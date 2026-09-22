Andrei Bordeianu a povestit de pe patul de spital ce a simțit în momentul accidentului. „Mi s-a stins totul”

Andrei Bordeianu face dezvăluiri de pe patul de spital, la câteva zile după ce s-a refăcut parțial. Influencerul a trecut printr-un accident îngrozitor de motocicletă, ce putea fi mortal, după ce s-a izbit violent de o mașină. Acesta a vorbit despre momentele de dinaintea impactului, dar și despre ceea ce a simțit după ce s-a prăbușit la pământ.

Andrei Bordeianu. Foto: Instagram.

Influencerul este încă pe patul de spital și are nevoie de o recuperare îndelungată după accidentul suferit acum aproximativ o lună. Andrei Bordeianu încearcă să-și țină fanii la curent în legătură cu starea lui de sănătate și a publicat un nou videoclip pe rețelele de socializare în legătură cu momentul impactului.

Detalii despre momentul accidentului cu motocicleta suferit de Andrei Bordeianu

Andrei Bordeianu, campion național și internațional la culturism, a suferit un grav accident de motocicletă pe 25 august, după ce o mașină a făcut o manevră neașteptată și i-a ieșit în cale. Incidentul s-a petrecut pe bulevardul Expoziției din Sectorul 1 al Capitalei.

La aproape o lună de la accident, influencerul din industria fitness a dat mai multe detalii despre momentul impactului. Acesta se consideră norocos pentru faptul că a scăpat cu viață, deși avea o viteză maximă de 70 km/h la acel moment.

„Mi-a ieșit în față, fără să se asigure, și nu am mai avut timp decât să frânez puțin. Motocicleta a patinat, iar în momentul în care am văzut că nu mai pot face nimic pentru că deja eram aproape de mașină reacția mea a fost să mă pregătesc de impact”, a povestit Andrei Bordeianu.

Ce a simțit influencerul imediat după impact

În continuare, Andrei Bordeianu a declarat că după momentul impactului el și-a pierdut cunoștința și s-a trezit la câteva minute întins pe jos. La două zile de la accident acesta a aflat că înainte de a cădea el a făcut două tumbe în aer.

„După acest impact mi s-a stins totul, nu am mai știut absolut nimic, am aflat la două sau trei zile, când mi-a fost arătat accidentul, că, practic, m-am lovit în mașină și am făcut o tumbă în aer de două ori, după care am căzut jos.

Eu m-am trezit, cred că la câteva minute, întins pe sol și am vrut să mă ridic. Cineva de acolo, îi mulțumesc tare mult că mi-a pus garou la picior, reușise să găsească telefonul meu care a fost intact și a zis că a sunat la cineva și să nu mă ridic sub nicio formă. Bineînțeles că eu am încercat să mă ridic de jos, dar nu-mi mai simțeam picioarele și mâna stângă mă durea foarte rău și am luat decizia să rămân acolo până când a venit ambulanța și m-a luat și de atunci au început durerile grave”, a mărturisit influencerul.

Mai mult decât atât, Andrei Bordeianu a declarat că nu are nevoie de explicații de la șoferița implicată, ci este doar recunoscător că a scăpat cu viață și datorită masei musculare care l-a protejat parțial. De asemenea, îndeamnă pe toată lumea să fie mai vigilentă în trafic, pentru a evita astfel de tragedii.

Lovitura care îl ține la pat

Andrei Bordeianu a vorbit și despre problemele cu care s-a ales în urma accidentului. Acesta a rămas imobilizat la pat din cauza unei răni suferite la bazin. Pe lângă asta, el a avut mai multe coaste rupte, dar și oase rupte la nivelul mâinilor.

„Bazinul este cel mai avariat. Pe lângă mâna, care a fost și aceasta ruptă și am o plăcuță în ea, mâna dreaptă, am mai avut o serie de coaste rupte datorită accidentului care au produs și pneumotorax, care a fost și la început, când am intrat în spital, și mi s-a activat și după.

Nu mai puteam să respir, a fost cumplit. La mâna stângă am o orteză, au fost rupte ambele oase și unul dintre oase de două ori și am o mică pareză, nu pot să mișc degetele în sus și nu prea pot să o folosesc, dar am promisiuni de la doctorul meu curant, care a fost un erou în ceea ce înseamnă operația, și toți doctorii au lucrat extrem de bine și m-au pus la punct. Am promisiuni de la ei că mă voi face bine și îmi va reveni mâna. Iar fixatorul de la bazin arată ceva de genul acesta, sunt fiare care ies practic din oase și îmi țin bazinul pe loc”, a mai spus el într-un alt videoclip postat pe Instagram.