Obiceiurile din vremea bunicii revin în familiile moderne

Fiecare are propriul mod de a crea obiceiuri noi sau de a sărbători ritualuri de familie. O serie de astfel de tradiții la care s-a renunțat pentru scurtă vreme revin în familiile moderne.

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Mesele de duminică, mesajele de mulțumire scrise de mână, prepararea împreună cu cei dragi a unor rețete apreciate de voi - toate sunt obiceiuri care existau în familiile din trecut, care recuceresc inimile multora în prezent. Dacă îți dorești să le adopți, începe cu aceste idei de tradiții de familie!

Refaceți rețetele familiei împreună

Multe familii cu copii lasă deoparte rețetele provenite de pe internet sau din cărțile de bucate și gătesc împreună rețetele bunicilor sau ale membrilor propriei familii. Este un mod simplu de a crea amintiri și de a transmite mai departe preparatele dragi ale celor care au trăit și ne-au bucurat cu bunătăți culinare în trecut. Dacă vrei să procedezi asemănător, cere unei rude în vârstă să te învețe o rețetă, caută caietul cu rețete al bunicilor sau creează propria agendă cu rețete dragi, numai bune de preparat alături de cei dragi.

Seara jocurilor în familie

În timp ce tehnologia ne-a permis să păstrăm legătura, cu siguranță a schimbat modul în care ne conectăm. Astăzi, oamenii tânjesc după conexiunea reală mai mult ca niciodată. Este timpul să redescoperi și tu bucuria de a avea o seară în care îți petreci timpul liber jucând jocuri de masă în familie.

Scrisori scrise de mână

Gândește-te când a fost ultima dată când ai primit o scrisoare, o carte poștală sau o felicitare scrisă de mână. Este un sentiment deosebit să ai acea foaie de hârtie în mână și să știi că cineva și-a făcut timp să scrie pentru tine. Lasă mai des celor dragi astfel de dovezi de prețuire și iubire!

Prânzul în familie

Viața noastră se desfășoară cu o rapiditate mare, iar ecranele tind să ne ocupe o bună parte din timp. Dacă vi se întâmplă să nu mai găsiți timpul necesar să mâncați împreună, un prânz în weekend în care să vă adunați în jurul mesei ar fi o modalitate bună să vă reconectați unii cu alții. Invitați rude cu care nu vă întâlniți prea des. De asemenea, ați putea să discutați meniul și să alegeți o temă, cum ar fi masă tradițională, un meniu cu preparate de pe alte meleaguri (masă italiană, chinezească, grecescă) sau cu un ingredient vedetă (pește, paste).