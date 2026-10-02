Un tânăr american, surprins de viața în România. Ce a observat trăind printre români: „M-am înșelat”

Un tânăr din America, care tocmai s-a mutat în România pentru a practica baschet, a povestit într-un videoclip pe Youtube experiența traiului printre români.

Un tânăr american, surprins de viața în România Foto: Captura video/ Youtube

De la mașinile de lux întâlnite la tot pasul, la modul în care oamenii se deplasează prin oraș și până la prețurile surprinzător de mici ale mâncării, tot ce a trăit până acum i-a schimbat percepția despre viața în Europa de Est.

Mașinile de lux, o surpriză la fiecare colț de stradă pentru tânărul american

Mak Manciel, sportivul american, spune că în primele trei zile petrecute în România a văzut mai multe Lamborghini, Ferrari, BMW și Audi decât se aștepta. Plimbându-se doar o stradă, a observat o succesiune de Tesla, Porsche și alte modele premium, mult peste nivelul pe care îl anticipase.

Nu credea că va găsi mașini vechi, dar nici nu se aștepta la o densitate atât de mare de vehicule scumpe. „Sunt o mulțime de mașini foarte bune aici”, spune el, recunoscând că imaginea i-a răsturnat complet așteptările.

Dacă prezența mașinilor de lux l-a surprins, modul în care oamenii se deplasează l-a uimit și mai mult. În SUA, spune el, mașina este indispensabilă. În România, însă, a mers pe jos aproape peste tot. Când nu a mers pe jos, a folosit trotinete electrice, pe care le vede circulând chiar și pe carosabil, „ca și cum ar fi încă o mașină”.

Transportul public i se pare extrem de accesibil: stații de autobuz pline, linii de metrou care traversează orașul, trenuri subterane folosite zilnic de colegii săi de echipă. Chiar și serviciile de ride-sharing tip Uber și Bolt sunt rapide și numeroase, cu mai multe aplicații disponibile.

Comunicarea, mai ușoară decât se aștepta

Sportivul recunoaște că avea emoții înainte de a ajunge în România, temându-se că nu va putea comunica. Realitatea a fost însă diferită: „Dacă ai sub 40 de ani, știi engleză”, spune el. De la magazin, la achiziționarea unei cartele SIM, oamenii au vorbit suficient de bine încât să se descurce fără probleme.

Dificultățile apar doar în interacțiunile cu persoane mai în vârstă, care nu au avut nevoie să învețe engleza. Totuși, tinerii i-au explicat că limba engleză este esențială pentru a găsi un job mai bun, având în vedere că româna este puțin vorbită în afara țării.

În plus, tânărul a mai precizat că se simte în siguranță în București, deoarece la orice oră a zilei străzile sunt pline sau măcar populate.

„De când am ajuns aici, m-am simțit complet în siguranță. Mă refer la orele dimineții devreme, la miezul nopții, când afară e beznă totală. Chiar și atunci, vezi mulți bătrâni plimbându-se, copii mici, poate de vreo 8 ani, mergând singuri, și asta se întâmplă peste tot. Literalmente peste tot. Acum, evident, nu am fost peste tot în România și am stat mai mult doar în București, dar nu am avut niciun moment aici în care să mă simt neliniștită sau cu adevărat speriată.

Evident, sunt mereu atentă, mereu, știi, verific împrejurimile, asigurându-mă că sunt în siguranță. Dar niciodată nu am fost cu adevărat cuprins de frică sau nu m-am gândit că ar trebui, știi, să mă retrag dintr-o situație sau să mă duc într-o altă zonă”.

Un alt aspect care l-a surprins a fost costul vieții. Fără bucătărie la început, a fost nevoit să comande mâncare de mai multe ori pe zi. Prețurile i s-au părut însă foarte accesibile: „Am cheltuit constant sub 20 de dolari pe comandă, și 20 e chiar generos”, spune el.

Serviciile de livrare sunt rapide și mult mai ieftine decât cele din SUA, iar mâncarea i se pare „foarte bună”. Unul dintre locurile preferate este Luca, unde a mers de mai multe ori.

O viață diferită, dar plină de surprize plăcute

Baschetbalistul recunoaște că a venit cu o imagine vagă despre România, însă realitatea l-a surprins în mod constant: mașini scumpe, transport diversificat, oameni care vorbesc engleza, mâncare bună și prețuri accesibile. Chiar și rutina lui zilnică - de la mersul pe jos la cafeaua de dimineață - au devenit părți importante ale poveștii sale în România.

„Așadar, după primele două săptămâni petrecute în România, cea mai mare surpriză este, sincer, cât de repede a revenit totul la normal. Nu mai pare deloc o vacanță. Evident, sunt aici doar pentru o scurtă perioadă, așa că oricum nu e o vacanță, pentru că e vorba de afaceri, de baschet și de toate celelalte.

Dar, sincer, până acum a fost o experiență grozavă. Și... mi-a plăcut foarte mult timpul petrecut aici, de la cultura cafelei la tipul de mașini pe care le văd și chiar la modul în care mă deplasez”, a mărturisit Mak Manciel.