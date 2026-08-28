Sandra Bullock, glumă obraznică despre Nicole Kidman, în direct la TV. Actrița a izbucnit în râs

Sandra Bullock a izbucnit în hohote de râs după ce a făcut o glumă îndrăzneață despre Nicole Kidman în timpul apariției lor de joi seară la The One Show. Cele două actrițe, aflate în plină promovare a filmului Practical Magic 2, au discutat despre noua producție, lansată la 28 de ani după original.

Sandra Bullock și Nicole Kidman Foto: getty images

Gluma făcută de Sandra Bullock

Nicole povestea cât de mult îi place să revină la personajul ei nonconformist, Gillian Owens, iar Sandra a intervenit spunând: „Așa o văd și în viața reală.” A continuat explicând că o admiră pentru libertatea și curajul ei, în timp ce ea însăși ar prefera „să rămână acasă”, potrivit The Daily Mail.

Moderatoarea Lauren Laverne a intrat în discuție, remarcând că Nicole glumește adesea că „rolurile în care poate să sară pe cineva nu apar suficient de des”. Nicole a răspuns râzând: „Există o singură persoană care m-ar lăsa să sar pe ea!”, replică ce a stârnit reacția amuzată a Sandrei și a întregului platou.

Sandra Bullock a continuat seria glumelor îndrăznețe la adresa lui Nicole Kidman, mărturisind în hohote de râs că, ori de câte ori colega ei de platou își face apariția, „îi vine să‑și dea pantalonii jos”. Replica a stârnit imediat o explozie de râsete pe platoul The One Show.

Actrițele se reunesc după 28 de ani

Cele două promovează Practical Magic 2, filmul care le reunește pe Nicole, Sandra, Dianne Wiest și Stockard Channing în rolurile membrilor familiei Owens. Kidman revine ca Sally Owens, iar Bullock ca Gillian, surorile descendente dintr-o lungă linie de vrăjitoare care încearcă să ducă vieți normale în ciuda blestemului ce le urmărește familia.

Acțiunea are loc la 25 de ani după primul film și este inspirată din romanul The Book of Magic, publicat de Alice Hoffman în 2021. Pe lângă rolurile principale, Nicole și Sandra sunt și producători executivi ai peliculei realizate de Warner Bros. Pictures, în care joacă și Lee Pace și Solly McLeod.

Potrivit sinopsisului, femeile din familia Owens trebuie din nou să se unească și să călătorească din Massachusetts în Marea Britanie pentru a confrunta sursa magiei lor și a salva noua generație. În cadrul turneului de promovare, cele două actrițe au surprins publicul apărând neanunțate la o proiecție Cinespia a filmului original din 1998, organizată la Hollywood Forever Cemetery din Los Angeles.

Deși Practical Magic nu a avut un succes major la box office - încasând 68,3 milioane de dolari la nivel global, sub bugetul de 75 de milioane - filmul a devenit în timp un titlu cult, îndrăgit de fani și redescoperit de noile generații.