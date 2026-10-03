 De ce trebuie să renunți la zahăr când iei antibiotic. Alimente pe care trebuie să le eviți
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De ce trebuie să renunți la zahăr când iei antibiotic. Alimente pe care trebuie să le eviți

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Atunci când suntem nevoiți să luăm antibiotice, știm cu toții că este important să evităm complet consumul de alcool. Însă, un detaliu pe care nu foarte mulți oameni îl știu este faptul că la fel de periculos poate fi și zahărul.

Zahărul poate da peste cap tratamentul
Zahărul poate da peste cap tratamentul Foto: Shutterstock

Chiar dacă nu este un detaliu la care mulți oameni se gândesc, experții spun că alimentele bogate în zahăr, consumate în timpul unui tratament cu antibiotice, pot afecta microbiomul intestinal în moduri care i-ar putea face pe oameni vulnerabili la infecții periculoase.

La această concluzie au ajuns experții în urma unui nou studiu publicat miercuri în revista „Nature”, potrivit informațiilor de la CNN. Pentru a studia fenomenul, medicii au analizat ce se întâmplă cu microbiomul intestinal al pacienților bolnavi de cancer care erau tratați cu antibiotice înainte de transplanturi de celule stem.

Studiul a fost publicat recent

Cum pacienții nu consumau decât mâncarea din spital, experții știau precis ce și cât ajungea în organismul bolnavilor.

„Unul dintre lucrurile care diferențiază acest studiu de celelalte studii publicate anterior este faptul că pacienții au microbiomul puternic afectat și, de asemenea, le este perturbată starea nutrițională de tratamentul împotriva cancerului”, a spus autorul studiului, dr. Jonathan Peled.

Studiul efectuat în Statele Unite a arătat care sunt efectele mai multor tipuri de alimente asupra microbiomului intestinal și modul în care afectează tratamentele cu antibiotice.

La ce concluzie au ajuns medicii

Experții au analizat relația dintre categoriile largi de macronutrienți, cum ar fi grăsimile, carbohidrații și fibrele, și diferitele tipuri de bacterii intestinale. De asemenea, au analizat efectele unor alimente specifice, precum carnea de pui, merele și prăjitura cu ciocolată.

„Tema care revenea iar și iar era că, cu cât consumi mai multe alimente cu zahăr, indiferent de tipul de zahăr, cu efecte deosebit de nocive în cazul zaharurilor adăugate, cu atât acestea păreau să aibă un efect sinergic cu antibioticele în ceea ce privește afectarea microbiomului”, a spus Peled.

Studiul a arătat că, pentru fiecare 100 de grame de dulciuri consumate în timpul tratamentului cu antibiotice, diversitatea microbiomului pacientului, măsurată într-o probă de scaun, a scăzut cu aproximativ 24%.

Iar, potrivit experților, această modificare poate avea consecințe severe. În general, pacienții care au consumat mai mult zahăr decât media au avut un risc cu aproximativ 12% mai mare de a muri după transplant, comparativ cu cei care nu au consumat la fel de mult.

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