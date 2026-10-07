Marina Almășan, declarații surprinzătoare la aproape 5 ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant”

La aproape cinci ani de la dispariția lui Victor Socaciu, cazul care vizează posibila culpă medicală nu este încă încheiat. Un nou raport de expertiză medico-legală urmează să fie realizat după ce instanța a decis înlăturarea raportului anterior. În acest context, Marina Almășan a vorbit pentru CANCAN.RO despre ultimele perioade din viața fostului său soț și despre ceea ce consideră că ar fi putut contribui la agravarea stării sale de sănătate.

Marina Almășan Foto: arhiva

Moartea lui Victor Socaciu continuă să ridice întrebări, iar procesul în care sunt analizate circumstanțele medicale ale decesului se află încă pe rol. Raportul medico-legal realizat anterior a fost contestat de familia artistului, iar Tribunalul Constanța a decis ca acesta să fie înlăturat, urmând ca aspectele medicale să fie evaluate din nou.

Marina Almășan, fosta soție a lui Victor Socaciu, consideră că perioada pandemiei și starea specială de sănătate a artistului reprezintă elemente care nu pot fi ignorate atunci când este analizată succesiunea evenimentelor care au precedat moartea sa.

Raportul medico-legal contestat va fi refăcut

Dosarul în care este analizată posibila culpă medicală în cazul lui Victor Socaciu a ajuns într-un nou punct după anularea raportului de expertiză realizat anterior.

Documentul inițial nu stabilise existența unei legături între intervenția medicală contestată și decesul artistului. Familia lui Victor Socaciu nu a fost însă de acord cu concluziile raportului și a ridicat obiecții inclusiv cu privire la situația expertului care a participat la întocmirea documentului.

Potrivit avocatei familiei, expertul își exprimase anterior opinia într-o procedură disciplinară referitoare la acest caz și ulterior a făcut parte din structura care a analizat situația. Acest aspect a fost invocat în demersurile prin care raportul a fost contestat.

Instanța a decis în cele din urmă înlăturarea raportului, iar următorul pas este realizarea unei noi expertize.

Marina Almășan vorbește despre perioada de după transplant

În declarațiile oferite pentru CANCAN.RO, Marina Almășan pune accent pe starea de sănătate a lui Victor Socaciu după transplantul de rinichi.

Ea susține că artistul urma un tratament imunosupresor și că, din perspectiva sa, expunerea la infecții în timpul pandemiei reprezenta un risc major.

Marina Almășan afirmă că infectarea cu COVID-19 a avut un rol important în succesiunea evenimentelor medicale care au urmat, însă aceasta este perspectiva sa asupra cazului, iar legăturile medicale dintre diferitele evenimente urmează să fie analizate prin noua expertiză.

„Nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID”

Fosta soție a lui Victor Socaciu consideră că artistul ar fi trebuit să fie protejat suplimentar în perioada pandemiei, având în vedere istoricul său medical.

Ea explică faptul că, în opinia sa, riscul de infectare ar fi trebuit redus cât mai mult și susține că participarea la un spectacol în timpul pandemiei a reprezentat o expunere pe care Victor Socaciu nu ar fi trebuit să o aibă.

Păi foarte bine, mi se pare normal. Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui. Dar eu nu l-aș fi dus la concerte unde să ia COVID, că până la urmă de acolo a pornit boala lui. A pornit nu de la intervenția pe care i-au făcut-o în mod greșit, ci de la COVID-ul pe care l-a luat într-un spectacol făcut în plină pandemie. Acolo, acolo-i problema. Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant și care toată viața urma să fie ferit de contactul cu boli și cu microbi, pentru că, el luând medicație imunosupresoare toată viața, trebuia ferit de orice contact. El trebuia, pe perioada pandemiei, ținut ca într-un borcan. Nu avea voie să iasă dintr-un mediu safe. Nu avea voie să iasă într-un focar de microbi. Un concert? Doamne ferește! El a făcut acel COVID, după aceea a tot fost prin spitale și, într-unul din spitale, înțeleg că i s-a făcut o procedură greșită. Da, procedura i-a dus, probabil, i-a grăbit sfârșitul, dar de ce a ajuns să facă proceduri? Pentru că a făcut COVID. De ce a făcut COVID? Pentru că nu a fost protejat de persoanele care erau datoare să îl protejeze, a spus Marina Almășan.

Ce susține Marina Almășan despre legătura dintre COVID și problemele medicale

Declarațiile Marinei Almășan conturează o perspectivă asupra succesiunii evenimentelor: infectarea cu COVID-19 ar fi fost, în opinia sa, punctul de la care au început o serie de probleme medicale care au dus ulterior la internări și proceduri.

Ea consideră că, după infectare, starea lui Victor Socaciu s-a complicat, iar una dintre procedurile medicale efectuate ulterior ar fi putut contribui la accelerarea degradării stării sale de sănătate.

De ce este importantă noua expertiză

Refacerea raportului medico-legal poate avea un rol important în evoluția dosarului.

Noua analiză ar trebui să ofere răspunsuri cu privire la aspectele medicale contestate și să stabilească, pe baza documentelor și a datelor din dosar, dacă există sau nu o legătură între intervenția medicală analizată și decesul lui Victor Socaciu.

Până la finalizarea acestei proceduri, nu poate fi stabilită drept certă o relație de cauzalitate între evenimentele medicale menționate de Marina Almășan.

Marina Almășan: „Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui”

Unul dintre aspectele importante din declarația fostei soții a lui Victor Socaciu este și poziționarea sa față de familia artistului și demersurile acesteia în instanță.

Marina Almășan spune că înțelege decizia de a contesta raportul și consideră firească dorința familiei de a obține răspunsuri.

„Și eu aș fi făcut la fel dacă aș fi fost soția lui.”, a spus vedeta.

Declarația vine într-un moment în care dosarul intră într-o nouă etapă, după decizia instanței privind raportul de expertiză.

Victor Socaciu a murit în decembrie 2021, iar întrebările referitoare la ultimele sale luni de viață continuă să fie analizate în cadrul procesului.

Pentru familia artistului, refacerea expertizei reprezintă o nouă etapă în încercarea de a lămuri circumstanțele medicale care au precedat decesul.