Crimă șocantă în Iași! O femeie de 88 de ani, violată și ucisă în propria locuință. Suspectul ar avea probleme psihice

O femeie în vârstă de 88 de ani a fost găsită fără viață în propria locuință, într-o localitate din județul Iași. Bătrâna locuia singură, iar descoperirea trupului a fost făcută de o rudă, care a sunat imediat la 112.

Polițiștii au ajuns rapid la fața locului, iar în scurt timp au identificat și un suspect. Este vorba despre un tânăr din aceeași comunitate, despre care localnicii susțin că ar avea probleme psihice. Acesta a fost dus la audieri, în timp ce anchetatorii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat.

O localnică spune că l-a văzut cu un cuțit înainte de crimă

Una dintre femeile din sat le-a povestit jurnaliștilor că l-ar fi observat pe tânăr pe stradă înainte ca femeia de 88 de ani să fie ucisă. Potrivit mărturiei sale, acesta avea asupra lui un cuțit.

„Da, da. Am văzut cuțitul la spatele lui, cuțit mare. L-am văzut cu cuțitul așa, la spatele lui. M-am speriat enorm, m-am speriat tare”, a spus localnica, potrivit știrileprotv.ro.

Victima locuia singură, într-o casă aflată în aceeași curte cu locuința fiului său. Cu toate acestea, nimeni nu ar fi auzit în momentul în care femeia a fost atacată. Localnicii sunt șocați de cele întâmplate și încearcă să înțeleagă cum s-a putut ajunge la o asemenea tragedie.

Bărbat: „El nu trebuia să facă așa ceva. A mai făcut probleme. Sigur a găsit-o acasă singură”.

Femeie: „Ceva de groază”.

Anchetatorii verifică și ipoteza unei agresiuni sexuale

În comunitate au apărut și informații potrivit cărora tânărul ar fi agresat-o sexual pe femeie înainte de a o ucide. Deocamdată, această variantă nu este confirmată oficial, iar anchetatorii verifică toate pistele pentru a stabili circumstanțele exacte ale crimei.

Rezultatele necropsiei sunt așteptate să ofere informații importante pentru anchetă și să ajute la stabilirea cauzei exacte a morții.

Un localnic susține că tânărul ar fi avut în trecut mai multe probleme și că ar fi fost internat de mai multe ori într-o unitate medicală.

Bărbat: „Nu mai conștientiza ceea ce face. A fost internat și la spital de vreo câteva ori. Nu pot să-mi dau seama cum de a ajuns acolo și a violat-o, după câte am înțeles. După aia a omorât-o. La o vârstă pe care o are o persoană de 80 și ceva de ani nu mai are puterea aia să se apere”.

Cazul este anchetat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași, care a deschis un dosar penal pentru omor.

Suspectul a fost dus la audieri, iar anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat în locuința femeii și care a fost motivul atacului.