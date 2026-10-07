 Maurice Munteanu a clacat la „Asia Express”! A aruncat totul și a fost penalizat. „Mi-am ieșit complet din fire”
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VideoMaurice Munteanu a clacat la „Asia Express”! A aruncat totul și a fost penalizat. „Mi-am ieșit complet din fire”

#Asia Express
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Maurice Munteanu a cedat nervos în timpul cursei din Chongqing. Acesta nu a mai putut face față presiunii, recunoscând că s-a pierdut cu firea. A clacat în timpul misiunii din ediția de pe 6 octombrie, a lăsat totul la o parte și și-a asumat penalizarea.

Maurice Munteanu a cedat nervos la „Asia Express”.
Maurice Munteanu a cedat nervos la „Asia Express”. Foto: Instagram

A fost o cursă extrem de intensă pentru concurenții „Asia Express”, în ediția de marți, 6 octombrie. Maurice Munteanu a ajuns într-un punct în care a cedat nervos și a refuzat să ducă proba până la capăt. Momentul în care criticul de modă a clacat.

Maurice Munteanu a cedat nervos la „Asia Express”

Concurenții „Asia Express” au avut parte de o experiență unică în Chongqing. Printre altele, ei au fost nevoiți să care mai multe produse prin labirintul urban. Aceștia au alergat cu ouă, roșii și cornete până la destinația finală.

Nu a fost deloc ușor, având în vedere că produsele trebuau transportate pe scările abrupte și pe străzile înguste din Chongqing. De asemenea, la final, cantitatea era verificată și exista penalizare pentru fiecare marfă pierdută pe drum.

Dificultatea traseului, ritmul alert și oboseala le-au dat bătăi de cap tuturor, însă pentru Maurice Munteanu și-au spus cuvântul. Acesta spart ouăle și a scăpat roșiile și cornetele. Acela a fost momentul în care criticul de modă a clacat.

„După ce a căzut coșul A, am aruncat și coșul B. Pentru că m-am gândit în capul meu afectat de arșiță tip Bărăgan în China, la ce mă mai duc cu coșul A, dacă a căzut coșul B. Aruncă-l și pe ăla! Nu mai pot! Nu e de nervi! Mi-am ieșit complet din fire. Mă simt ridicol și nu mai pot”, a spus Maurice Munteanu la Antena 1.

Deși partenera sa, Connie Preda a încercat să-l calmeze, Maurice Munteanu a decis să termine cursa oricum și și-a asumat penalizarea. În acest context, ei doi au ajuns pe ultimul loc la Irina Fodor.

Concurentul a rămas și fără voce

În urmă cu aproape o săptămână, Maurice Munteanu abia mai putea vorbi. Acesta a rămas fără voce, după ce a strigat intens în timpul probelor. S-a implicat atât de mult în misiuni, încât vocea partenerului lui Connie Preda i-a fost serios afectată.  

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