 Care este cel mai bun moment al zilei pentru a mânca ciocolată neagră?
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Care este cel mai bun moment al zilei pentru a mânca ciocolată neagră?

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Ciocolata neagră este recunoscută pentru concentrația sa ridicată de flavanoli, antioxidanți puternici care susțin sănătatea cardiovasculară, reduc inflamația și îmbunătățesc funcțiile cognitive. Modul în care organismul procesează acești compuși depinde direct de momentul în care alegi să te bucuri de această gustare.

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Foto: magnific

Consumă ciocolată neagră în prima parte a zilei 

Dimineața sau la prima oră a amiezii reprezintă intervalul ideal pentru consumul de ciocolată neagră, scrie eatingwell.com. Stomacul procesează mai eficient alimentele în perioadele de activitate metabolică ridicată, facilitând descompunerea polifenolilor și absorbția lor în sistemul sanguin.

Conținutul natural de teobromină și cafeină din cacao oferă o stimulare treptată a nivelului de energie, fără căderile bruște asociate dulciurilor procesate. Integrarea unei cantități moderate la micul dejun sau ca gustare de mijlocul zilei susține claritatea mentală și atenția pe parcursul orelor de lucru.

Cum interacționează cu alți nutrienți

Absorbția antioxidanților este influențată de prezența altor alimente în tubul digestiv. Consumul ciocolatei negre imediat după mese bogate în grăsimi saturate sau proteine poate încetini golirea gastrică, întârziind trecerea polifenolilor în intestinul subțire, locul principal de absorbție.

Asocierea cu alimente bogate în vitamina C sau consumul la o oră distanță de mesele principale optimizează biodisponibilitatea flavanolilor. O digestie neobstrucționată permite bacteriilor benefice din microbiomul intestinal să metabolizeze eficient compușii din cacao în metabolite ușor absorbabile.

De ce trebuie evitată seara

Seara sau înainte de culcare nu este momentul potrivit pentru ciocolată neagră. Substanțele stimulente din compoziție pot perturba ciclul natural de somn, întârziind instalarea fazei profunde de odihnă.

În timpul nopții, ritmul metabolic încetinește, iar procesele digestive devin mai puțin eficiente. Pentru a beneficia pe deplin de proprietățile antioxidante și pentru a proteja calitatea somnului, ultima porție de ciocolată neagră trebuie consumată cu cel puțin patru-șase ore înainte de culcare.

Editor: Raluca Toma

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