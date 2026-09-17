Scene dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol! Mama ei a leșinat la cimitir. S-a chemat Salvarea

Mădălina Apostol a fost condusă astăzi pe ultimul drum, într-o atmosferă apăsătoare, cu multă durere și lacrimi.

1/31 Scene dramatice la înmormântarea Mădălinei Apostol Foto: click.ro

Pentru mama ei, despărțirea de fiica sa a fost însă copleșitoare. După ce și-a plâns fiica la căpătâiul sicriului alb, plin de coroane, femeii i s-a făcut rău la cimitir și a leșinat. Oamenii aflați în apropiere s-au panicat și au cerut ajutor, iar Salvarea a fost chemată.

La biserică au fost momente extrem de emoționante. Mama Mădălinei a stat lângă sicriul fiicei sale și a plâns, înainte ca familia să pornească spre Cimitirul Eternitatea, acolo unde Mădălina urma să fie înmormântată.

În jurul orei 11:00, cortegiul funerar a plecat de la biserică, iar aproximativ 40 de minute mai târziu, în jurul orei 11:40, a ajuns la Cimitirul Eternitatea. Ceremonia de înmormântare a început la ora 12:00.

Mama Mădălinei Apostol a leșinat la cimitir

Durerea a fost prea mare pentru mama Mădălinei. La cimitir, femeii i s-a făcut rău și a leșinat, provocând panică printre cei aflați în apropiere. Oamenii au încercat să îi acorde ajutor și au cerut inclusiv oțet, iar ulterior a fost chemată Salvarea.

Momentul a venit după clipele extrem de grele trăite de mamă la căpătâiul sicriului, unde și-a plâns fiica.

Nick Rădoi, prezent la biserică și la cimitir

Dintre persoanele cunoscute, Nick Rădoi , iubitul acesteia, s-a aflat alături de Mădălina Apostol atât la biserică, cât și la Cimitirul Eternitatea, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

"Zâna mea, împărăteasa mea, prințesa mea", plângea în hohote și o jelea, ținută pe brațe, mama Mădălinei Apostol, la ieșirea din biserică, în drum spre cimitir, la înmormântare.

Mariachi au însoțit-o pe ultimul drum

Un moment aparte al ceremoniei a fost prezența unui grup de Mariachi, care a însoțit-o pe Mădălina Apostol pe ultimul drum. Muzicienii au ajuns și la Cimitirul Eternitatea, unde au cântat în timpul ceremoniei, după ce s-au făcut remarcați la biserică.

În jurul orei 12:00, Mădălina Apostol a fost condusă spre locul de veci, în cavoul familiei. Au fost momente de profundă tristețe, cu lacrimi și multă durere pentru cei care au venit să-și ia rămas-bun.