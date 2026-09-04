Crima care a șocat Italia: o femeie a fost răpită și ucisă de fostul iubit. Lorena apucase să sune la poliție

Italia este în șoc, după ce o femeie în vârstă de 45 de ani a fost ucisă de fostul iubit. Lorena Isceri a fost cea de-a patra victimă a femicidului în Italia, de la jumătatea lunii august. Aceasta apucase să sune la poliție, însă oamenii legii au ajuns prea târziu.

Lorena Isceri, femeia ucisă de fostul iubit, Federico Vella. Foto: Facebook

Lorena Isceri a trecut prin clipe de coșmar înainte ca fostul iubit să-i curme viața. Aceasta a fost băgată cu forța în mașină de către fostul iubit, apoi aruncată de pe un pod. Mama victimei susține că ultima oară când discutase cu ea era speriată.

Femeie răpită și ucisă de fostul iubit

Crima a avut loc joi după-amiază. Fostul ei iubit, Federico Vella, în vârstă de 36 de ani, a băgat-o cu forța în portbagajul mașinii lui, în zona Rifredi din Florența, și a dus-o pe un pod de pe Autostrada A1.

Isceri, care lucra în sectorul veterinar, încă avea telefonul și a reușit să sune și să ceară ajutor. Atunci, Vella a oprit mașina, i-a smuls telefonul și a aruncat-o de pe pod înainte de a sări și el.

În urma apelului, polițiștii au urmărit semnalul telefonului și au ajuns la locul tragediei, însă era prea târziu. Reconstituirea anchetatorilor va trebui acum să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat după apelul telefonic. Oamenii legii vor investiga dacă aceasta a fost ucisă înainte de a fi aruncată de pe pod.

Bărbatul nu a putut accepta despărțirea

Federico Vella, lucra la o firmă de închirieri auto. Cei doi s-au cunoscut la o sală de fitness din Florența. Relația lor se încheiase în luna august, după o vacanță petrecută împreună în Grecia. Lorenzo, amicul lui Federico, susține că bărbatul se antrena din greu la sală, era un om calm, însă refuza să iasă în oraș.

„În doi ani, Federico, care avea aproape un metru optzeci, devenise enorm, puternic. Cu toții îi invidiam fizicul. Avea o voință și o autodeterminare impresionantă a sală. Era aparent calm, deși foarte selectiv cu prietenii săi. Într-atât încât, în afara sălii, nu ieșea niciodată cu noi, în ciuda numeroaselor invitații. Federico și Lorena nici măcar nu se antrenau împreună”, a spus acesta, conform Rai News.

Mama femeii a declarat pentru SkyTg24 că a avut ultimele vești de la fiica ei joi dimineață și a spus că aceasta pare să fie bine. Când a fost întrebată despre relația cu Vella, ea a spus că Isceri a vorbit cu ea despre asta și că îi era „foarte frică”.

Zeci de femei ucise în Italia în acest an

Datele Ministerului de Interne italian au indicat o tendință descendentă a feminicidelor în primele șase luni ale anului 2026. Cu toate acestea, statisticile făcute de alianța feministă Non Una di Meno arată că, până la 8 august, 40 de femei fuseseră ucise. Numărul victimelor a crescut de la 15 august. Șapte femei, inclusiv Lorena Isceri, au fost ucise de actualul sau fostul partene.