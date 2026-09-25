Sfârșit tragic pentru Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut în Bacău: a fost găsit mort în râul Trotuș

Căutările disperate declanșate în județul Bacău s-au încheiat cu o dramă cumplită. Iosif, băiețelul de 4 ani cu autism dispărut joi din comuna Dofteana, a fost găsit mort vineri în albia râului Trotuș de către scafandri, după o mobilizare de amploare a peste 250 de salvatori.

Iosif, copilul de 4 ani găsit înecat în râul Trotuș Foto: Poliția Română

Micuțul părăsise curtea locuinței nesupravegheat în cursul zilei de joi, declanșând o alertă generală în zonă. Din nefericire, eforturile neîntrerupte depuse de autorități și de sute de voluntari nu au mai putut preveni o tragedie de nedescris, potrivit Observator.

Filmul dispariției: copilul a plecat desculț, plângând, și a fost zărit de muncitori

Ultimele clipe din viața micuțului au fost surprinse parțial de o cameră de supraveghere stradală și confirmate de martorii din localitate. Iosif a ieșit din curte singur, desculț și plângând în hohote.

Mai mulți muncitori care lucrau în apropiere l-au zărit mergând dezorientat pe drum, însă nu au apucat să intervină la timp pentru a-l opri din drumul său spre râu.

Imediat după anunțarea dispariției, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău a fost activat un Centru de Monitorizare a situației de urgență.

Peste 250 de oameni – cadre de poliție, jandarmi, pompieri, scafandri și voluntari din sat – au periat pădurile și malurile Trotușului pe tot parcursul nopții, folosind camere de termoviziune și un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație.

Mesajul sfâșietor al comunității și ancheta deschisă de polițiști

Speranțele de a-l găsi în viață s-au risipit definitiv în cursul zilei de vineri, când scafandrii au localizat trupul inert al copilului în albia râului Trotuș:

„În urmă cu câteva minute, echipele de căutare (scafandrii) au găsit minorul, din păcate, decedat, în albia râului Trotuș”, au transmis oficial forțele de intervenție.

Reprezentanții Primăriei Dofteana au transmis un mesaj profund de condoleanțe:

„O veste cumplită pentru comunitatea noastră… Din păcate, copilul de 4 ani, dispărut ieri din satul Dofteana, a fost găsit decedat în râul Trotuș. De ieri și până astăzi, polițiști, pompieri, voluntari și oameni din comunitate s-au mobilizat și au participat neîncetat la căutări, cu speranța că micuțul va fi găsit în viață. Din păcate, vestea pe care nimeni nu și-a dorit-o a venit astăzi. În aceste clipe de durere, suntem alături de familia greu încercată. Nu există cuvinte pentru o asemenea pierdere”.

Polițiștii au demarat o amplă anchetă pentru a reconstitui exact traseul parcurs de copil de la locuință până la malul apei și pentru a stabili cu precizie împrejurările exacte în care s-a produs decesul.