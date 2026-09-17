Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum. Slujba are loc chiar acum

Slujba are loc chiar acum la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” de la Piața Muncii, iar înmormântarea este programată la ora 12.00 la Cimitirul Eternitatea. Avem primele imagini realizate de Paparazzi Click!

1/9 Mădălina Apostol, condusă astăzi pe ultimul drum Foto: Sursa Foto: Paparazzi Click!

UPDATE – 17 septembrie 2026

Mădălina Apostol, partenera omului de afaceri Nick Rădoi, este condusă astăzi pe ultimul drum. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii, acolo unde are loc chiar acum slujba funerară.

La biserică au ajuns rude, prieteni și persoane apropiate familiei. Au fost aduse mai multe coroane și flori, majoritatea albe.

O trupă de Mariachi a cântat la biserică pentru Mădălina Apostol.

Nick Rădoi a revenit în România pentru a participa la funeralii și pentru a fi alături de familia Mădălinei. Cei doi au avut o relație apropiată, iar omul de afaceri a vorbit în ultimele zile despre pierderea suferită.

Nick Rădoi e alături de familia și de copiii iubitei sale și nu lipsește de la biserica, mai ales că azi e o zi dureroasă pentru el și își conduce partenera de viața, care suferea de depresie, pe ultimul drum.

Mădălina Apostol avea 41 de ani. Ea s-a stins în noaptea de 12 spre 13 septembrie, în jurul orei 2.00, iar decesul a fost confirmat de omul de afaceri si iubitul ei, Nick Radoi. Ea a lăsat în urmă trei copii și multă durere. Fiul ei cel mare, Tony, a făcut recent primele declarații după moartea mamei sale și a cerut discreție pentru familie în această perioadă.

După ceremonia de la Biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, cortegiul funerar urmează să se îndrepte către Cimitirul Eternitatea, unde, potrivit informațiilor disponibile în acest moment, înmormântarea este programată pentru ora 12.00.

Slujba de înmormântare de la biserică s-a terminat iar trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol va ajunge în curând la cimitirul unde va fi înmormântată.

ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE. Revenim cu informații de la Cimitirul Eternitatea.