Ce se întâmplă cu bărbații după o despărțire. Cercetătorii au descoperit o perioadă de risc

O despărțire poate schimba într-un timp foarte scurt aproape toate reperele unei persoane. Se modifică rutina, viața de familie, locuința, relația cu prietenii, situația financiară și, uneori, chiar timpul petrecut alături de copii.

Pentru bărbați, efectele unei astfel de rupturi pot fi deosebit de greu de gestionat, scrie PsyPost.

O amplă analiză internațională publicată în Psychological Bulletin a găsit o legătură între destrămarea unei relații și riscul de suicid în rândul bărbaților. Iar unul dintre cele mai importante rezultate este legat de momentul imediat de după separare, când vulnerabilitatea pare să fie deosebit de mare.

Studiul care a analizat peste 100 de milioane de bărbați

Cercetarea în cauză nu s-a bazat pe un singur grup de participanți. Este vorba despre o analiză sistematică și o meta-analiză a 75 de studii realizate în 30 de țări, care au inclus în total date despre cel puțin 100 de milioane de bărbați. Dintre acestea, 29 de studii au putut fi incluse în meta-analize statistice.

Autorii au analizat trei aspecte principale: ideile suicidare, tentativele de suicid și decesele prin suicid după destrămarea unei relații.

Primele momente după separare pot fi cele mai dificile

Unul dintre cele mai importante rezultate ale analizei este legat de diferența dintre bărbații separați și cei care au trecut deja printr-un divorț.

Bărbații separați au prezentat aproape de două ori mai multe riscuri de suicid decât bărbații divorțați, în studiile incluse în analiza respectivă. Cercetătorii au calculat un raport al șanselor de 1,96.

Această diferență sugerează că perioada imediat următoare ruperii relației poate reprezenta un moment deosebit de sensibil.

Este și o perioadă în care viața se schimbă rapid. Nu există încă o nouă rutină, multe lucruri rămân neclare, iar emoțiile pot fi foarte intense.

Ce se întâmplă când se rupe o relație importantă

O relație de lungă durată înseamnă apropiere emoțională, dar ea poate oferi structură, companie, sprijin financiar, un anumit statut social și un sentiment de apartenență.

Când relația se încheie, toate acestea pot fi afectate simultan.

Pentru un bărbat care locuia cu partenera, de exemplu, despărțirea poate însemna schimbarea locuinței. Dacă există copii, poate apărea și o modificare a timpului petrecut cu aceștia. În unele situații, apar conflicte legate de bani, custodie sau împărțirea bunurilor.

Singurătatea, un factor important

Analiza internațională a identificat mai mulți factori asociați cu vulnerabilitatea după destrămarea unei relații.

Printre aceștia se numără singurătatea și dificultatea de a gestiona emoțiile. Riscul a fost, de asemenea, asociat cu vârsta mai tânără, lipsa unui loc de muncă și un nivel mai redus de educație.

Pentru unii bărbați, problema este că despărțirea poate lăsa un gol social important.

Dacă partenera era principala persoană cu care discutau despre problemele cotidiene, după separare pot descoperi că nu au un cerc apropiat de oameni cărora să le vorbească despre ceea ce trăiesc.

„Să fii puternic”

Bărbații sunt adesea încurajați să fie independenți, să-și controleze emoțiile și să rezolve singuri problemele. În anumite situații, aceste norme pot face mai dificilă cererea de ajutor.

Un studiu realizat pe 14.610 bărbați australieni, urmăriți în patru etape între 2013 și 2022, a găsit că bărbații care trecuseră prin destrămarea unei relații aveau cu 82% mai mult risc să raporteze idei suicidare decât cei care nu trecuseră printr-o astfel de experiență, după ajustarea pentru mai mulți factori.

Cercetătorii au observat că această asociere era deosebit de puternică la bărbații care nu raportaseră idei suicidare în etapa anterioară a cercetării.

Riscul nu dispare neapărat după câteva săptămâni

Un alt studiu australian, publicat în 2026 și bazat pe proiectul Ten to Men, a atras atenția asupra faptului că vulnerabilitatea poate continua și după perioada imediat următoare despărțirii.

Potrivit Australian Institute of Family Studies, bărbații care trecuseră prin destrămarea unei relații prezentau un risc mai mare de tentativă de suicid chiar și la unul-doi ani după separare, iar asocierea rămânea vizibilă și la trei-patru ani.

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Editor: Raluca Toma