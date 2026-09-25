 Sfârșit tragic pentru Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut în Bacău: a fost găsit mort în râul Trotuș
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Sfârșit tragic pentru Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut în Bacău: a fost găsit mort în râul Trotuș

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Căutările disperate declanșate în județul Bacău s-au încheiat cu o dramă cumplită. Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut joi din comuna Dofteana, a fost găsit mort vineri în albia râului Trotuș de către scafandri, după o mobilizare de amploare a peste 250 de salvatori.

Iosif, copilul de 4 ani găsit înecat în râul Trotuș
Iosif, copilul de 4 ani găsit înecat în râul Trotuș Foto: Poliția Română

Micuțul părăsise curtea locuinței nesupravegheat în cursul zilei de joi, declanșând o alertă generală în zonă. Din nefericire, eforturile neîntrerupte depuse de autorități și de sute de voluntari nu au mai putut preveni o tragedie de nedescris, potrivit Observator.

Filmul dispariției: copilul a plecat desculț, plângând, și a fost zărit de muncitori

Ultimele clipe din viața micuțului au fost surprinse parțial de o cameră de supraveghere stradală și confirmate de martorii din localitate. Iosif a ieșit din curte singur, desculț și plângând în hohote.

Mai mulți muncitori care lucrau în apropiere l-au zărit mergând dezorientat pe drum, însă nu au apucat să intervină la timp pentru a-l opri din drumul său spre râu.

Imediat după anunțarea dispariției, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost activat un Centru de Monitorizare a situației de urgență.

Peste 250 de oameni – cadre de poliție, jandarmi, pompieri, scafandri și voluntari din sat – au periat pădurile și malurile Trotușului pe tot parcursul nopții, folosind camere de termoviziune și un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație.

Mesajul sfâșietor al comunității și ancheta deschisă de polițiști

Speranțele de a-l găsi în viață s-au risipit definitiv în cursul zilei de vineri, când scafandrii au localizat trupul inert al copilului în albia râului Trotuș:

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare (scafandrii) au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au transmis oficial forțele de intervenție.

Reprezentanții Primăriei Dofteana au transmis un mesaj profund de condoleanțe:

„O veste cumplită pentru comunitatea noastră… Din păcate, copilul de 4 ani, dispărut ieri din satul Dofteana, a fost găsit decedat în râul Trotuș. De ieri și până astăzi, polițiști, pompieri, voluntari și oameni din comunitate s-au mobilizat și au participat neîncetat la căutări, cu speranța că micuțul va fi găsit în viață. Din păcate, vestea pe care nimeni nu și-a dorit-o a venit astăzi. În aceste clipe de durere, suntem alături de familia greu încercată. Nu există cuvinte pentru o asemenea pierdere”.

Polițiștii au demarat o amplă anchetă pentru a reconstitui exact traseul parcurs de copil de la locuință până la malul apei și pentru a stabili cu precizie împrejurările exacte în care s-a produs decesul.

Ghid de cumpărături

Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
banner somn conjugal jpg
#Exclusiv Click!
Ele nu dorm cu soții-n pat! Verdictul psihologului Radu Leca: „În spate sunt mai multe motive” Când apar, de fapt, problemele? Vedete românești
image
„O să am o discuție cu consilierii”. Nicușor Dan susține că nu și-a dat permisiunea ca sărutul cu Mirabela să fie publicat pe TikTok adevarul.ro
image
Derapaj pe TikTok. Connect-R, acuzat că a umilit o femeie: „Pune mâna și slăbește, că pute carnea pe tine”. Cum se apără artistul adevarul.ro

Parteneri

image
Hagi și naționala României, lovitură dură: simularea care aruncă tricolorii în urna a treia la Euro 2028 www.fanatik.ro
image
Copilul de 4 ani cu autism, dispărut în Bacău, a fost găsit mort. Trupul lui Iosif, descoperit în râu observatornews.ro
image
Un bărbat s-a dus la automatul de reciclare cu 11.218 de sticle și doze. Câți bani a încasat și ce vrea să facă cu ei www.antena3.ro
image
SURSE | Cristian Pomohaci și confidentul său își povesteau aventurile cu minori. Au fost arestați preventiv pentru 30 zile în noul dosar de pornografie infantilă. Cât de grave sunt faptele www.gandul.ro
image
Fosta iubită a lui Vlad Bălțățeanu, mărturii cutremurătoare: „Eu am reușit să plec, Valentina nu a mai apucat” Tânăra susține că și ea a fost abuzată www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro as.ro
image
Diferența dintre un plin cu GPL și unul cu benzină sau motorină. Cât economisesc șoferii la prețurile de azi playtech.ro
image
Marele Premiu al Azerbaidjanului 2026: programul complet al cursei de la Baku și unde se vede la TV www.fanatik.ro
image
Monica Oancea a dispărut joi, 24 septembrie. Unde a fost găsită femeia după 24 de ore www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Ce s-a aflat acum despre Daniela Moraru, iubita lui Cheloo. Detalii neștiute despre femeia care i-a cucerit inima artistului și imagini nemaivăzute din viața lor de familie www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Rania a Iordaniei, look neașteptat de femeie de afaceri! Regina a renunțat la imaginea suavă, într-un costum cu accente masculine okmagazine.ro
image
După ce a încântat în ținută de gală, Prințesa Kate a avut o zi pe sufletul său: a oferit îmbrățișări și s-a îmbrăcat casual okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Cea mai mare fraudă din istorie? Povestea incredibilă a lui Alves Reis, omul care a „furat” Portugalia historia.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
prețuri la gaze jpg
Val de scumpiri la energie: furnizorii trimit deja contracte mai mari cu 20% pentru sezonul rece. Cât vor plăti consumatorii pentru gaze Național
prognoză luna octombrie jpg
Cum va fi vremea în luna octombrie. Prognoza detaliată emisă de ANM pentru fiecare săptămână în parte Național
Valentina și Vlad jpg
„Eu am reușit să scap, ea nu a mai avut această șansă”. Fosta parteneră a suspectului din cazul Valentinei, dezvăluiri despre coșmarul trăit alături de acesta Național
Premierul desemnat, Siegfried Mureșan, invitat la „Interviurile Adevărul”
FotoSiegfried Mureșan și soția sa au aniversat 10 ani de căsătorie. Fotografie rară de la nunta politicianului Național
noi scumpiri la pompă jpg
Scumpiri record la carburanți: motorina trece de 11 lei/l. Presiunea asupra stocurilor a împins România la importuri istorice Național
Mama Valentinei s a întors din Austria să și îngroape fata jpg
„Îmi vreau copilul înapoi!” Mama Valentinei, tânăra ucisă de iubitul ei, face dezvăluiri cumplite la ultimul rămas bun Național
telefoanele la școală o problemă din ce în ce mai mare jpg
Cum păcălesc elevii români interdicția telefoanelor la ore: profesorii nu au voie să-i controleze Actualitate
nume de copii (1) jpg
Ce nume aleg românii pentru copiii lor. Au început să reapară cele din Vechiul Testament Fapt divers
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Muhammet Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net