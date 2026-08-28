Crimă rezolvată după 4 ani: un bărbat a fost găsit îngropat într-o pădure din Vâlcea. Cine este suspectul principal

În august 2022, un bărbat din județul Vâlcea a fost dat dispărut de familie. Patru ani mai târziu, autoritățile au găsit victima îngropată într-o pădure din apropierea satului Streminoasa, comuna Crețeni. Suspectul principal ar fi amantul fostei partenere a victimei.

Crimă rezolvată după 4 ani Foto: arhivă

Bărbatul ucis, găsit după 4 ani

Dispariția lui Marian Vasile Cică, în vârstă de 35 de ani din comuna Crețeni, satul Streminoasa, a fost semnalată de familie în august 2022. Bărbatul locuia cu partenera și fiica lor de 2 ani. Victima își avea sora în apropiere, aceasta a sesizat abia după un an că nu mai reușește să ia legătura cu el, moment în care a alertat poliția, potrivit Observator News.

Deși inițial cazul a fost tratat ca o plecare voluntară, investigațiile polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale Vâlcea au conturat treptat ipoteza unei crime. În aprilie 2025, după apariția unor indicii noi, anchetatorii au deschis din oficiu un dosar penal pentru omor.

Verificările efectuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea – inclusiv căutări în străinătate, la punctele de trecere a frontierei și în bazele de date disponibile – au arătat că bărbatul nu părăsise România.

Concubinul fostei partenere a victimei a recunoscut fapta

Suspiciunile anchetatorilor s-au îndreptat treptat către noul partener al concubinei victimei, un tânăr de 32 de ani. Odată ce au fost strânse suficiente probe, acesta a fost chemat la audieri și a recunoscut fapta.

Potrivit polițiștilor, suspectul a relatat că, într-una dintre nopțile lunii august 2022, s-a deplasat la locuința victimei și i-a aplicat o lovitură mortală cu ciocanul în timp ce bărbatul era întins pe pat. Suspectul a susținut că ar fi fost „determinat” de concubina victimei să o ajute să scape de bărbat. După comiterea crimei, cadavrul ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului.

Suspectul a indicat locul unde ar fi îngropat trupul, iar polițiștii au găsit cadavrul în urma săpăturilor. Medicii legiști au stabilit că moartea a fost violentă.

Anchetatorii încearcă acum să clarifice rolul femeii de 37 de ani în întreaga situație. Suspectul susține că aceasta l-ar fi ajutat inclusiv la săparea gropii, în timp ce femeia afirmă că ar fi participat doar la încărcarea trupului în căruță. Ea este cercetată pentru tăinuirea crimei, însă anchetatorii nu exclud o eventuală schimbare a încadrării juridice.

Miercuri, 26 august 2026, bărbatul de 32 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă. El este acuzat de omor și riscă o pedeapsă de până la 20 de ani de închisoare.