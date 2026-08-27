 A ucis o tânără de 23 de ani și a fost prins după 45 de ani. Cum au reușit polițiștii să-i dea de urmă
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A ucis o tânără de 23 de ani și a fost prins după 45 de ani. Cum au reușit polițiștii să-i dea de urmă

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Un caz de crimă nerezolvat timp de 45 de ani, a făcut abia acum un pas înainte. Un suspect a fost arestat după mai bine de patru decenii pentru uciderea unei tinere de 23 de ani. Crima a fost comisă în primăvara anului 1981 în California, iar bărbatul și-a recunoscut fapta. Cum au reușit autoritățile să-i dea de urmă după atâția ani.

Suspect găsit la 45 de ani de la crima comisă.
Suspect găsit la 45 de ani de la crima comisă. Foto: arhivă

Yolanda Herrera, în vârstă de 23 de ani, a fost văzută ultima dată în dimineața zilei de 11 aprilie 1981, ieșind dintr-un bar. Aceasta se îndrepta spre casă, însă nu a mai ajuns. Cadavrul ei a fost descoperit două zile mai târziu, însă suspectul lipsea. Un bărbat a fost arestat la 45 de ani după crimă.

Bărbat arestat la 45 de ani după crimă din

Într-o conferință de presă de marți, 25 august, polițiștii din California au declarat că trupul ei fusese descoperit la două zile după dispariție, de către doi copii care mergeau spre școală. Aceasta era dezbrăcată și prezenta urme de violență pe corp.

De asemenea, autopsia a arătat că tânăra fusese snopită în bătaie cu obiecte contondente. Mai mult decât atât, au existat dovezi conform cărora Herrera fusese și violată. La 45 de ani de la tragedie, oamenii legii au anunțat că l-au arestat pe criminal, conform people.com.

Cum au reușit să dea de urma bărbatului

Cazul a fost unul extrem de complex. Anchetatorii au colectat probe ADN din rănile tinerei și din unghiile acesteia. De asemenea, s-a prelevat și o probă de spermă în timpul autopsiei. Atunci, nu se identificase niciun suspect.

Ancheta a făcut un pas înainte în 2021, atunci când polițiștii au identificat un profil ADN masculin, ce nu se potrivea cu nicio altă informație din baza lor de date. Acest lucru i-a determinat pe oamenii lege să efectueze numeroase interviuri și să colecteze probe de salivă de la mai multe persoane. În continuare, rezultatele nu se potriveau.

În același an, profilul ADN fusese transmis unor laboratoare specializate în testări genetice și s-a putut obține un nume de familie, și anume cel de „Brower”. La acel moment nu au mai fost posibilie alte testări, iar laboratorul respectiv a recomandat ca oficialii să mai aștepte ca tehnologia să progreseze pentru teste suplimentare.

În baza arborelui genealogic, a fost identificat și suspectul. Kelly Lee Brower. Oficialii din Arizona l-au supravegheat pe acesta și au obținut mostre ADN care au fost trimise la laborator pentru comparare.

„Aceste probe corespundeau profilului ADN din probele colectate în timpul autopsiei Yolandei”, au precizat polițiștii. Anchetatorii au mers la Cottonwood pentru a-l intervieva pe Brower, iar acesta și-a recunoscut fapta. Bărbatul a fost arestat pentru omor.

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