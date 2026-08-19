 Crimă elucidată după trei decenii! Un pensionar de 81 de ani, săltat de polițiști direct din azil
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Crimă elucidată după trei decenii! Un pensionar de 81 de ani, săltat de polițiști direct din azil

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Caz șocant! Un bărbat în vârstă de 81 de ani a recunoscut în fața instanței că a violat și ucis o turistă americană în Germania, în urmă cu mai bine de trei decenii. Procesul a început marți, la Tribunalul Regional din Koblenz, iar inculpatul și-a recunoscut integral fapta.

Bărbatul se află în arest preventiv (Foto: Profimedia)
Bărbatul se află în arest preventiv (Foto: Profimedia)

Victima avea 24 de ani 

Victima, Amy Lopez, avea 24 de ani și se afla în Koblenz ca turistă atunci când a fost ucisă, pe 26 septembrie 1994.

Potrivit procurorilor, bărbatul, care avea 49 de ani la acea vreme, a atras-o sub un pretext fals într-o încăpere izolată a fortăreței Ehrenbreitstein. Acolo ar fi imobilizat-o cu cătușe, a agresat-o sexual și apoi a ucis-o, potrivit ABC News.

Anchetatorii susțin că atacul a fost extrem de violent. Lopez a fost înjunghiată de nouă ori în zona pieptului. Când tânăra a încercat să se apere și a strigat după ajutor, agresorul ar fi strangulat-o cu o curea și ar fi lovit-o în partea stângă a capului cu o piatră. La scurt timp după crimă, trupul tinerei a fost descoperit de niște copii care se jucau în apropiere. Cazul a rămas nerezolvat timp de zeci de ani, până când progresul tehnicilor de analiză ADN le-a oferit anchetatorilor o nouă pistă.

Locul unde turista americană Amy Lopez a fost găsită moartă (Foto: Profimedia)
Locul unde turista americană Amy Lopez a fost găsită moartă (Foto: Profimedia)

Probe biologice vechi au fost analizate din nou cu metode moderne. ADN-ul identificat pe hainele și pe trupul femeii a fost asociat în cele din urmă cu inculpatul. Poliția l-a arestat la sfârșitul lunii februarie, direct dintr-un azil de bătrâni din zona Koblenz. Bărbatul se află de atunci în arest preventiv.

Amy Lopez (Foto: captura video/X)
Amy Lopez (Foto: captura video/X)

El a ajuns la tribunal sprijinindu-se într-un cadru de mers și a confirmat în fața judecătorului că recunoaște acuzațiile. Avocatul său, Volker Klein, a declarat că acesta admite în totalitate comiterea crimei.  Procurorii îl acuză de uciderea victimei într-un mod deosebit de crud și din motive josnice, pentru a-și satisface dorințele sexuale.

Întrebat de judecătorul Rupert Stehlin dacă recunoaște fapta, inculpatul a răspuns simplu: „Da”. Procesul va avea opt termene, iar verdictul este așteptat la începutul lunii septembrie.

Numele inculpatului nu a fost făcut public, în conformitate cu regulile germane privind protejarea identității persoanelor implicate în cauze penale.

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