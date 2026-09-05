Ce tip de siluetă își doresc cu adevărat femeile la un bărbat. „Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat”

Bărbații care nu au un corp sculptat la sală și nici nu se apropie de doi metri înălțime pot avea motive să răsufle ușurați. Un studiu privind preferințele fizice în alegerea unui partener sugerează că standardele femeilor sunt mai puțin stricte decât s-ar fi putut crede.

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Cercetătorii au analizat preferințele a 1.100 de persoane și au descoperit că o proporție importantă dintre femei nu caută neapărat un bărbat cu un fizic considerat ideal.

Mai exact, 35% dintre femeile participante au declarat că ar ieși cu un bărbat al cărui fizic este evaluat ca fiind sub medie. La polul opus, doar 23% au spus că preferă un partener cu un corp foarte bine lucrat.

Restul de 42% se situează undeva între cele două extreme, scrie The Sun.

„Dad bod” nu pare să fie un impediment

Rezultatele sunt o veste bună pentru bărbații care nu petrec ore întregi la sală pentru a obține abdomenul cu pătrățele.

Datele studiului sugerează că un corp obișnuit sau chiar unul evaluat sub medie nu reprezintă automat un dezavantaj în lumea întâlnirilor.

Georgie Culley, specialistă în relații și sexologie, a comentat rezultatele și consideră că acestea nu sunt neapărat surprinzătoare.

Ea susține că bărbații care nu se bazează exclusiv pe aspectul fizic ar putea fi mai preocupați să dezvolte alte calități personale.

„În general, bărbații care nu sunt sculptați de sală sau nu au peste 1,80 metri au personalități mai bune și sunt mai buni în pat”, a afirmat Georgie Culley.

Specialista a adăugat că aceștia nu se pot baza doar pe aspectul fizic și, prin urmare, trebuie să compenseze prin umor și personalitate.

Doar 5% dintre femei pun o condiție strictă legată de înălțime

Nici în ceea ce privește înălțimea lucrurile nu sunt atât de restrictive pe cât s-ar putea crede.

Studiul arată că doar 5% dintre femei consideră necesar ca partenerul lor să aibă cel puțin 1,83 metri.

În schimb, 85% dintre femeile chestionate au spus că ar accepta să se întâlnească cu un bărbat mai scund de 1,78 metri.

Rezultatele contrazic astfel imaginea potrivit căreia femeile ar căuta în mod obișnuit bărbați foarte înalți și cu un fizic impresionant.

În realitate, preferințele par să fie mult mai variate, iar standardele fizice nu sunt la fel de ridicate pentru toate femeile.

„Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat”

Georgie Culley a mers și mai departe în analiza sa și a explicat de ce un corp extrem de lucrat nu reprezintă neapărat avantajul pe care mulți bărbați îl consideră.

„Un abdomen cu pătrățele este supraevaluat. Nu vrem un tip care petrece mai mult timp uitându-se în oglindă decât noi”, a spus aceasta.

Specialista a criticat și fotografiile de pe aplicațiile de dating în care bărbații își afișează ostentativ musculatura.

În opinia ei, un astfel de gest nu este neapărat atractiv pentru femei și poate transmite chiar mesajul opus celui dorit.

„Nu știu nicio femeie care să fie atrasă de asta. Dați-ne un tip cu burtă de bere și care se bucură de mâncare, în locul unuia de genul acesta”, a mai declarat Culley.

Ce contează atunci când vine vorba despre chip

Studiul nu s-a limitat însă la corp și înălțime. Cercetătorii au analizat și importanța aspectului facial în alegerea unui partener.

Rezultatele arată că 50% dintre bărbați și 35% dintre femei preferă un partener al cărui chip este considerat peste medie din punct de vedere al atractivității.

Așadar, aspectul fizic continuă să joace un rol în procesul de selecție a partenerului, însă preferințele nu sunt uniforme.

Dr. Marius Stavang, unul dintre autorii cercetării, a explicat în revista Evolution and Human Behavior că standardele femeilor în ceea ce privește atractivitatea fizică nu par să fie exagerate.

„Standardele femeilor pentru atractivitatea fizică nu s-au dovedit excesive, coborând uneori chiar sub media așteptată a populației”, a precizat cercetătorul.

Rezultatele schimbă imaginea despre standardele de frumusețe

Cercetarea oferă o perspectivă interesantă asupra modului în care sunt percepute atractivitatea și standardele de frumusețe în relații.

Deși aspectul fizic contează pentru o parte dintre persoanele chestionate, rezultatele arată că nu toate femeile caută un bărbat cu un corp perfect, o înălțime impresionantă și trăsături considerate deosebit de atractive.

Pentru o proporție importantă dintre participante, un fizic obișnuit sau chiar unul evaluat sub medie nu pare să fie un motiv suficient pentru a exclude un potențial partener.