 Valerie Lungu, dezvăluire-bombă după Asia Express: „Am ajuns să ne dorim să anulăm nunta”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Valerie Lungu, dezvăluire-bombă după Asia Express: „Am ajuns să ne dorim să anulăm nunta”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Experiența Asia Express a lăsat urme adânci în relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Deși cei doi au trecut împreună prin provocările emisiunii și au ajuns, în cele din urmă, să își unească destinele, perioada de după difuzarea show-ului a fost una extrem de dificilă pentru influenceriță.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă
Valerie Lungu și Alex Gîlcă Foto: Instagram

Valerie Lungu a povestit că reacțiile publicului și lucrurile pe care le-a descoperit urmărind episoadele au afectat-o atât de puternic, încât ea și partenerul său au luat în calcul chiar anularea nunții.

Valerie Lungu, mărturisiri neașteptate după Asia Express

Participarea la Asia Express a fost, potrivit lui Valerie Lungu, o experiență intensă și memorabilă. Totuși, adevăratul șoc ar fi venit după întoarcerea acasă, când episoadele au început să fie difuzate.

Influencerița spune că a fost puternic afectată de comentariile și reacțiile apărute în spațiul public. Mai mult, anumite situații prezentate în emisiune au făcut-o să privească diferit unele dintre persoanele alături de care a trăit aventura din Asia.

Valerie a recunoscut că presiunea acumulată a avut repercusiuni inclusiv asupra relației sale cu Alex Gîlcă și asupra planurilor lor de căsătorie.

Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior.

Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu, pe Instagram.

Ce a afectat-o cel mai mult pe Valerie Lungu

Dincolo de comentariile venite din partea publicului, un alt aspect a cântărit greu pentru vedetă. Valerie Lungu a spus că a fost surprinsă să vadă diferența dintre ceea ce anumite persoane îi transmiteau direct și ceea ce spuneau ulterior în cadrul testimonialelor.

Pentru ea, sinceritatea a fost un element esențial, iar discrepanța dintre discuțiile purtate față în față și declarațiile făcute în fața camerelor a fost greu de acceptat.

Chiar dacă a vorbit deschis despre situație, Valerie nu a dezvăluit identitatea persoanelor la care face referire.

Sincer, eram șocată și devastată, mai ales pentru că eu nu suport minciuna și urăsc prefăcătoria. Să vii să-mi spui un lucru în față, să-ți ceri scuze, iar apoi să mergi la careu și la testimoniale să vorbești urât despre mine este, din punctul meu de vedere, un comportament răutăcios și lipsit de sinceritate”, a mai scris influencerița.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au mers mai departe cu nunta

În ciuda perioadei tensionate și a momentului în care au luat în calcul să renunțe la planurile de căsătorie, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au decis să își continue povestea de dragoste.

Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă pe 23 septembrie, după patru ani de relație. Momentul nu a fost făcut public imediat, cei doi preferând să păstreze discreția asupra cununiei civile.

La aproximativ o săptămână după eveniment, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au publicat primele imagini de la cununia civilă, confirmând astfel că au făcut pasul cel mare.

Experiența Asia Express pare să fi fost, așadar, un adevărat test pentru cuplu. Deși reacțiile și situațiile apărute după difuzarea emisiunii i-au făcut să se gândească inclusiv la anularea nunții, cei doi au ales în cele din urmă să își continue relația și să își oficializeze povestea de iubire.

Ghid de cumpărături

image png
Doliu în lumea medicală din România. Doctorul Sorin Manu a murit subit. Mesajul emoționant transmis de clinica unde a lucrat Național
image png
Simona Halep și Dorin Mateiu, în presa din Spania: „E cu 24 de ani mai în vârstă ca ea” Internațional
image
O femeie avea în mașină bijuterii de 125.000 de euro, ascunse în două perne. Polițiștii au oprit-o pe DN5 adevarul.ro
image
Ce i-a urat Șoșoacă lui Putin de ziua lui. Mesajele, însoțite de imagini AI, în care apare alături de dictatorul rus adevarul.ro

Parteneri

image
România, picaj liber după Liga Națiunilor! Calificarea la EURO 2028 pare deja compromisă înainte de preliminarii www.fanatik.ro
image
"Nu e bună chimioterapia". Doi medici le iau bolnavilor ultimii bani, dar şi timpul în care se mai pot vindeca observatornews.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards www.antena3.ro
image
Crin Antonescu critică nominalizarea lui Luca Niculescu: „Bizară, nefericită / Este irelevant politic, nu are contur / Nu-mi dă sentimentul unei nominalizări bine gândite” www.gandul.ro
image
Cățelușul Valentinei este încă dispărut. Sora tinerei face apel la oameni pentru a-l găsi: „Înainte de…” www.wowbiz.ro
image
Actrița Eva Marie Saint, câștigătoare a premiului Oscar și vedetă în filmul lui Hitchcock, s-a stins din viață la 102 ani www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Dănuţ Lupu, furibund, la 6 luni de la decesul lui „Il Luce”: „Pentru ei, Mircea Lucescu n-a însemnat nimic” as.ro
image
Ce facultate mai merită făcută în România. Domeniile spre care se uită tinerii pentru a avea un job bine plătit playtech.ro
image
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali: „Vom recupera acea sumă”. Judecătorul a cerut o nouă expertiză www.fanatik.ro
image
Cristina Mărie, prietena de familie a lui Culiță Sterp, a murit la doar 37 de ani. Boala RARĂ de care suferea www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul neștiut al lui Maurice Munteanu a ieșit la iveală. Ce s-a aflat acum despre familia lui www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Culoarea sezonului le-a cucerit pe femeile regale! Kate, Rania, Mary și Charlotte au decretat: acesta este noul negru okmagazine.ro
image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon” okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cine a fost Harald Bluetooth, regele viking care a dat numele uneia dintre cele mai folosite tehnologii din lume historia.ro
image
#Istoria Filmului
Filmul care vorbea despre avorturi în epoca Ceaușescu, cu mult înainte de „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” historia.ro
mario fresh iubita instagram jpg
VideoMario Fresh, probleme de sănătate în timpul vacanței la Paris. Artistul a anunțat că merge la spital când se întoarce în România Vedete românești
mircea badea flavia mihasan jpg
VideoFlavia Mihășan, taxată de Mircea Badea după intervenția la nas. Greșeala care i-a atras atenția prezentatorului: „Nu există operație pentru asta” Vedete românești
mirela retegan cornel sorian jpg
A fost soțul Mirelei Retegan și solist al trupei Stigma. Cine este Cornel Sorian și ce relație are astăzi cu fosta soție Vedete românești
banner marina almasan jpg
Marina Almășan, declarații surprinzătoare la aproape 5 ani de la moartea lui Victor Socaciu: „Acolo nu trebuia lăsat un om care a suferit un transplant” Vedete românești
banner maria ciobanu jpg
#Exclusiv Click!
La 89 de ani, revine pe scenă! Maria Ciobanu încinge hora la Sala Palatului: „Încă o ține vocea!” Cât costă biletul? Vedete românești
hilaria baldwin gettyimages jpg
Hilaria Baldwin, decolteu spectaculos pe covorul roșu! Vedete internaționale
victor socaciu PNG
Se schimbă totul în cazul morții lui Victor Socaciu! Expertiza care putea lămuri dosarul va fi refăcută Vedete românești
eva maruta facebook jpg
Eva Măruță, o nouă provocare în actorie. Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță va apărea într-un serial PRO TV Vedete românești
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva” actualitate.net