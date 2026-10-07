Valerie Lungu, dezvăluire-bombă după Asia Express: „Am ajuns să ne dorim să anulăm nunta”

Experiența Asia Express a lăsat urme adânci în relația dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă. Deși cei doi au trecut împreună prin provocările emisiunii și au ajuns, în cele din urmă, să își unească destinele, perioada de după difuzarea show-ului a fost una extrem de dificilă pentru influenceriță.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă Foto: Instagram

Valerie Lungu a povestit că reacțiile publicului și lucrurile pe care le-a descoperit urmărind episoadele au afectat-o atât de puternic, încât ea și partenerul său au luat în calcul chiar anularea nunții.

Valerie Lungu, mărturisiri neașteptate după Asia Express

Participarea la Asia Express a fost, potrivit lui Valerie Lungu, o experiență intensă și memorabilă. Totuși, adevăratul șoc ar fi venit după întoarcerea acasă, când episoadele au început să fie difuzate.

Influencerița spune că a fost puternic afectată de comentariile și reacțiile apărute în spațiul public. Mai mult, anumite situații prezentate în emisiune au făcut-o să privească diferit unele dintre persoanele alături de care a trăit aventura din Asia.

Valerie a recunoscut că presiunea acumulată a avut repercusiuni inclusiv asupra relației sale cu Alex Gîlcă și asupra planurilor lor de căsătorie.

„Din păcate, în perioada aceea am ajuns chiar să ne dorim să anulăm nunta. Cu timpul, însă, am înțeles că fiecare om vede și interpretează lucrurile prin filtrul propriei persoane, al propriilor emoții și al lucrurilor pe care le poartă în interior.

Dacă în tine există multă răutate, este firesc să pricepi și acțiunile celorlalți prin acest filtru și mai mult decât atât, să răspândești acea răutate mai departe”, a scris Valerie Lungu, pe Instagram.

Ce a afectat-o cel mai mult pe Valerie Lungu

Dincolo de comentariile venite din partea publicului, un alt aspect a cântărit greu pentru vedetă. Valerie Lungu a spus că a fost surprinsă să vadă diferența dintre ceea ce anumite persoane îi transmiteau direct și ceea ce spuneau ulterior în cadrul testimonialelor.

Pentru ea, sinceritatea a fost un element esențial, iar discrepanța dintre discuțiile purtate față în față și declarațiile făcute în fața camerelor a fost greu de acceptat.

Chiar dacă a vorbit deschis despre situație, Valerie nu a dezvăluit identitatea persoanelor la care face referire.

„Sincer, eram șocată și devastată, mai ales pentru că eu nu suport minciuna și urăsc prefăcătoria. Să vii să-mi spui un lucru în față, să-ți ceri scuze, iar apoi să mergi la careu și la testimoniale să vorbești urât despre mine este, din punctul meu de vedere, un comportament răutăcios și lipsit de sinceritate”, a mai scris influencerița.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă au mers mai departe cu nunta

În ciuda perioadei tensionate și a momentului în care au luat în calcul să renunțe la planurile de căsătorie, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au decis să își continue povestea de dragoste.

Cei doi au spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă pe 23 septembrie, după patru ani de relație. Momentul nu a fost făcut public imediat, cei doi preferând să păstreze discreția asupra cununiei civile.

La aproximativ o săptămână după eveniment, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au publicat primele imagini de la cununia civilă, confirmând astfel că au făcut pasul cel mare.

Experiența Asia Express pare să fi fost, așadar, un adevărat test pentru cuplu. Deși reacțiile și situațiile apărute după difuzarea emisiunii i-au făcut să se gândească inclusiv la anularea nunții, cei doi au ales în cele din urmă să își continue relația și să își oficializeze povestea de iubire.