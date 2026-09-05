Lacul din România care urmează să fie golit. Care este motivul și cât va dura operațiunea

Lacul de acumulare Trei Ape, o piesă de bază a sistemului hidroenergetic din Banatul Montan și o destinație turistică emblematică, va fi golit controlat în această toamnă. PPC Renewables România, compania care administrează amenajarea hidrotehnică a precizat și motivul.

Lacul Trei Ape. Foto: treiape.ro

Lucrările au fost programate etapizat, chiar după sezonul de vară, pentru a nu perturba activitățile economice locale și pentru a nu avea impact asupra turismului. Aceste intervenții sunt considerate a fi necesare, după aproximativ 50 de ani de exploatare a amenajării, relatează adevarul.ro.

Lacul ce urmează să fie golit în această toamnă

PPC Renewables România a explicat și cum vor decurge aceste trei etape. Nu va exista o golire completă, ce se va menține un nivel minim în tot acest timp. În final, va fi pus în aplicare un proces de reumplere ce va dura 105 zile.

„Prima etapă presupune înlocuirea echipamentelor hidromecanice accesibile, iar a doua etapă vizează demararea procesului de golire controlată a lacului Timiș Trei Ape, programat să înceapă în septembrie 2026. Pe durata lucrărilor de reabilitare a echipamentului hidromecanic aferent golirii de fund, nivelul acumulării se va menține la cota minimă admisă, în lunile octombrie și noiembrie.

A treia etapă presupune reumplerea graduală a lacului, care va începe din noiembrie 2026. Procesul de reumplere este estimat la aproximativ 105 zile calendaristice, în funcție de condițiile meteorologice și de nivelul debitelor afluente”, au transmis reprezentanții companiei.

Lacul Trei Ape, pe lista destinațiilor turiștilor

Lacul Trei Ape este un lac de acumulare din Munții Semenic, situat în apropiere de satele Gărâna și Brebu Nou. Are peste 50 de hectare, iar barajul său se află la o altitudine de 850 de metri. Locația s-a aflat în fiecare vară pe lista turiștilor.

„Îmi amintesc verile în care, de pe malul lacului până pe pășunile din Brebu Nou, era plin de oameni care își așezau păturile și corturile, unii chiar la noi în spatele casei, satul nostru fiind chiar la marginea lacului. De la an la an, satul a devenit tot mai pustiu, iar numărul turiștilor a scăzut, lacul fiind tot mai secat”, relata o localnică din Brebu Nou, conform sursei citate.

Rolul său principal a fost, de la început, unul hidroenergetic. Compania a specificat faptul că „lacul asigură producerea de energie hidroelectrică”, apa acumulată ajungând în „camera de încărcare de la castelul de apă Semenic, de unde este direcționată spre CHE Crăinicel 2”

Acesta face parte dintr un sistem hidroenergetic mai amplu al Banatului Montan, alcătuit din patru baraje și cinci hidrocentrale. O parte din infrastructura sa datează de la începutul secolului XX.

Localnicii au cerut explicații

De-a lungul timpului, Lacul Trei Ape a fost afectat de secetă și colmatare. În ultimii ani, retragerea apelor și apariția unor suprafețe extinse de uscat, lucru ce a stârnit îngrijorarea localnicilor și a proprietarilor de pensiuni. Tot ei au cerut și explicații autorităților pentru procedura de golire.

„Lacurile de acumulare de mici dimensiuni sunt predispuse fenomenului de colmatare, ca urmare a eroziunii malurilor, fenomen indus de valurile din zone cu versanți erodabili sau cu pantă mai mare decât cea naturală”, arată studiul „Colmatarea acumulărilor”, publicat de Universitatea Tehnică de Construcții din București.