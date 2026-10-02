 Testul fulger de opt întrebări care îți arată dacă ești incapabilă de empatie
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Dezvoltare personalăÎngrijire personalăCasă și grădinăModă
scroll right

Testul fulger de opt întrebări care îți arată dacă ești incapabilă de empatie

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nevoia constantă de atenție, dorința de a domina orice conversație și lipsa de empatie față de problemele celor din jur reprezintă trăsături specifice unei personalități narcisiste. În timp ce o stimă de sine sănătoasă te ajută să îți atingi obiectivele fără să îi rănești pe cei apropiați, narcisismul duce la izolarea treptată de familie și prieteni. Un test rapid de autoevaluare te ajută să identifici exact unde te situezi și ce impact are comportamentul tău asupra celor din jur.

image
Foto: magnific

Răspunde sincer la cele opt întrebări de mai jos, notează opțiunea care te descrie cel mai bine și adună literele pentru a descoperi interpretarea psihologilor.

Poți să-i influențezi pe cei din jur?

A. Da, am un talent natural în a influența oamenii.

B. Da, dacă mă străduiesc cu argumente potrivite.

C. Nu, mai degrabă mă influențează alții pe mine.

Te consideri o persoană prudentă?

A. Nu chiar, fac ce mă taie capul.

B. Îmi mai asum câte un risc uneori.

C. Da, sunt extrem de prudentă.

Cum te simți când primești complimente?

A. Ador să fiu lăudată și complimentată!

B. Dacă simt că le merit, le accept ușor.

C. Mă simt jenată, nu merit eu complimente.

Cât de important e succesul pentru tine?

A. Extrem, sunt gata de orice pentru a-l obține!

B. Vreau să am suficient cât să mă descurc.

C. Nu mă interesează mai deloc succesul.

Îți place să fii în centrul atenției?

A. Da, vreau să mă remarc peste tot.

B. Îmi place doar din când în când.

C. Nicidecum, prefer să mă amestec în mulțime.

Ce părere ai despre autoritate?

A. Prefer să fiu eu autoritatea în orice situație.

B. Preiau autoritatea doar dacă e ceva la care mă pricep.

C. Mai degrabă urmez regulile și indicațiile altora.

Îți place să te lauzi cu realizările tale?

A. Absolut, cu fiecare ocazie pe care o am!

B. Doar când e vorba de ceva special și obținut pe merit.

C. Nu, niciodată.

Ce părere ai despre manipulare?

A. Mi se pare avantajos să manipulez oamenii.

B. Dacă am manipulat pe cineva, m-am simțit rău apoi.

C. Nu aș manipula niciodată pe cineva intenționat.

Interpretarea rezultatelor și sfaturile specialiștilor

Majoritatea A

Tendințe narcisiste accentuate

Ai o părere extrem de ridicată despre propria valoare și cauți permanent confirmare, laudă și atenție din partea celorlalți. Ai tendința de a folosi persoanele din jur ca pe niște instrumente pentru a-ți atinge scopurile personale, fără să te preocupe starea lor emoțională. Deși afișezi o imagine de persoană invincibilă, reacționezi extrem de agresiv la orice critică sau feedback negativ.

Psihologii avertizează că această atitudine îți distruge treptat legăturile afective. Dacă observi că rămâi fără prieteni apropiați sau că întâmpini conflicte majore la locul de muncă, terapia te poate ajuta să îți dezvolți empatia și să construiești relații sănătoase.

Majoritatea B

Echilibru emoțional și stima de sine optimă

Ai reușit să găsești un echilibru excelent între conștientizarea propriilor calități și acceptarea defectelor. Nu cauți să îi domini pe cei din jur, dar nici nu le permiți altora să îți calce în picioare drepturile atunci când simți o nedreptate. Știi să îți susții punctele de vedere cu argumente solide, fără să apelezi la manipulare sau la pretenții exagerate.

Această atitudine realistă te ajută să menții relații de lungă durată, bazate pe respect reciproc, atât în viața personală, cât și în cea profesională.

Majoritatea C

Lipsă de fermitate și tendință spre auto-anulare

Eviti cu orice preț atenția publică și preferi să rămâi în umbră, dovedind o grijă deosebită față de sentimentele celorlalți. Construiești relații bazate pe bunăvoință și ești gata să ierți ușor greșelile apropiaților, chiar și atunci când comportamentul lor îți provoacă suferință.

Totuși, lipsa totală de fermitate te transformă într-o țintă ușoară pentru persoanele manipulatoare. Psihologii te sfătuiesc să înveți să spui „nu” mai des, să îți susții drepturile cu mai mult curaj și să nu le mai permiți celor din jur să profite de bunătatea ta.

Editor: Raluca Toma

Ghid de cumpărături

horoscop saptamana 30 august 5 septembrie webp
Horoscop 2-8 octombrie. Oportunități profesionale pentru patru zodii, întâlniri neașteptate pentru Raci Horoscop
banner mirabela gradinariu jpg
#Exclusiv Click!
Greșelile vestimentare ale Mirabelei Grădinaru, în America și în Cehia: „Elegantă, dar n-a nimerit mărimea!” Vedete românești
image
Până la ce oră se spune „bună dimineața” și când începem să spunem „bună seara”. Ce recomandă ghidurile de politețe adevarul.ro
image
#Analize Adevărul
Marea recrutare din Sănătate: 6.800 de posturi în spitale, deblocate. Ce locuri de muncă sunt disponibile și unde se fac angajări adevarul.ro

Parteneri

image
Fotbalistul român cu 300 meciuri în Italia care nu este deloc pe placul lui Gică Hagi www.fanatik.ro
image
Fosta soție româncă a dictatorului Bokassa, jefuită. I-au furat bijuterii de 800.000 euro din vila din Snagov observatornews.ro
image
Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă www.antena3.ro
image
Oana Gheorghiu sare în apărarea lui Bolojan după ce a fost audiat la DNA Iași: „Au încercat să-i inventeze fel și fel de acuzații” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine” www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ţeapa în care a fost târâtă Simona Halep! A anunţat ruptura: „Şocul este mare” as.ro
image
Salariile magistraților în 2026. Cât ia în mână un judecător sau procuror față de românul cu salariul mediu playtech.ro
image
Adrian Porumboiu a luat foc în direct: Gică şi Ianis Hagi – motivul reacţiei furibunde www.fanatik.ro
image
2.500 lei amendă pentru toți românii care locuiesc la curte și comit această greșeală, în 2026 www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Mama lui Valerie Lungu a dat TOT din casă! Ce s-a întâmplat la Starea Civilă, în ziua în care fata ei s-a căsătorit cu Alex Gîlcă. „Când au urcat pe scările de la Starea Civilă...” Detalii din culise, pe care celebra influenceriță nu a vrut să le facă publice www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Lady cu 27 de amanți! Soțul își ridica prietenul pe umeri ca s-o privească dezbrăcată. Scandalul sexual care a EXPLODAT la tribunal okmagazine.ro
image
Meghan nu se lasă! Ducesa uimește cu bijuterii în valoare de peste 90.000 Euro și o nouă apariție glam okmagazine.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
De ce erau asasinați împărații romani? historia.ro
image
#Istoria Filmului
Legenda lui James Dean: Viața și moartea unui „rebel fără cauză” historia.ro
dark chocolate bar o cocoa powder jpg
Care este cel mai bun moment al zilei pentru a mânca ciocolată neagră? Îngrijire personală
WhatsApp Image 2026 10 02 at 13 52 26 jpeg
Aparatul dentar la adult: de ce nu este niciodată prea târziu să corectezi alinierea dinților Pentru Femei
Plosnite FOTO Shutterstock jpg
5 lucruri pe care nu le știai despre ploșnițele de pat Casa și grădină
elegant couple spend time autumn park jpg
Cum rezistă unele relații zeci de ani și cum se schimbă, în timp, pasiunea orbitoare în iubirea matură Dezvoltare personală
1 familie masa shutterstock 16905337 jpg jpeg
Obiceiurile din vremea bunicii revin în familiile moderne Dezvoltare personală
young beautiful plump woman loving her body jpg
De ce apare grăsimea inestetică pe spate și sub breteaua sutienului după vârsta de 30 de ani? Îngrijire personală
happy joyful blonde curly woman silk bright dress colorful sunglasses beige trench coat sits table smiles outside jpg
Tendințele garderobei de toamnă pentru un look franțuzesc impecabil Modă
3d geometric shapes natural background jpg
În ce lună te-ai născut? Vezi dacă te numeri printre cei care închid un capitol de viață împortant în octombrie 2026 Spiritualitate
image
Moment penibil la petrecerea Antena 1: mesaj vulgar afișat despre Pro TV actualitate.net
image
Cine sunt părinții lui Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. A crescut într-o familie de profesori, cu mamă de origine germană și tată român actualitate.net