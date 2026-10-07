BRomania, dezvăluiri despre viața amoroasă, la un an de la despărțire. Ce spune despre o nouă iubire și nuntă: „Mai aveți de așteptat!”

BRomania, pe numele său real Matei Dima, a vorbit deschis despre viața personală la un an de la despărțirea de fosta iubită. Actorul a recunoscut că perioada care a urmat separării nu a fost una ușoară și că a apelat în continuare la terapie pentru a-și pune lucrurile în ordine.

BRomania Foto: Instagram

Deși a trecut aproximativ un an de când relația sa s-a încheiat, Matei Dima nu se grăbește să intre într-o nouă poveste de iubire. Într-o perioadă foarte aglomerată profesional, actorul spune că s-a concentrat în primul rând asupra carierei, a proiectelor cinematografice și asupra propriei stări de bine.

BRomania continuă terapia după despărțire

Matei Dima a povestit că, în ultimul an, partea profesională a ocupat cea mai mare parte din timpul său. Actorul a recunoscut însă că acest ritm intens l-a făcut să lase pe plan secund viața personală și grija față de propria persoană.

„Din păcate, nu prea am avut grijă de mine pe partea personală din cauza acestui an foarte plin. A trebuit să dau jos multe dintre kilogramele luate pentru film, a trebuit să mă ocup și de sănătatea mea mintală cu pauze și cu terapie”, a spus BRomania pentru Spynews.ro.

Actorul nu a renunțat la ședințele de terapie nici după ce a trecut perioada imediat următoare despărțirii. Pentru el, procesul reprezintă ceva care trebuie făcut constant, nu doar atunci când apare o problemă.

„Da, continui terapia și mi se pare că e ca la un antrenament. O să ajungi să ai un corp frumos dacă faci pe termen lung treaba aia, nu doar când ai o problemă”, a mai spus Matei Dima.

Declarațiile sale vin după o perioadă în care actorul a avut numeroase proiecte și s-a concentrat pe filmele pe care le creează. În acest context, viața sentimentală nu a reprezentat o prioritate pentru el.

De ce nu se grăbește BRomania să înceapă o nouă relație

Când vine vorba despre o nouă relație și chiar despre căsătorie, Matei Dima nu lasă loc de interpretări. Actorul spune că cei care așteaptă să îl vadă curând într-o nouă poveste de dragoste mai au de așteptat.

„Iubire și nuntă? Nu, mai aveți de așteptat!”, a spus BRomania.

Chiar dacă nu pare pregătit să își schimbe statutul sentimental prea curând, actorul recunoaște că nu duce lipsă de companie feminină. Înconjurat de multe femei frumoase, Matei Dima a găsit și aici ocazia pentru o glumă.

„Dar știți ce? Sunt atât de multe fete frumoase aici, încât cine știe? Sunt toate cu ochii pe mine, iar tu mă ții aici la interviu... Lasă-mă și pe mine să merg să agăț!”

Cine este Matei Dima cunoscut drept BRomania

Matei Dima, cunoscut publicului sub numele de BRomania, este unul dintre creatorii de conținut care au contribuit la dezvoltarea entertainmentului online din România. Născut pe 19 iunie 1987, la Constanța, Matei Dima este actor, regizor, producător și scenarist.

După ce a studiat actoria și regia în Statele Unite, s-a întors în România și și-a construit notorietatea prin sketch-uri de comedie și conținut online, devenind unul dintre numele cunoscute ale generației care a popularizat fenomenul Vine în țara noastră.

Ulterior, BRomania și-a extins activitatea în cinematografie, atât în fața, cât și în spatele camerei, fiind implicat în producții precum „Miami Bici”, „5GANG: Un altfel de Crăciun” și „Teambuilding”, acesta din urmă fiind și unul dintre proiectele care i-au consolidat statutul în industria filmului românesc.