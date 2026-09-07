 Patru persoane, acuzate de uciderea unui bebeluș de 3 luni, în timpul unei excursii de camping. Cine sunt suspecții
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Patru persoane, acuzate de uciderea unui bebeluș de 3 luni, în timpul unei excursii de camping. Cine sunt suspecții

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Patru persoane – doi bărbați și două femei – au fost arestate sub suspiciunea de omor în cazul morții unui copil de trei luni, care se afla la camping împreună cu familia, în Great Wyrley, Staffordshire. 

Un bebeluș de trei luni a fost ucis
Un bebeluș de trei luni a fost ucis Foto: Alamy Live News

  Bebelușul a intrat în stop cardiac sâmbătă dimineață, în jurul orei 8:45, iar paramedicii l-au declarat decedat la scurt timp după sosirea la fața locului.  

Filmul crimei: patru persoane arestate

Patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de omor în cazul morții unui bebeluș de trei luni care se afla la camping împreună cu familia, în Great Wyrley, Staffordshire. 

Poliția a confirmat că printre persoanele reținute se află un bărbat de 42 de ani și o femeie de 30 de ani din sudul Staffordshire, o femeie de 20 de ani din Wolverhampton și un tânăr de 18 ani din Walsall.

Toți au fost ulterior eliberați pe cauțiune, cu anumite condiții. În weekend, zona din jurul unui lac de pescuit din rezervația naturală Wyrley și Essington a fost împrejmuită, iar anchetatorii au rămas acolo pentru cercetări. Imagini surprinse cu drona arătau mai multe corturi și scaune de camping amplasate în apropierea pontoanelor, potrivit Daily Mail.

Astăzi, cordonul poliției a fost ridicat, iar la baza unui copac din apropiere au fost depuse flori și un iepuraș de pluș în memoria fetiței.

O femeie care susține că este bunica bebelușului a vizitat locul tragediei împreună cu două rude și a spus că părinții și copilul ar fi stat în cort doar o noapte, alăturându-se bunicului care campa acolo de câteva zile. Pe unul dintre bilețelele lăsate la locul tragediei se putea citi: „Fetiță dragă, voi căuta cea mai strălucitoare stea pe cerul nopții. Bunica te iubește”.

Declarațiile martorilor

Potrivit martorilor, unele corturi ar fi fost instalate în zonă de mai multe zile, iar iarba de sub unul dintre ele era decolorată, semn că fusese acoperită o perioadă mai lungă. La câțiva pași distanță se afla și un cort ars, abandonat lângă o grămadă de gunoaie.

O localnică a povestit că a îndrumat paramedicii către zona de camping în weekend, iar un alt locuitor, care trece frecvent cu bicicleta prin rezervație, a spus că a observat oameni campând lângă lacul de pescuit timp de mai multe zile.

Inspectorul-detectiv Josh Lee, din echipa de protecție a copilului a Poliției Staffordshire, a transmis că ancheta se desfășoară neîntrerupt și că incidentul este tratat ca unul izolat.

El a cerut publicului să evite speculațiile și să urmărească doar actualizările oficiale, subliniind că toate cele patru persoane au fost arestate la fața locului și eliberate ulterior pe cauțiune.

Robert Duncan, consilier districtual pentru Cheslyn Hay, a declarat că incidentul este profund tulburător pentru comunitate și a cerut oamenilor să permită autorităților să își desfășoare activitatea cu demnitate și respect, fără presiunea zvonurilor.

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