 Maurice Munteanu, fascinat de apariția lui Nicole Kidman: „Felul în care întoarce capul e definiția modernă a sexualității”
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Maurice Munteanu, fascinat de apariția lui Nicole Kidman: „Felul în care întoarce capul e definiția modernă a sexualității”

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Maurice Munteanu a rămas cu gura căscată după apariția lui Nicole Kidman la Săptămâna Modei de la Paris. Actrița a mers la eveniment împreună cu fiica sa, Faith Margaret, în vârstă de 15 ani. Detaliul observat de criticul de modă.

Maurice Munteanu, fermecat de apariția lui Nicole Kidman la Săptămâna Modei de la Paris.
Maurice Munteanu, fermecat de apariția lui Nicole Kidman la Săptămâna Modei de la Paris. Foto: Instagram

Nicole Kidman și fiica ei, Faith, au ieșit în evidență la prezentarea Chanel din cadrul Săptămânii Modei de la Paris de luni, 5 octombrie. Maurice Munteanu a analizat pe scurt apariția actriței și a rămas impresionat de un anumit detaliu.

Nicole Kidman, împreună cu fiica sa la Săptămâna Modei de la Paris

Luni, 5 octombrie, Nicole Kidman și fiica ei în vârstă de 15 ani și-au făcut apariția la Săptămâna Modei de la Paris. Cele două au avut ținute asortate la prezentarea de modă Chanel pentru sezonul primăvară/vară 2027. 

Kidman, în vârstă de 59 de ani, a purtat o rochie sacou gri cu două rânduri de nasturi, colanți negri, pantofi cu toc și o poșetă vișinie. Părul blond al actriței era coafat într-o buclă elegantă, cu breton lung care aproape îi acoperea ochii. Faith, în vârstă de 15 ani, a optat pentru un cardigan negru cu sigla Chanel, cu detalii negre și nasturi aurii. A asortat topul cu blugi și pantofi cu toc slingback alb-negru.

Nicole Kidman a participat și la prezentarea Chanel de anul trecut. Ea a fost numită ambasadoarea Chanel cu puțin timp înainte de eveniment. A fost prima sa apariție de după divorțul de Keith Urban. Kidman are două fiice, Faith și Sunday, cu acesta. Anterior, a fost căsătorită cu Tom Cruise, cu care are o fiică, Bella, în vârstă de 33 de ani, și un fiu, Connor, în vârstă de 31 de ani.

Maurice Munteanu, fermecat de actriță

Maurice Munteanu a publicat pe rețelele sale de socializare un scurt videoclip ce o surprinde pe Nicole Kidman la Săptămâna Modei de la Paris. Acesta s-a declarat complet cucerit de apariția acesteia. Criticul de modă a rămas impresionat de grația actriței.

„Această imagine cu Nicole Kidman de la prezentarea Chanel spulberă tot! Operată, neoperată, nu mai contează. Pentru că are infinită grație. E imperială! Nicole, Nicoleta, cum îmi place să-i spun, aici a anulat tot. Felul în care întoarce capul e definiția modernă a sexualității, a forței, a delicateții. Toate într-un singur gest. Wow!”, a scris Maurice pe rețelele de socializare.

Cum se menține Nicole Kidman 

Nicole Kidman arată spectaculos la aproape 60 de ani. Aceasta a dezvăluit și secretele ei, ce o fac să se mențină în formă. Actrița a spus că are o dietă echilibrată, în care include frecvent somonul și fructele de pădure. Ea nu neglijează nici sportul. Practică yoga, aleargă, sau merge cu bicicleta.

De asemenea, este foarte atentă la somnul ei și meditează. Când vine vorba de pielea sa, starul de la Hollywood pune mult accent pe protecția solară, hidratare și folosește produse cu retinol. De asemenea, folosește ocazional măștile cu lumină roșie și a recunoscut că, în trecut, a apelat și la procedurile cu botox, dar a renunțat la ele între timp pentru că nu era mulțumită de rezultat.

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