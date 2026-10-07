 Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile”
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Ce „plăcere nevinovată” are știrista de la Observator? Teodora Tompea, despre locul unde îşi „încarcă bateriile”

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Teodora Tompea, prezentatoarea Observator 16, are un loc de suflet la care se întoarce mereu. Care este orașul de care va rămâne legată pentru totdeauna?

Teodora Tompea este prezentatoarea Observator 16 foto: Instagram
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Teodora Tompea este prezentatoarea Observator 16 foto: Instagram

Teodora Tompea (39 de ani) este una dintre cele mai de succes prezentatoare de știri din România, iar în prezent, fanii o văd zilnic la Observator 16 ( Antena 1), echipă în cadrul căreia s-a integrat foarte bine. 

Deși este o prezență apreciată în spațiul public, prezentatoarea TV Teodora Tompea preferă să fie discretă atunci când vine vorba despre viața personală, alegând să lase realizările profesionale să vorbească în locul ei.

„Oriunde aș merge, când intru în casa părinților mei simt o energie aparte”

Adoră vacanțele, mai ales la mare, în însorita Grecie, însă prezentatoarea de la Antena 1 spune că altul este locul ei de suflet la care se întoarce mereu. Este vorba chiar de orașul în care a copilărit, Iași. 

„Locul unde rămâne sufletul meu este Iași, acolo unde m-am născut și am copilărit. Oriunde aș merge, când intru în casa părinților mei simt o energie aparte. Chiar dacă există și o ușoară nostalgie, mă bucur de prezența familiei, iar acest lucru este de neprețuit”, a dezvăluit prezentatoarea TV, în exclusivitate pentru Click! 

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Foto: Facebook

Care este „plăcerea nevinovată” a vedetei de la Observator 16

Prezentatoarea TV are mare grijă să fie mereu în formă pe sticlă, drept urmare a dezvăluit că este foarte atentă la silueta ei și la alimentație. Dar recunoaște că are și o „plăcere nevinovată”. Este vorba de delicioasa amandină, cu care se îndulcește aproximativ o dată pe săptămână. Vedeta TV nu își dorește să ajungă la extreme și consideră că este important să se bucure, cu măsură, și de lucrurile care îi fac plăcere.

„Mi se întâmplă, o dată pe săptămână mănânc fie o amandină, că e <<plăcerea nevinovată>>. Nu am reușit să renunț la zahăr”, ne-a mai mărturisit aceasta.

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