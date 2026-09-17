 Copil român de 5 ani, mort după ce a fost uitat ore în șir în mașină. Părinții au fost arestați
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Copil român de 5 ani, mort după ce a fost uitat ore în șir în mașină. Părinții au fost arestați

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O zi care trebuia să fie una de sărbătoare s-a încheiat tragic pentru o familie de români din Peoria, Arizona. Băiețelul lor de 5 ani a murit după ce a fost uitat ore în șir într-o mașină parcată la soare, iar părinții au fost arestați.

Băiețel de 5 ani găsit mort în mașină
Băiețel de 5 ani găsit mort în mașină Foto: facebook

Ceea ce trebuia să fie o zi festivă dedicată participării la botezul unui alt copil s-a încheiat tragic în localitatea Peoria, statul Arizona. Familia s-a întors la domiciliu în jurul orei 13:00, lăsându-l pe micuțul Theo, în vârstă de 5 ani, în mașina parcată în fața locuinței. Abia trei ore mai târziu, în jurul orei 15:56, părinții au conștientizat lipsa băiețelului și au declanșat căutările, descoperindu-l fără suflare în habitaclul încins.

Cum s-a produs neatenția fatală și ce susține apărarea

Tragedia a fost cauzată de o comunicare deficitară în familie: mama i-ar fi cerut tatălui să îl aducă pe Theo în casă. În instanță, avocatul apărării a susținut că tatăl a delegat sarcina fiului lor mai mare, în vârstă de 14 ani, însă adolescentul a declarat că nu își aduce aminte să fi primit această cerință potrivit Arizona' s family și ABC 15 Arizona.  

Părinții, Anca și Mihail Sabo, cetățeni români din Baia Mare au fost arestați și acuzați oficial de omor prin neglijență și abuz asupra unui minor. În fața judecătorului, mama copilului a izbucnit în hohote de plâns, în timp ce avocata familiei a pledat pentru ideea unui accident cutremurător:

„A sunat la 911, a încercat să-și salveze copilul, a cooperat cu anchetatorii. Nu vorbim despre persoane care încearcă să fugă de responsabilitate”, a argumentat apărătoarea, catalogând acuzațiile formulate de procurori drept disproporționate.

Cauțiune uriașă și interdicție de comunicare

Magistratul a fixat o cauțiune de 150.000 de dolari pentru fiecare dintre părinți și a impus o interdicție strictă de comunicare între cei doi soți.

În ciuda gravității situației, vecinii au preferat discreția și au descris cuplul ca fiind format din oameni cumsecade, exprimându-și convingerea că nu a existat nicio clipă intenție în acest deznodământ fatal.

Sursa Facebook

Patru persoane, arestate după moartea unui bebeluș de trei luni

Un bebeluș de trei luni a murit după ce a intrat în stop cardiac într-o zonă de camping din Great Wyrley, Staffordshire. În urma tragediei, polițiștii au arestat patru persoane, doi bărbați și două femei, cu vârste între 18 și 42 de ani. Toți au fost ulterior eliberați pe cauțiune.

Ancheta continuă, iar zona în care familia campa a fost cercetată de polițiști. După ridicarea cordonului, oamenii au lăsat flori și un iepuraș de pluș în memoria fetiței. O femeie care susține că este bunica bebelușului a mers la locul tragediei și a lăsat un mesaj emoționant pentru nepoata sa.

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