Declarația de dragoste făcută de ziua lui

Alexia Eram trăiește o poveste de dragoste, la șase ani de la despărțirea de Mario Fresh. Influencerița este de aproape doi ani cu Tonghi, iar astăzi este ziua de naștere a tânărului. Alexia a postat o serie de fotografii cu ei și o scurta declarație de dragoste.

Alexia Eram și iubitul ei, Tonghi. Foto: Instagram

Alexia Eram a fost discretă în legătură cu relația ei. Influencerița nu s-a afișat în mediul online prea mult cu Tonghi, însă asta nu înseamnă că nu se iubesc nebunește. Tânăra a publicat mai multe fotografii de ziua tânărului.

Alexia Eram, imagini cu iubitul ei, Tonghi

Iubitul Alexiei Eram își sărbătorește ziua de naștere, iar pentru influenceriță acesta este un moment extrem de important. Ea a ales cu grijă mai multe forografii și le-a postat pe rețelele de socializare, alături de un scurt mesaj.

„La mulți ani, sufletul meu pereche!”, a scris Alexia Eram, pe Instagram. De asemenea, influencerița i-a pregătit și o surpriză și i-a făcut un tort cu poza lui pe care a scris „La mulți ani!”.

Influencerița preferă discreția în noua sa relație

Alexia Eram și Tonghi s-au afișat împreună la o lună după despărțirea ei de cântărețul mario Fresh. Actualul iubit al acesteia este antreprenor și o susține în tot ceea ce face. De asemenea, influencerița a recunoscut că își dorește să își țină relația departe de ochii publicului și nu se postează atât de des cu el.

„Relația mea, da, relația mea, să zic că o păstrez mai pentru mine, dar nu o ascund. Adică nu o ascund, mai postez, dar o țin mult mai pentru mine decât cum făceam în trecut. Și sunt mai liniștită, cred că lucrurile care, repet, lucrurile care sunt puțin mai protejate nu are cum să le strice lumea. Că nu știe nimeni, adică sunt acolo, acasă”, declara Alexia Eram, în podcastul „BadassMom”, al Giuliei Anghelescu.

Între timp, și Mario Fresh și-a refăcut viața. Artistul este într-o relație cu Miruna Gavrilă, o tânără ambițioasă, pasionată de domeniul medical, dar și de modă și călătorii. Alexia Eram și Mario Fresh au format un cuplu timp de opt ani.