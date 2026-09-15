Primele poze de la priveghiul Mădălinei Apostol! Va fi înmormântată într-un sicriu alb

Trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a fost depus, marți la prânz, la capela Bisericii <<Sfinții Împărați Constantin și Elena>> din Piața Muncii, unde are loc priveghiul. Nick Rădoi a venit, luni seară, de urgență în România pentru a participa la funeraliile fostei sale iubite.

1/7 Priveghi Mădălina Apostol Foto: Click! Foto: click.ro

Sicriul cu trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol a ajuns la capela de la Biserica <<Sfinții Împărați Constantin și Elena>> din Piața Muncii, cu puțin timp în urmă.

Sicriul în care Mădălina Apostol își va dormi somnul de veci este de culoare albă, iar limuzina funerară în care a fost adusă la capelă a fost tot albă.

Angajații de la serviciile funerare au dus sicriul în capelă acolo unde familia și toți cei care au cunoscut-o și au iubit-o sunt așteptați să-i aducă un ultim omagiu și să își ia rămas-bun de la ea.

Prietena ei, Raluca Tatu, a precizat în exclusivitate pentru Click! că Mădălina nu va beneficia de o slujbă, din cauza faptului că a recurs la sinucidere.

„Din câte știu în cazurile acestea nu se fac slujbe, dar ai voie să o depui la capelă. Noi fetele mergem să-i aducem un ultim omagiu în jurul orei 17”, a declarat Raluca Tatu, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Facebook

Nick Rădoi, așteptat la priveghi

Ajuns azi noapte în România, Nick Rădoi a confirmat pentru Click! că va participa la priveghi, dar și la înmormântarea de joi, programată să aibă loc la Cimitirul Privat „Eternitatea”, de pe Bulevardul Metalurgiei nr. 65-67, Sectorul 4.

La sosirea în țară, milionarul a fost întâmpinat de unul dintre fiii regretatei sale partenere de viață. Cu sufletul distrus, a dat detalii despre starea de sănătatea a iubitei sale, din ultima perioadă.

Conform spuselor sale, Mădălina Apostol părea să se simtă din ce în ce mai bine după tratamentul făcut în țară, motiv pentru care nimeni nu s-a gândit că aceasta ar putea recurge la sinucidere.

„Era ok (n.r. după ce se internase la clinică), convorbirile noastre erau în așa fel încât eu credeam că e bine și că nu o să mai cadă vreodată în stări din astea, în care să nu știe ce face. De fiecare dată când își revenea, îi părea rău de ce a făcut sau prin ce noi am trecut, mai ales copiii ei (...)

Ea suferea foarte mult pentru faptul creat, îi părea foarte rău, de aia ne-a făcut pe noi să credem că are nevoie de ajutor”, a spus Nick Rădoi, pentru Știrile Antena Stars.

Foto: Facebook

Cum s-a sinucis partenera lui Nick Rădoi?

Partenera lui Nick Rădoi a fost găsită fără suflare în cada imobilului în care locuia, în noaptea de sâmbătă sire duminică la ora 2.00. Înainte de a face gestul necugetat, Mădălina și-ar fi calculat fiecare pas care avea să-l urmeze: și-a lăsat fetița în vârstă de 10 ani în grija unei vecine și nu s-a mai întors după ea.

La locul tragediei, conform spynews.ro, ar fi fost găsit și un tablou pe care îl realizase în urmă cu ceva timp și o reprezenta chiar pe ea alături de cei trei copii ai săi. Potrivit apropiaților, în tabloul pictat, adus de ea în baie, Mădălina Apostol apărea fără suflare, în timp ce era ținută în brațe de băiatul ei cel mare, iar alături de aceștia, în imagine, erau și ceilalți doi copii, băiatul și fetița de 10 ani.

Ultimele trei luni ar fi fost extrem de grele pentru Mădălina Apostol. Ea suferea de depresie severă, motiv pentru care Nick Rădoi a decis să o trimită în România, pentru a se interna și a urma un tratament specializat.

Conform apropiaților, ea a stat ceva timp și la o mănăstire, pentru a-și rezolva problemele de sănătate. Și în Mexic, în perioada în care a locuit cu Nick Rădoi, ar fi avut două tentative de sinucidere( la una dintre ele ar fi ingerat 100 de pastile), însă atunci omul de afaceri a reușit să-i salveze viața.

Foto: Facebook

Are trei copii din două relații

Mădălina Apostol a fost mama a trei copii, proveniți din două relații diferite. Vedeta a devenit mamă pentru prima dată la o vârstă fragedă. Din prima sa relație cu fostul patron al clubului Bellagio din Capitală ea avea doi băieți, în vârstă de 22, respectiv 19 ani. Ani mai târziu, Mădălina a avut o relație cu Cătălin, din care s-a născut fiica sa, Miriam(10 ani).

Cu milionarul Nick Rădoi, fosta vedetă nu a avut copii. Mădălina a povestit că acesta și-ar fi dorit ca ea și copiii să se stabilească în America, însă acest lucru nu a fost posibil în lipsa acordului legal necesar pentru relocarea minorilor.