 Fiul Mădălinei Apostol, primele declarații după moartea mamei sale. Unde și-a căutat liniștea aceasta: „Vreau să știți”
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Fiul Mădălinei Apostol, primele declarații după moartea mamei sale. Unde și-a căutat liniștea aceasta: „Vreau să știți”

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Tony, fiul cel mare al Mădălinei Apostol, rupe tăcerea după moartea mamei sale. Tânărul a făcut dezvăluiri dureroase despre ultimele săptămâni din viața acesteia și a vorbit despre circumstanțele tragediei, în timp ce apropiații se pregătesc de înmormântare.

Mărturisirea lui Tony, fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia
Mărturisirea lui Tony, fiul Mădălinei Apostol după moartea acesteia Foto: instagram

Tragedia morții Mădălinei Apostol a lăsat în urmă o familie îndurerată și o mulțime de întrebări fără răspuns. În timp ce omul de afaceri Nick Rădoi a aterizat de urgență în țară pentru a participa la înmormântare, fiul cel mare al acesteia, Tony, a vorbit deschis despre ultimele săptămâni din viața mamei sale.

Declarațiile sfâșietoare ale fiului: „A fost un simplu accident”

Prezent la aeroport pentru a-l întâmpina pe Nick Rădoi, Tony a oferit un interviu emoționant pentru Știrile Antena Stars, cerând discreție în aceste momente copleșitoare. Tânărul a dezvăluit parcursul recent al mamei sale și a ținut să demonteze zvonurile apărute pe internet:

Noi dorim să ținem în aceste momente totul privat (...) A fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun. Nu am nimic de comentat în acest moment. Acest moment e foarte greu pentru toată lumea (...) Prima oară a fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa. A fost un simplu accident (...)  Vestea am aflat-o de la un apropiat de-al nostru și cam atât”.

Băiatul a adăugat că are nevoie de liniște alături de frații săi, promițând că va aduce clarificări la momentul potrivit:

„Ulterior, voi vorbi mai mult, acum doresc să stăm puțin singuri și fără să ne întrebe nimeni. Nici noi nu știm ce să spunem. Și-a iubit foarte mult copiii: și pe fratele meu și pe surioara mea mică. Pentru noi, mama a făcut tot”.

Mădălina Apostol s-a stins din viață în noaptea de 12 spre 13 septembrie 2026, în jurul orei 02:00. Deși locuia de ani buni peste hotare, între Statele Unite și Mexic, sfârșitul tragic a găsit-o pe teritoriul României, unde în spațiul public au circulat ipoteze conform cărora și-ar fi pus capăt zilelor.

Când va avea loc înmormântarea

Informațiile privind ceremoniile funerare au fost comunicate de prietena apropiată a acesteia, Bianca Drăgușanu, pe rețelele de socializare. Trupul neînsuflețit a fost depus la cimitirul privat Eternitatea din București, situat pe Bulevardul Metalurgiei din Sectorul 4.

Programul inițial a suferit modificări, aducerea la capelă fiind decalată. Conform precizărilor făcute de Bianca Drăgușanu, trupul a ajuns la capelă marți, 15 septembrie, iar slujba de înmormântare a fost stabilită pentru ziua de joi, 17 septembrie 2026, urmând ca orele exacte să fie transmise apropiaților.

Mădălina Apostol, condusă pe ultimul drum

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus marți la capela Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Piața Muncii, unde familia și apropiații au venit să-i aducă un ultim omagiu. Sicriul alb a fost adus cu o limuzină funerară de aceeași culoare.

Printre cei veniți să-și ia rămas-bun s-a numărat și bunica Mădălinei, care se deplasează cu ajutorul unui baston. Potrivit unei prietene apropiate, Raluca Tatu, pentru Mădălina nu va fi oficiată o slujbă religioasă, în contextul morții sale prin sinucidere.

Nick Rădoi a revenit de urgență în România pentru a participa la funeraliile fostei sale partenere. Omul de afaceri a ajuns la priveghi vizibil afectat de pierderea suferită.

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