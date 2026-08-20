 Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea iubitului ei, la trei ani de la tragedie. „A fost o povară uriașă!”
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Sandra Bullock rupe tăcerea despre moartea iubitului ei, la trei ani de la tragedie. „A fost o povară uriașă!”

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La trei ani de la moartea partenerului ei de viață, celebra actriță a vorbit pentru prima dată despre momentele cumplite prin care a trecut alături de Bryan Randall, fotograful care i-a fost alături timp de opt ani.

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Invitată în podcastul SmartLess, deținătoarea Oscarului a dezvăluit că a respectat până la capăt dorința lui Bryan de a ține diagnosticul secret. „M-a rugat să nu spun nimănui. Și acum înțeleg perfect de ce”, a mărturisit Sandra Bullock. Bryan Randall a murit în august 2023, după o luptă cruntă cu scleroza laterală amiotrofică (ALS).

O luptă dusă în tăcere

Bryan Randall a fost diagnosticat cu ALS cu aproximativ trei ani înainte de moarte, însă foarte puține persoane știau acest lucru. Pentru o perioadă, singura confidentă a actriței a fost sora ei.

Bullock a povestit că pandemia de COVID-19 a făcut totul și mai dificil: în timp ce lumea era izolată, ea încerca să aibă grijă de partenerul ei grav bolnav și, în același timp, să-și crească cei doi copii adoptați, pe Louis și Laila. „A fost o povară uriașă. Nu aveam voie să spun nimănui prin ce treceam”, a explicat vedeta.

„L-am pierdut înainte ca trupul lui să plece”

Unul dintre cele mai emoționante momente ale interviului a fost atunci când Sandra a descris sentimentul de doliu trăit cu mult înainte de decesul lui Bryan. „Mi-am plâns iubitul cu patru ani înainte să moară. Omul meu a plecat cu mult înainte ca trupul lui să plece”, a spus ea.

Actrița a explicat că boala a progresat rapid și că, în ultimele luni, a fost nevoită să ia decizii extrem de dureroase împreună cu medicii pentru a-i alina suferința.

Amintirea unei iubiri frumoase

Sandra Bullock și Bryan Randall s-au cunoscut în 2015, când fotograful a fost angajat să realizeze o ședință foto la petrecerea aniversară a fiului ei, Louis. Relația lor a devenit publică câteva luni mai târziu și, treptat, el a devenit „marea iubire din viața mea”, după cum spunea chiar Sandra. În 2021, când actrița îl descria pe Bryan drept „iubirea vieții mele”, publicul nu știa că acesta se lupta deja cu boala incurabilă.

Scleroza laterală amiotrofică (ALS) este o afecțiune neurologică rară și incurabilă, care afectează celulele nervoase responsabile de controlul mișcărilor. În timp, pacienții își pierd forța musculară și capacitatea de a se mișca, vorbi sau respira.

foto - Profimedia

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