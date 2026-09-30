 Condimentul din bucătărie care scade colesterolul și protejează inima
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Condimentul din bucătărie care scade colesterolul și protejează inima

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Știai că un simplu condiment pe care îl ai deja în bucătărie poate deveni un aliat puternic pentru sănătatea ta cardiovasculară? Folosit de milenii în medicina tradițională, ghimbirul atrage tot mai mult atenția comunității științifice datorită proprietăților sale remarcabile de a reduce nivelul de colesterol și de a proteja inima. Un număr tot mai mare de cercetări clinice arată că această rădăcină aromată nu este utilă doar pentru aroma sa intensă sau pentru calmarea stărilor de greață, ci oferă beneficii reale împotriva afecțiunilor cronice.

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Foto: magnific

Reduce colesterolul și protejează inima?

Colesterolul ridicat, în special fracțiunea LDL cunoscută ca fiind colesterolul rău, reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare. O analiză amplă a numeroase studii clinice a evidențiat că suplimentarea zilnică cu ghimbir poate duce la scăderi semnificative ale nivelului de lipide din sânge. Compușii activi din ghimbir ajută la stimularea enzimelor care descompun grăsimile și previn acumularea plăcilor de aterom pe pereții arterelor. Pe lângă scăderea colesterolului rău și a trigliceridelor, ghimbirul acționează și ca un vasodilatator natural care relaxează vasele de sânge, ajutând astfel la echilibrarea tensiunii arteriale și oferind un puternic efect antioxidant celulelor cardiovasculare.

Beneficiile ghimbirului pentru o stare de bine

Pe lângă rolul său de protecție cardiovasculară, ghimbirul este apreciat în stilul de viață sănătos pentru multiple alte proprietăți vindecătoare. Rădăcina este extrem de bogată în compuși bioactivi numiți gingerol și shogaol, recunoscuți pentru acțiunea lor antiinflamatoare puternică. Din acest motiv, un consum regulat poate diminua durerile articulare cauzate de osteoartrită și poate reduce semnificativ febra musculară de după antrenamentele fizice intense.

Totodată, ghimbirul este cel mai cunoscut remediu natural împotriva stărilor de greață, dovedindu-și eficiența în cazul grețurilor matinale asociate sarcinii, răului de mișcare sau indigestiilor de după mesele copioase. În plus, consumul frecvent sprijină digestia, stimulează tranzitul intestinal și ajută organismul să luptă împotriva virozelor de sezon prin întărirea imunității.

Cum să incluzi mai mult ghimbir în rutina ta zilnică

Adăugarea ghimbirului în alimentația de zi cu zi este o alegere simplă și la îndemâna oricui. Una dintre cele mai populare metode este prepararea unui ceai din feliuțe de rădăcină proaspătă fierte timp de zece minute, îndulcit ulterior cu puțină miere și lămâie. De asemenea, o bucățică mică de ghimbir rasă poate fi adăugată ușor în smoothie-ul verde de dimineață sau în sucurile naturale din fructe și legume. Pentru cei care preferă preparatele culinare calde, ghimbirul ras funcționează excelent drept condiment în supe-creme, sosuri asiatice sau mâncăruri la tigaie.

Deși ghimbirul este un ingredient natural sigur pentru majoritatea oamenilor, persoanele care urmează tratamente anticoagulante sau pentru hipertensiune ar trebui să consulte un medic specialist înainte de a începe o suplimentare zilnică concentrată.

Editor: Raluca Toma

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