Eminem a publicat scrisoarea emoționantă pe care Dolly Parton i-a trimis-o acum 4 ani, deși nu s-au întâlnit niciodată: „M-a marcat cu adevărat”

Eminem i-a adus un omagiu impresionant lui Dolly Parton, împărtășind o scrisoare pe care a primit-o de la ea în 2022.

Ce a transmis Eminem în memoria lui Dolly Parton Foto: shutterstock

Mesajul emoționant transmis de rapper

Eminem, născut Marshall Bruce Mathers III, și Dolly Parton au fost incluși în Rock & Roll Hall of Fame în noiembrie 2022, alături de Lionel Richie, Duran Duran, Pat Benatar, Eurythmics și Carly Simon. După ceremonie, Parton i-a trimis lui Eminem o scrisoare emoționantă, felicitându-l pentru realizare și pentru prestația sa.

„Marshall (Eminem), felicitări pentru includerea ta în Rock & Roll Hall of Fame. Prestația ta a fost uimitoare și toată lumea a spus asta”, a început ea. „Chiar dacă nu știu prea multe despre muzica rap, am ajuns să înțeleg că ești cel mai bun în ceea ce faci. În plus, sper că ceea ce urmează să spun nu ți se va părea ciudat, dar am simțit mereu o conexiune inexplicabilă cu tine, ca și cum te-aș cunoaște cumva.

„Mi-aș fi dorit să te întâlnesc la ceremonie, dar știi cât de nebune sunt astfel de evenimente – personal, le detest – și am ratat ocazia. Poate într-o zi ne vom întâlni. Până atunci, continuă să faci ceea ce faci, pentru că o faci atât de bine, iar oricât de complicată ar fi lumea ta, să știi că ești special și atingi oameni în moduri pe care nici nu le bănuiești. Cu drag și respect, Dolly Parton”, a transmis Eminem pe rețelele sociale.

Emoționat de acest mesaj, rapper-ul a transmis un răspuns la scrisoare, pentru a o comemora pe marea artistă country,

„Îmi pare rău că nu am avut niciodată ocazia să ne întâlnim, dar faptul că am primit acest bilet de la Dolly a avut un impact profund asupra mea”, a scris artistul pe toate paginile de socializare.

Dolly Parton a murit la 80 de ani

Dolly Parton, una dintre cele mai cunoscute artiste din istoria muzicii country, a murit la vârsta de 80 de ani. Cântăreața, compozitoarea și actrița americană a avut o carieră de peste șase decenii, iar dispariția sa marchează sfârșitul unei epoci pentru muzica country. Vestea morții sale a fost anunțată pe Instagram de nepotul său, Bryan Seaver.

Într-un interviu acordat revistei People, artista dezvăluia că se confrunta cu mai multe probleme medicale și că lua în calcul inclusiv organizarea unor spectacole în care să fie reprezentată printr-un avatar.

Dolly Parton vorbea și despre perioada dificilă prin care trecuse după moartea soțului său, Carl Dean, cu care a fost căsătorită aproape 60 de ani. Acesta a murit în luna martie a anului trecut, iar pierderea sa a avut un impact puternic asupra artistei.

Artista amintea și că problemele de sănătate nu erau o experiență complet nouă pentru ea.

„Nu e ca și cum nu aș fi trecut prin perioade grele din punct de vedere al sănătății”, a continuat aceasta, amintind că la începutul anilor ’80 a fost „imobilizată timp de câteva luni din cauza unor probleme ginecologice”.

Cântăreața s-a stins din viață la Nashville, Tennessee, potrivit nepotului său, Bryan Seaver. Reprezentanții artistei au mărturisit că Dolly Parton a murit în urma unei „scurte lupte cu cancerul”, în Centrul de Cancer Vanderbilt-Ingram.

„După ce a dus cu curaj o scurtă luptă împotriva cancerului, Dolly a părăsit această lume astăzi la Vanderbilt-Ingram Cancer Center, înconjurată de cei dragi”, se arată într-un comunicat al reprezentanților săi transmis revistei People.