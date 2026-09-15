Fiul Mădălinei Apostol, primele declarații după moartea mamei sale. Unde și-a căutat liniștea aceasta: „Vreau să știți”

Tony, fiul cel mare al Mădălinei Apostol, rupe tăcerea după moartea mamei sale. Tânărul a făcut dezvăluiri dureroase despre ultimele săptămâni din viața acesteia și a vorbit despre circumstanțele tragediei, în timp ce apropiații se pregătesc de înmormântare.

Mărturisirea lui Tony, fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia Foto: instagram

Tragedia morții Mădălinei Apostol a lăsat în urmă o familie îndurerată și o mulțime de întrebări fără răspuns. În timp ce omul de afaceri Nick Rădoi a aterizat de urgență în țară pentru a participa la înmormântare, fiul cel mare al acesteia, Tony, a vorbit deschis despre ultimele săptămâni din viața mamei sale.

Declarațiile sfâșietoare ale fiului: „A fost un simplu accident”

Prezent la aeroport pentru a-l întâmpina pe Nick Rădoi, Tony a oferit un interviu emoționant pentru Știrile Antena Stars, cerând discreție în aceste momente copleșitoare. Tânărul a dezvăluit parcursul recent al mamei sale și a ținut să demonteze zvonurile apărute pe internet:

„Noi dorim să ținem în aceste momente totul privat (...) A fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun. Nu am nimic de comentat în acest moment. Acest moment e foarte greu pentru toată lumea (...) Prima oară a fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa. A fost un simplu accident (...) Vestea am aflat-o de la un apropiat de-al nostru și cam atât”.

Băiatul a adăugat că are nevoie de liniște alături de frații săi, promițând că va aduce clarificări la momentul potrivit:

„Ulterior, voi vorbi mai mult, acum doresc să stăm puțin singuri și fără să ne întrebe nimeni. Nici noi nu știm ce să spunem. Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mică. Pentru noi, mama a făcut tot”.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Deși locuia de ani buni peste hotare, între Statele Unite și Mexic, sfârșitul tragic a găsit-o pe teritoriul României, unde în spațiul public au circulat ipoteze conform cărora și-ar fi pus capăt zilelor.

Când va avea loc înmormântarea

Informațiile privind ceremoniile funerare au fost comunicate de prietena apropiată a acesteia, Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare. Trupul neînsuflețit a fost depus la cimitirul privat Eternitatea din București, situat pe Bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4.

Programul inițial a suferit modificări, aducerea la capelă fiind decalată. Conform precizărilor făcute de Bianca Drăgușanu, trupul a ajuns la capelă marți, 15 septembrie, iar slujba de înmormântare a fost stabilită pentru ziua de joi, 17 septembrie 2026, urmând ca orele exacte să fie transmise apropiaților.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus marți la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii, unde familia și apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu. Sicriul alb a fost adus cu o limuzină funerară de aceeași culoare.

Printre cei veniți să-și ia rămas-bun s-a numărat și bunica Mădălinei, care se deplasează cu ajutorul unui baston. Potrivit unei prietene apropiate, Raluca Tatu, pentru Mădălina nu va fi oficiată o slujbă religioasă, în contextul morții sale prin sinucidere.

Nick Rădoi a revenit de urgență în România pentru a participa la funeraliile fostei sale partenere. Omul de afaceri a ajuns la priveghi vizibil afectat de pierderea suferită.