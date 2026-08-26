 Lucruri neștiute despre Dolly Parton. Detaliile surprinzătoare din viața legendarei artiste
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Lucruri neștiute despre Dolly Parton. Detaliile surprinzătoare din viața legendarei artiste

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Lucruri pe care cel mai probabil nu le știai despre Dolly Parton. Cu o carieră de peste șase decenii, artista a dominat topurile muzicale și a doborât recorduri mondiale. Dincolo de imaginea sa extravagantă, perucile voluminoase și zâmbetul inconfundabil, viața cântăreței ascunde detalii fascinante și mai puțin cunoscute publicului larg.

Dolly Parton.
Dolly Parton. Foto: Arhivă

Hitul „Jolene”, inspirat de o casieriță de la bancă

„Jolene” este una dintre cele mai mari hituri ale lui Dolly Parton. Este o poveste despre flirt, însă puțini știu că este inspirată de o casieriță de la bancă ce pusese ochii pe sițul ei, Carl Dean. Artista susținea că știe despre faptul că femeia îi făcea ochi dulci partenerului ei de viață.

„A fost cam ca o glumă repetată între noi - când spuneam: «La naiba, petreci mult timp la bancă. Nu cred că avem atâția bani». Deci este o melodie inocentă per total, dar sună groaznic”, a declarat ea în 2008, conform businessinsider.com. 

De asemenea, tot în 2008 ea a dezvăluit și de unde vine numele piesei. Dolly Parton a menționat că numele de „Jolene” i-a venit atunci când s-a întâlnit cu un fan ce avea parul roșcat și ochii verzi.

„I-am spus: «Ei bine, ești cea mai frumoasă ființă pe care am văzut-o vreodată. Deci, cum te cheamă?» Și ea a răspuns: «Jolene».  I-am spus: «E drăguț. Sună ca un cântec. O să scriu un cântec despre asta.»”, a mărturisit artista.

Cât despre hitul „I Will Always Love You”, mulți nu știu că versurile se concentrează pe sfârșitul unei relații profesionale și nu neapărat pe una romantică. La sfârșitul anilor 1960 și începutul anilor 1970, Parton a cântat alături de mentorul ei, Porter Wagoner, și a apărut în emisiunea TV cu același nume a acestuia. Dar când Parton era gata să părăsească emisiunea și să-și înceapă propria carieră, între cei doi a început să se formeze o ruptură.

Biblioteca lui Dolly Parton, inspirată de anafalbetismul tatălui ei

Nu multă lume știe că în 1995 Dolly a fost inspirată de analfabetismul tatălui ei și a deschis Biblioteca Imaginației Dolly în comitatul Sevier, Tennessee, pentru a oferi copiilor șansa de a învăța să citească, oferindu-le cărți gratuite.

„Tatăl meu pur și simplu adora când toți copiii mici îmi spuneau «Doamna cu cărți». Asta a însemnat mai mult pentru el decât faptul că devenisem o vedetă și muncisem din greu”, a mai spus regretata artistă.

În același timp, ea deținea și propriul parc de distracții în Tennessee numit Dollywood. Acesta a fost deschis în 1961 și construit după fanteziile din copilărie ale lui Dolly. Are o mulțime de carusele și atracții acvatice pe care, spune cântăreața, nici nu le-a încercat.

„Nu mă dau în aceste atracții. N-am făcut-o niciodată. Am tendința să am rău de mișcare. În plus, sunt puțin cam ciudată. Cu tot părul meu, am atât de multe de pierdut, cum ar fi peruca sau pantofii. Nu-mi place să mi le stric. O să rog un bărbat chipeș să mi le strice, nu vreau ca un carusel să facă asta”, a declarat ea pentru The New York Times în 2019.

Legătura cu Miley Cyrus

În anii 1990, Billy Ray Cyrus, tatăl lui Miley, a avut mare succes cu piesa „Achy Breaky Heart” și cânta în deschiderea concertelor lui Parton. De asemenea, a apărut în videoclipul ei pentru piesa „Romeo”. 

Artista a spus că între ei exista o chimie datorită rădăcinilor lor rurale și, prin urmare, i-a cerut prietenului său de multă vreme să fie nașa fiicei sale, Miley Cyrus. Mai mult decât atât, Dolly a și apărut într-un episod din „Hannah Montana”, unde a jucat rolul nașei lui Miley.

Refuzul pentru Elvis Presley

Înainte ca Whitney Houston să doboare recorduri cu remake-ul piesei „I Will Always Love You” de Dolly Parton pentru coloana sonoră a filmului „The Bodyguard” (1992), regele rock and roll-ului, Elvis Presley, a vrut să o cânte.

Dolly a spus că managerul lui Presley, Tom Parker, a contactat-o ​​odată pentru a discuta despre o posibilă interpretare a piesei de către clientul său. Acordul a eșuat după ce cântăreața și-a dat seama că va trebui să renunțe la cel puțin 50% din redevențele de publicare.

„Am plâns toată noaptea. Adică, a fost cel mai rău lucru. Știi, e ca și cum: «Dumnezeule... Elvis Presley». Și alții spuneau: «Ești nebun. E Elvis Presley. Adică, la naiba, i-aș da totul.». Am spus: «Nu pot face asta. Ceva în inima mea îmi spune să nu faci asta»”, a spus Dolly.

Rutina ei de dimineață

Deși experții recomandă demachierea seara, înainte de culcare, Dolly făcea exact invers. Cântăreața dormea machiată și se demachia dimineață. 

„Nu știi niciodată te grăbești spre autobuz, nu știi niciodată dacă vei fi undeva într-un hotel și va fi un incendiu. Așa că îmi las machiajul seara și îmi curăț fața dimineața”, a spus ea într-un interviu pentru The New York Times din 2019.

De asemenea, tot dimineață, ea se trezea dimineață pentru a face „mici meditații”, numindu-le „muncă spirituală”. 

Dolly era cunoscută și pentru perucile sale blonde, însă nu știa niciodată numărul lor exact. Avea o colecție impresionantă și, spune ea, poate purta una diferită în fiecare zi.

„Nu le pot număra pe toate. Mereu fac o glumă și spun: «Port aproape zilnic unul, așa că trebuie să am cel puțin 365!»”, a declarat cântăreața în 2016.

Cât despre tatuajele sale, Dolly Parton a dezvăluit în 2020 că  a fost bolnavă o vreme, iar sonda de alimentare și alte proceduri i-au lăsat cicatrici pe care a decis să le acopere cu tatuaje cu panglici, funde și fluturi, printre altele.

Pasiunea cântăreței pentru Johnny Cash

În adolescență, Parton a cântat la renumitul Grand Ole' Opry din Nashville, unde l-a văzut pe însuși „Omul în Negru”. Atunci l-a văzut pe Johhny Cash, despre care spune că era „sexy”.

„Stăteam în public și atunci am aflat prima dată despre sex-appeal. Avea acest tic când își mișca umărul... și tot era sexy”, a spus regretata artistă.

Dolly Parton a câștigat două recorduri mondiale Guinness: cele mai multe decenii cu un hit în Top 20 în clasamentul Billboard Hot Country Songs și cele mai multe hituri în clasamentul Billboard Hot Country Songs deținute de o artistă timp de șase decenii consecutive și 107 piese în tendințe.

De asemenea, deține alte câteva recorduri, inclusiv prima cântăreață country nominalizată la un premiu Emmy, Grammy, Oscar și Tony. Un alt lucru mai puțin știut este că ea știa să cânte la mai multe instrumente, printre care țambal, banjo, chitară, pian, flaut și saxofon.

A crescut într-o cabană cu alți 11 frați

Dolly a crescut într-o mică cabană din Sevierville, Tennessee, cu părinții și cei 11 frați și surori - șase frați și cinci surori. Ea a fost al patrulea copil născut. Nu i-a fost niciodată rușine cu familia ei. De asemenea, ea are aceeași cea mai bună prietenă de peste șase decenii, iar la zilele ei de naștere prefera plăcinta în loc de tort. 

Cântăreața a fost și eroină pe un platou de filmare. În timpul producției pentru filmul „Christmas on the Square”, artista a intervenit rapid și a tras-o din calea unei mașini pe colega sa de platou, actrița Talia Hill, în vârstă de 9 ani atunci, salvându-i viața chiar înainte de a fi lovită.

Un lucru mai puțin obișnuit despre ea este faptul că a fost inspirație pentru prima clonă din lume. În 1996, cercetătorii scoțieni au creat primul mamifer clonat, o oaie, dintr-o celulă adultă au botezat animalul „Dolly” în onoarea cântăreței.

Un alt lucru ieșit din comun este faptul că Dolly Parton a pierdut un concurs de sosii dedicat chiar ei. Ea a mărturisit în 2019 că a exagerat cu acea costumație.

„La un concurs de Halloween, acum câțiva ani pe Bulevardul Santa Monica, unde toți băieții erau costumați ca mine, eu pur și simplu mi-am exagerat aspectul și am intrat și am urcat pur și simplu pe scenă... Nu am câștigat”, a spus ea.

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