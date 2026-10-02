 Descoperire inedită în Dunăre! Au fost găsite piese folosite la construirea podului lui Constantin cel Mare
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Descoperire inedită în Dunăre! Au fost găsite piese folosite la construirea podului lui Constantin cel Mare

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Obiecte din plumb care ar fi aparținut sistemului de prindere al pilonilor podului construit peste Dunăre de Constantin cel Mare au fost descoperite în această săptămână în apropierea sitului Sucidava - Celei.

Descoperire inedită în Dunăre
Descoperire inedită în Dunăre Foto: Facebook / Apele Române Jiu

Ce au descoperit arheologiii în Dunăre

Arheologul Iulian Rusu, președintele Asociației Club Marine Explorer, a revenit în zona Sucidava pentru o nouă sesiune de scufundări. Deși pilonii podului roman sunt vizibili de la suprafață și au fost observați recent și de localnici cu ajutorul dronelor, specialistul a identificat în apropierea lor trei obiecte care ar putea oferi informații suplimentare despre structura originală a podului inaugurat în anul 328.

„Un arheolog, Iulian Rusu, președintele Asociației Club Marine Explorer, a venit în zonă și a descoperi alaltăieri, bine că pilonii podului au fost văzuți și de localnici, cu dronele, a descoperit chiar în împrejurimile pilonilor trei obiecte.

O scoabă, (...) Octavian Toropu scrie în cartea lui că pilonii erau din piatră și prinși cu scoabe din fier. Și arheologul a scos la iveală o scoabă din plumb și un obiect cu trei picioare, tot din plumb, neidentificat, probabil tot de la prinderea pilonilor și un gât de amforă, pe fundul apei”, a precizat vineri, pentru AGERPRES, Mirela Trandafir.

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Foto: Facebook/Mirela Trandafir

Printre artefactele scoase la suprafață se află o scoabă din plumb, un obiect cu trei picioare, tot din plumb, încă neidentificat, dar posibil parte din sistemul de prindere al pilonilor, precum și un gât de amforă aflat pe fundul Dunării.

Conform cercetărilor istorice, pilonii podului ar fi fost construiți din piatră și fixați cu scoabe metalice, iar descoperirea unor elemente din plumb ridică noi întrebări despre tehnicile folosite în epoca romană.

Amforele, martori ai comerțului de acum 17 secole

Descoperirea fragmentului de amforă confirmă încă o dată rolul comercial al podului lui Constantin cel Mare. În secolul al IV-lea, amforele erau folosite pentru transportul vinului, uleiului, apei, peștelui sau mierii între cele două maluri ale Dunării. Podul facilita schimburile comerciale dintre nord și sud, iar circulația mărfurilor era intensă.

Mirela Trandafir, muzeograf și coordonator al Serviciului Cultural din cadrul Primăriei Corabia, a explicat că astfel de recipiente au fost descoperite și în alte zone ale sitului Sucidava, inclusiv la Fântâna Secretă, unde s-a găsit o amforă întreagă din secolul al VI-lea.

Obiectele recuperate au fost deja înregistrate în colecția Muzeului Corabia și vor fi incluse în expoziția permanentă dedicată cetății Sucidava. Deși necesită o etapă de conservare, ele reprezintă o completare importantă a patrimoniului local, oferind dovezi materiale despre existența și funcționarea podului roman.

Mirela Trandafir a precizat că unele dintre artefacte ar putea fi trimise la Muzeul Olteniei din Craiova pentru restaurare, instituție care a mai colaborat la conservarea unor obiecte descoperite în zonă, precum rame de oglindă sau monede.

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