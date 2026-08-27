 Sandra Bullock, dezvăluire surprinzătoare despre Dolly Parton. Cum au ajuns să doarmă în autobuze
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VideoSandra Bullock, dezvăluire surprinzătoare despre Dolly Parton. Cum au ajuns să doarmă în autobuze

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Sandra Bullock se alătură mulțimii de vedete care îi aduc un omagiu regretatei Dolly Parton. Cu ocazia premierei filmului „Practical Magic 2” de la Londra, Bullock, în vârstă de 62 de ani, a vorbit deschis despre colaborarea cu Parton pentru filmul „Miss Congeniality 2”, din 2005.

Dolly Parton și Sandra Bullock au lucrat împreună
Dolly Parton și Sandra Bullock au lucrat împreună Foto: Shutterstock

Amintirea preferată a actriței cu Dolly Parton

Sandra Bullock a povestit  că, din cauza fricii de zbor, evita avioanele și prefera să călătorească cu autobuzul de turneu. În timpul filmărilor pentru continuarea peliculei, la Las Vegas, Parton a ales aceeași metodă de transport, iar cele două au ajuns să doarmă una lângă cealaltă, potrivit publicației Parade.

„Dolly a venit în Vegas și și-a parcat autobuzul de turneu lângă al meu -cred că era roz, desigur - și i-am spus: «Bine, doamnă Parton, avem o cameră de hotel uriașă pregătită pentru dumneavoastră». Iar ea mi-a răspuns: «Nu, voi rămâne în autobuz». Așa că am dormit și eu în autobuz”, a declarat Bullock pentru revista People.

„Am zis: «Oh, bine, și unde vrei să-ți aranjezi părul și să te machiezi?», iar ea mi-a răspuns: «Vreau să o fac în autobuz».

„I-am zis: «Păi, unde vrei să dormi?», iar ea mi-a răspuns: «Oh, o să dorm în autobuz» – iar eu am zis: «Și eu o să dorm în autobuz!»”

„Așa că am dormit amândouă una lângă alta în autobuze”.

Actrița a transmis și un mesaj, în memoria artistei: „Toți oamenii de aici și din întreaga lume nu vor ajunge niciodată la nivelul lui Dolly Parton. Ea e aici. E prezentă peste tot. Nu pleacă nicăieri”.

Filmul în care au apărut cele două

În filmul „Miss Congeniality 2”, personajul interpretat de Bullock, Gracie, se ia la harță cu Parton, confundând-o cu o imitatoare, iar la momentul respectiv, Bullock a apreciat simțul umorului lui Parton în timpul filmării scenei.

„Eram literalmente întinsă deasupra ei și nu mă simțeam deloc în largul meu, dar ea s-a uitat la mine și mi-a spus: «O să facem ca sărutul dintre Madonna și Britney să pălească în comparație cu al nostru»”, a povestit Bullock într-un interviu acordat BBC. „Sincer, era exact așa cum ți-ai dori să fie și chiar mai mult decât atât”.

Eminem, printre artiștii care au comemorat-o pe Dolly Parton

Eminem, născut Marshall Bruce Mathers III, și Dolly Parton au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame în noiembrie 2022, alături de Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benatar, Eurythmics și Carly Simon. După ceremonie, Parton i-a trimis lui Eminem o scrisoare emoționantă, felicitându-l pentru realizare și pentru prestația sa.

„Marshall (Eminem), felicitări pentru includerea ta în Rock & Roll Hall of Fame. Prestația ta a fost uimitoare și toată lumea a spus asta”, a început ea. „Chiar dacă nu știu prea multe despre muzica rap, am ajuns să înțeleg că ești cel mai bun în ceea ce faci. În plus, sper că ceea ce urmează să spun nu ți se va părea ciudat, dar am simțit mereu o conexiune inexplicabilă cu tine, ca și cum te-aș cunoaște cumva.

„Mi-aș fi dorit să te întâlnesc la ceremonie, dar știi cât de nebune sunt astfel de evenimente – personal, le detest – și am ratat ocazia. Poate într-o zi ne vom întâlni. Până atunci, continuă să faci ceea ce faci, pentru că o faci atât de bine, iar oricât de complicată ar fi lumea ta, să știi că ești special și atingi oameni în moduri pe care nici nu le bănuiești. Cu drag și respect, Dolly Parton”, a transmis Eminem pe rețelele sociale.

Emoționat de acest mesaj, rapper-ul a transmis un răspuns la scrisoare, pentru a o comemora pe marea artistă country,

„Îmi pare rău că nu am avut niciodată ocazia să ne întâlnim, dar faptul că am primit acest bilet de la Dolly a avut un impact profund asupra mea”, a scris artistul pe toate paginile de socializare.

Dolly Parton a decedat la 80 de ani

Dolly Parton, una dintre cele mai iubite cântărețe și compozitoare de muzică country, dar și o actriță apreciată și o importantă filantroapă, a murit la vârsta de 80 de ani. Decesul legendarei artiste a fost anunțat de familie. Cu doar patru zile înainte de moarte, Parton vorbea public despre problemele sale de sănătate și despre faptul că fusese nevoită să își anuleze mai multe concerte.

Dolly Parton a lăsat în urmă una dintre cele mai impresionante moșteniri din muzica country. Artista era atât de prolifică încât a reușit să scrie într-o singură zi două dintre cele mai cunoscute melodii ale secolului XX: „Jolene” și „I Will Always Love You”.

De-a lungul carierei, catalogul său a ajuns să cuprindă sute de cântece. Parton a avut 25 de piese care au ajuns pe primul loc în clasamentul country din Statele Unite și 47 de albume în Top 10 country. A cunoscut succesul și în muzica pop. „9 to 5” a ajuns pe primul loc în clasamentul american în 1980. În paralel, Dolly Parton a avut o carieră apreciată în actorie și a primit două nominalizări la Globurile de Aur pentru rolurile sale.

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