Ai trecut de 55 de ani? Exercițiul de 1 minut care arată cât de puternic este corpul tău

Mulți antrenori și specialiști în fitness recomandă includerea exercițiilor de tip pod în rutina de antrenament. Aceste exerciții sunt atât de populare datorită numeroaselor beneficii pe care le au pentru organism. Practic, această mișcare cu impact redus dezvoltă forța și stabilitatea părții inferioare a corpului, protejând în același timp zona lombară și îmbunătățind mobilitatea.

Este un exercițiu foarte important Foto: Shutterstock

Exercițiile de tip pod sunt foarte importante pentru organism, mai ales pe măsură ce înaintăm în vârstă. Ele contribuie la consolidarea musculaturii șoldurilor și ne pot ajuta să ne ridicăm mai ușor din poziția șezut, să avem un mers mai echilibrat, să prevenim căderile și să urcăm pe scări mai ușor.

Iar, potrivit expertei în fitness Rosie Borchert, cei care au trecut de vârsta de 55 de ani și încă reușesc să mențină poziția de pod pentru cel puțin un minut, înseamnă că au o forță a trunchiului mai mare decât a 90% dintre persoanele de aceeași vârstă.

Este un exercițiu foarte important

Acest exercițiu antrenează musculatura trunchiului prin activarea transversului abdominal, a oblicilor și a zonei lombare. În plus, menținerea acestei poziții este, de asemenea, un bun indicator al forței fesierilor. Borchert explică că musculatura trunchiului și fesierii lucrează îndeaproape împreună pentru a oferi stabilitate coloanei vertebrale și pelvisului în timpul mișcărilor zilnice.

„Podul pentru fesieri nu este clasificat, de obicei, drept un «exercițiu pentru trunchi», dar asta nu înseamnă că musculatura trunchiului nu este implicată”, mai spune experta în fitness, potrivit eatthis.com.

Cât timp ar trebui menținută poziția de pod

Cei care deja au trecut de pragul de 55 de ani și încă reușesc să mențină această poziție vreme de 30-60 de secunde au o rezistență bună a mușchilor fesieri și a trunchiului.

În același timp, cei care mențin poziția de pod pentru mai mult de un minut au „o rezistență musculară excelentă și o stabilitate a șoldurilor peste medie”, spune Borchert.

„Cercetările au arătat că timpul mediu în care adulții mai tineri, adică cei cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, pot menține poziția este de aproximativ 60 până la 100 de secunde. Deși nu au fost realizate studii în cazul adulților mai în vârstă, reducerea acestui interval-țintă ține cont de declinul natural al masei musculare și al rezistenței fizice care apare odată cu înaintarea în vârstă”, explică specialista în fitness.