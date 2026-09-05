„Câți bani să-i dau lunar și gata?” O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București

Cheltuielile lunare ale unui student pot deveni o provocare pentru orice familie, mai ales atunci când banii sunt solicitați constant și este dificil de stabilit care ar fi suma potrivită. O mamă din București a cerut pe Redddit părerea internauților în privința bugetului de care ar avea nevoie fiul ei, student la Medicină.

Câți bani ar trebui să-i ofere o mamă fiului ei student. Foto: pexels.com

Femeia caută soluția perfectă când vine vorba de bugetul fiului ei în vârstă de 23 de ani, care este student în anul II. Dacă până acum îi oferea bani de fiecare dată când avea nevoie, acum vrea să-i stabilească o anumită sumă pe lună.

Aceasta a precizat că banii ar fi doar pentru anumite lucruri, deoarece multe dintre cheltuieli sunt deja acoperite.

O mamă caută bugetul ideal pentru fiul ei, student la Medicină în București

Să fii student în București nu este ușor. Medicina este o facultate extrem de grea, iar, de cele mai multe ori, tinerii nu-și permit să-și ia un job parti-time, așa că părinții cu posibilități financiare își susțin copiii așa cum pot.

În acest context, o mamă a cerut părerea utilizatorilor de pe Reddit cu privire la bugetul pe care ar trebui să-l pună la dispoziție fiului ei, aflat în anul II de facultate. Dacă până acum aceasta a îi dădea bani de fiecare dată când avea nevoie, acum dorește să-i stabilească un buget fix pe lună. Aceasta menționează că unele cheltuieli sunt deja acoperite, iar banii sunt destinați ieșirilor.

„Am o problemă cu fiul meu. 23 ani, student an 2 Medicină. Care considerați că e un buget suficient pe lună, fără chirie, abonament, țigări, fără haine, fără cărți. În București. M-am săturat să ceara bani mereu, așa că vreau să îi dau bani lunar și gata. Suntem oameni normali, fără Nuba și altele. Doar ieșit în mall, club de 3-4 ori, ceva de genul. Mulțumesc generației pentru răspunsuri”, a scris aceasta pe platforma Reddit.

Câți bani de distracție ar trebui să primească studentul

Comentariile nu au întârziat să apară. Astfel, unul dintre utilizatori a afirmat că aproximativ 1.500 de lei ar fi de ajuns. „Ca student la Medicina, în jur de 1500 de lei cred că ar fi okay pentru ieșiri. S-ar putea să-i și rămână și atunci poate pune deoparte/cheltui pentru evenimente/congrese”.

O altă persoană consideră că 1.000 de lei ar fi perfect, însă îi recomandă să negocieze suma împreună cu fiul ei și să-l învețe câteva noțiuni de bază de economie. „Negociați suma împreună, ar fi bine sa includeți și de haine, țigări și ce mai spuneți acolo și, cel mai important, oferiți-i o educație financiară (procent din suma la saltea, procent din suma investit, procent din suma chestii necesare, procent din suma cluburi… etc). Puneți-l să citească despre noțiuni de bază de economie. Chestia asta este mega utilă la vârsta asta și mai ales când e vorba de o facultate lungă la care nu ai timp să lucrezi pe lângă și să dai cu capu de viață”.

De asemenea, și o altă persoană susține că în acești bani ar trebui să includă cheltuielile pentru haine și alte lucruri. „Eu personal i-aș face un buget în care aș include inclusiv hainele și orice altceva, cu excepția "educației". La educație intră: facultatea, cărțile și abonament stb/benzină mașină. Înțeleg că are asigurate cazarea și mâncarea, așa că ... Fiți realist”.

Un alt internaut, student și el la Medicină, susține că aproximativ 1.000-1500 de lei pe lună este suficient. „Dacă locuiește cu voi în casă... 1000-1500 de lei pe lună strict pentru ieșiri e mai mult decât suficient, părerea mea. Acum termin anul 6 la medicină”.

Un fost student la Medicină susține că undeva la 400 de lei pe săptămână ar fi suficient. Acesta a subliniat faptul că banii se duc și în pauzele de facultate, atunci când e nevoie să-ți mai iei câte ceva de mâncare și să mergi la câte o cafea cu colegii.

„Tocmai ce am terminat și eu Medicina, pot să-ți zic că e foarte variabil bugetul. Orele sunt lungi, mănânci pe unde apuci și cum apuci, mai ai pauze de câte 2-3 ore între cursuri în care o să ieși la o cafea cu ceilalți colegi, deci, în concluzie, sunt destul de multe activități de care nu scapi fără să cheltui bani.

Aș zice că undeva la 400/săptămână e decent, în condițiile în care Bucureștiul este un oraș scump, raportat la prețurile actuale”.