Soluția unui român pentru cei care nu vor să meargă la nunți: „Nu tu dar, nu tu bani în plic"

O invitație la nuntă poate deveni ușor motiv de tensiuni atunci când relația dintre cel care invită și cel invitat nu este atât de apropiată pe cât și-ar dori gazda. Un român a povestit pe Reddit cum a reacționat după ce un coleg a insistat să participe la nunta sa, deși inițial refuzase invitația.

Nuntă Foto: Pixabay

În aceste condiții, atunci când a fost invitat la nuntă, a refuzat. A explicat că nu mai participase la astfel de evenimente de mult timp și că nu avea starea necesară pentru a merge.

Colegul nu ar fi acceptat însă răspunsul atât de ușor.

„Mi-a spus că o să fie frumos și că o să mă simt bine”

Potrivit relatării publicate pe Reddit, colegul a încercat inițial să-l convingă să se răzgândească. I-ar fi spus că nunta va fi frumoasă și că se va simți bine.

Discuția nu a continuat în zilele următoare, iar autorul postării a crezut că subiectul fusese închis. Aproximativ o săptămână mai târziu, însă, colegul a apărut la birou împreună cu partenera sa pentru a împărți invitațiile.

Autorul spune că în acel moment avea treabă și nu s-a implicat în discuțiile cu ceilalți colegi. Ulterior, cei doi au ajuns la biroul lui și au reluat subiectul nunții.

A fost acuzat că „strică prietenia”

Potrivit poveștii sale, colegul și partenera acestuia i-ar fi spus direct că refuzul de a participa ar putea afecta relația dintre ei. Mai exact, i s-ar fi transmis că absența ar reprezenta o lipsă de respect și că, în acest fel, „ar putea să răcească prietenia” dintre ei.

Pentru autorul postării, afirmația a fost surprinzătoare, deoarece susține că nu considera că între ei exista o prietenie atât de apropiată. Spune că, în cei aproximativ doi ani în care au lucrat împreună, nici măcar nu ieșiseră la o bere după program.

Bărbatul le-a spus atunci că, dacă problema era prezența sa, putea să le trimită bani în loc să participe la eveniment.

Reacția celor doi l-ar fi surprins din nou.

„Noi nu avem nevoie de bani”, i-ar fi spus aceștia, insistând că nunta nu era organizată pentru bani. În continuare, potrivit relatării, au început să îi vorbească despre amploarea evenimentului, numărul invitaților și lucrurile pregătite pentru petrecere.

În cele din urmă, a acceptat invitația

În acel moment, autorul spune că a luat o decizie mai degrabă din ironie decât din dorința de a participa la nuntă.

A acceptat să meargă, dar a decis să nu ofere niciun cadou și nici bani în plic. Explicația lui a fost că, dacă tot fusese presat să participe și i se spusese explicit că banii nu reprezintă motivul invitației, nu avea de ce să vină cu un dar.

„Am zis că dacă se pune problema de stricat «prietenia» imaginară pe care el credea că o avem, atunci hai să o stricăm de tot”, a povestit utilizatorul.

La nuntă, spune că a consumat mâncare și băutură și că a profitat din plin de petrecere. Nu a lăsat însă nici bani, nici cadou.

Ulterior, relația cu cei doi s-ar fi încheiat, iar autorul consideră că situația i-a confirmat suspiciunile.

„Ei nu aveau nevoie de banii ăia, dar se pare că am stricat prietenia ca nu au existat acei bani”, a concluzionat el ironic.

Redditorii au reacționat: „Nu trebuie să dai explicații nimănui”

Povestea a strâns numeroase reacții, iar o parte importantă dintre utilizatori i-au dat dreptate autorului.

Unii au considerat că presiunea exercitată asupra unei persoane care refuzase deja invitația a fost nepotrivită. Un comentator a remarcat că, dacă cei doi ar fi fost cu adevărat prieteni apropiați, ar fi trebuit să înțeleagă motivele pentru care acesta nu dorea să participe.

Un alt utilizator a apreciat faptul că autorul s-a dus la nuntă fără dar, după ce i s-a spus că mirii nu au nevoie de bani.

„Nu trebuie să dau explicații nimănui”, a fost ideea exprimată de unul dintre comentatori, care a considerat că un simplu „nu vin” ar fi trebuit să fie suficient.

Alții au privit întreaga situație cu umor și au apreciat gestul ca pe o formă de ironie la adresa mirilor.

Au existat și opinii mai critice

Nu toți cei care au comentat au fost însă de acord cu modul în care a procedat autorul. Unii au considerat că decizia de a merge la nuntă doar pentru a consuma cât mai mult și a provoca o pagubă nu a fost tocmai elegantă.

Un comentator i-a transmis că, deși înțelege de ce a fost deranjat de presiunile colegului, ar trebui să se aștepte la o relație mai rece cu acesta și, eventual, la o poziție mai dificilă în colectiv.

Autorul a răspuns că situația nu îi afectează activitatea profesională. Cei doi au mai avut un proiect împreună, iar colaborarea a decurs normal.

În ceea ce privește restul colegilor, spune că aceștia nu au avut un rol în conflict și că, din punctul său de vedere, nu a existat nicio „prietenie” pe care să o piardă.