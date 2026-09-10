 Îi priește divorțul! Nicole Kidman și-ar fi pus silicoane în secret și se simte mai sexy ca niciodată
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Îi priește divorțul! Nicole Kidman și-ar fi pus silicoane în secret și se simte mai sexy ca niciodată

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Nicole Kidman (59 de ani) este obișnuită să stârnească speculații privind eventualele intervenții estetice, mai ales datorită tenului său lipsit de riduri, care pare să sfideze trecerea anilor. De această dată însă, decolteul ei a fost cel care i-a făcut pe fani să se întrebe din nou dacă actrița a apelat la bisturiu, după ce, în ultimele săptămâni, și-a promovat noul film, „Practical Magic 2”.

Nicole Kidman s-a afișat recent cu un bust vizibil mai generos (Foto: Profimedia)
Nicole Kidman s-a afișat recent cu un bust vizibil mai generos (Foto: Profimedia) Foto: Profimedia

Nicole Kidman a strălucit la premiera filmului „Practical Magic 2”

Actrița australiană, de ani buni ținta zvonurilor potrivit cărora și-ar fi făcut o operație de mărire a sânilor, a afișat un decolteu remarcabil de generos la premiera filmului de la Los Angeles, de la sfârșitul lunii trecute.

Nicole a purtat o rochie Atelier Versace, creată de Pieter Mulier, cu un decolteu foarte adânc. Rochia spectaculoasă avea partea superioară împodobită cu dantelă elaborată, care îi accentua bustul proeminent. Starul și-a completat apariția elegantă cu un colier negru din dantelă, asortat cu rochia, pantofi cu toc în aceeași nuanță și cercei spectaculoși.

Apariția actriței a stârnit imediat numeroase speculații, iar unii fani s-au întrebat dacă bustul vizibil mai voluptuos al lui Nicole ar putea fi rezultatul unei intervenții estetice făcute imediat după divorțul de Keith Urban (58 de ani).

Actrița și muzicianul s-au despărțit oficial în septembrie anul trecut, după un mariaj de 19 ani, divorțul finalizându-se în ianuarie anul acesta. Având în vedere suferința prin care a trecut, mulți fani s-au gândit că Nicole Kidman a apelat la bisturiu pentru a-și recâștiga încrederea în sine. Printre cei care au comentat apariția s-a numărat și chirurgul plastician din Beverly Hills dr. Cat Begovic, care a declarat pentru Daily Mail că cele mai recente fotografii sugerează că Nicole ar fi apelat într-adevăr la o operație de mărire a sânilor.

Nicole Kidman în tinerețe
Nicole Kidman în tinerețe Foto: GettyImages

Deși dr. Begovic nu a operat-o și nu a consultat-o personal pe Nicole, aceasta a observat că actrița pare să aibă „un decolteu mai bine conturat și un volum mai mare în partea superioară a sânilor”, aspecte care ar putea indica prezența unor implanturi mamare.

„Din punctul meu de vedere, par să aibă aproximativ 225-250 de centimetri cubi, cu o proiecție moderată”, a speculat ea, adăugând: „Sunt proporționate cu silueta ei, iar ea arată uluitor”. Implanturile mamare au diferite grade de proiecție, de la cele mai plate, cu o formă asemănătoare unei picături, până la cele mai rotunde și mai pline, cu o proiecție ridicată sau foarte ridicată.

Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit anul trecut
Nicole Kidman și Keith Urban s-au despărțit anul trecut Foto: GettyImages

Nicole Kidman a recunoscut anterior că a apelat la injecții cu Botox, însă a spus că, în cele din urmă, a renunțat la acestea după ce a fost nemulțumită de rezultate. Ea nu a confirmat și nici nu a negat vreodată că a apelat la o operație de mărire a sânilor.

Între timp, discuția despre decolteu a luat o întorsătură amuzantă la premiera de la Los Angeles, când Sandra Bullock, prietena și colega de platou a lui Nicole de mulți ani, a făcut o referire glumeață la busturile lor. Actrița a declarat în glumă pentru revista People că, deși o cunoaște pe Nicole de aproximativ trei decenii, „sânii noștri sunt încă în același loc”.

Nicole Kidman are un nou iubit

Nicole Kidman iubește din nou! Ea este într-o relație cu investitorul Michael Reinstein, iar surse citate de presa internațională susțin că povestea lor este cât se poate de serioasă. Cei doi au o chimie evidentă, iar Reinstein bifează mai multe dintre criteriile lui Kidman. Inclusiv din punct de vedere financiar, cei doi sunt pe poziții similare.

Averea lui Reinstein este estimată la aproximativ 330 de milioane de dolari, în timp ce Kidman deține circa 250 de milioane de dolari. Prin comparație, averea lui Keith Urban este estimată la 75 de milioane de dolari.

Nicole nu se grăbește însă să ajungă din nou la altar. Actrița se bucură de această nouă etapă a vieții și se concentrează pe carieră și familie. Actrița are patru copii, Isabella (33 de ani) și Connor (31 de ani), din căsnicia cu Tom Cruise, și Sunday (18 ani) și Faith (15 ani), din mariajul cu Urban.

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