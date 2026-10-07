A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție

Mirela Retegan este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea proiectelor dedicate copiilor, însă viața sa de dinainte de succesul Găștii Zurli este mai puțin cunoscută. Creatoarea proiectului a preferat să păstreze discreția în ceea ce privește familia și relațiile sale, iar unul dintre oamenii care au avut un rol important în viața ei este Cornel Sorian, fostul ei soț și tatăl fiicei sale, Maya.

Cine este Cornel Sorian, fostul soț al Mirelei Retegan Foto: arhiva Click!

Cei doi s-au despărțit în urmă cu aproximativ două decenii, însă au reușit să păstreze o relație bună și să rămână uniți în ceea ce privește creșterea fiicei lor. Mai mult, drumurile lor profesionale au continuat să se intersecteze, Cornel Sorian rămânând implicat în proiectele dezvoltate de Mirela Retegan.

În prezent, Mirela Retegan participă la „Asia Express” alături de fiica sa, Maya. Povestea ei personală a revenit astfel în atenția publicului, iar detalii despre familia creatoarei Găștii Zurli au început să fie tot mai căutate.

Cu mult timp înainte ca Mirela Retegan să devină cunoscută prin intermediul Găștii Zurli, aceasta își construia deja o carieră în presa și radioul din România. A lucrat în radio, a fost corespondent Pro TV și, la un moment dat, s-a ocupat de managementul trupei Stigma.

În acea perioadă, drumurile sale s-au intersectat cu cele ale lui Cornel Sorian, artist și fost solist al trupei Stigma. Cei doi au format un cuplu și au devenit părinții unei fete, Maya.

Relația lor de iubire s-a încheiat în urmă cu aproape 20 de ani, însă despărțirea nu a însemnat și ruperea legăturilor dintre ei. Cornel Sorian a rămas prezent în viața fiicei sale, iar Mirela Retegan a vorbit în mai multe rânduri despre eforturile pe care le-au făcut pentru ca Maya să aibă alături de ea ambii părinți.

Cum au reușit să rămână apropiați după divorț

Despărțirea nu a fost una simplă pentru cei doi. Mirela Retegan a recunoscut că au trecut printr-o perioadă dificilă, însă, în timp, au reușit să găsească un echilibru și să pună pe primul loc binele fiicei lor.

Creatoarea Găștii Zurli a povestit despre relația dintre ea și fostul soț și despre felul în care Maya a rămas legătura dintre cei doi.

„Când el cânta, acum 25 de ani, «Jumătate tu, jumătate eu», credeam că este doar despre noi doi. Apoi s-a născut Maya și el a cântat: «Ea are ochii mei și buzele tale / Și oricât am vrea să ne urâm, / O privim și ne amintim / Că noi ne iubim». Apoi el a plecat și ei i-a fost dor de el în fiecare zi.

După ani în care am trecut prin toate stările, am scris împreună (eu versurile, el melodia) «Cântec pentru Maya»: «Nu vreau soare, nu vreau lună, / Vreau pupic de noapte bună», și am știut că era despre noi doi, pentru ea.

A fost foarte greu să rămânem «împreună» după ce ne-am despărțit. Am trecut prin Iad mulți ani, ca să ajungem astăzi în Rai. Dar am reușit. Și fericirea din ochii ei a meritat tot efortul din mințile noastre. Suntem jumătate mama și jumătate tata. Ea este «jumătate tu, jumătate eu». Are ochii lui și buzele mele și, când o privim, ne amintim de cea mai frumoasă poveste-destin”, a scris Mirela Retegan pe Instagram.

Cornel Sorian a rămas implicat și în proiectele Mirelei Retegan

Legătura dintre cei doi nu s-a limitat însă la rolul de părinți. După divorț, Cornel Sorian a continuat să colaboreze cu Mirela Retegan și să fie implicat în proiectele pe care aceasta le-a construit de-a lungul anilor.

Artistul s-a ocupat de partea muzicală, iar creațiile sale au ajuns să facă parte din universul Găștii Zurli. Astfel, chiar dacă relația lor de cuplu s-a încheiat, cei doi au găsit o modalitate de a continua să lucreze împreună. Pentru Mirela Retegan, colaborarea a reprezentat și o dovadă că doi oameni care aleg să meargă pe drumuri separate pot găsi, în timp, o formă de echilibru, mai ales atunci când au un copil împreună.

„Această postare nu e ca să vedeți cât de grozavi suntem. Este doar pentru a da speranță și putere celor care astăzi trec prin «Iad». E nevoie de multă putere să pui fericirea copilului tău înaintea nefericirii tale. Dacă într-o zi realizezi că un părinte poate să fie cu adevărat fericit doar dacă are copiii fericiți, găsești resurse să lupți și să ajungi acolo', a conchis Mirela Retegan.

Astăzi, Maya reprezintă legătura care îi unește în continuare pe cei doi, iar Mirela Retegan și Cornel Sorian au reușit să transforme o despărțire dificilă într-o relație bazată pe colaborare și implicare în viața fiicei lor.